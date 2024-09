Ungari arhiivifilmide festivalil linastub ka Eesti filmiklassika

Arvo Kruusemendi "Naine kütab sauna" (1978) restaureeriti vanameistri 95. sünnipäevaks. Filmi taasesilinastus toimus eelmisel aastal mainekal Lumière'i filmifestivalil Lyonis. "Mul on hea meel, et Anu Soldami lugu on endiselt aktuaalne, kõnetades publikut nii siin kui väljaspool Eestit," kommenteeris režissöör Arvo Kruusement. "Meie filmikunstile on suur tunnustus, kui siinne filmipärand jõuab rahvusvahelise publiku ette," lisas režissöör.

Kureeritud Eesti popanimatsiooni programmis linastuvad Ando Keskküla "Jänes" (1976) ja "Lugu jänesepojast" (1975), Avo Paistiku "Pühapäev" (1977) ja "Tolmuimeja" (1978), Rein Raamatu "Lend" (1973) ja "Värvilind (1974) ning Eesti nukufilmi teerajaja Elbert Tuganovi "Aatomik ja jõmmid" (1970).

Mõlemad Eesti linastused on osa Open Archives programmist, mis on popurrii äsja restaureeritud teostest, üleilmselt tuntud klassikast ja maailma filmiarhiivide äsjaavastatud pärlitest. Kõik Eesti filmid taasesilinastuvad Ungaris esimest korda pärast restaureerimist.

Budapest Classics Film Marathon toimub tänavu 7. korda. Varem on festivalil linastunud Grigori Kromanovi "Hukkunud Alpinisti hotell" (1979) ja Leida Laiuse "Varastatud kohtumine" (1989).