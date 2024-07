Anu-Laura Tuttelbergi lühianimafilm "Linnud läinud" esilinastub Locarno filmifestivalil

"Linnud läinud" on nukuanimatsioonile pühendunud režissööri Anu-Laura Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. Talvises põhjamaises looduses tegutsevad triloogia esimesest osast "Talv vihmametsas" tuttavad portselanist tegelased.

11-minutiline talvine poeem elu haprusest ja jätkuvusest on animeeritud üle kolme talve 90 võttepäeva jooksul vabas looduses Eesti põhjarannikul ja Põhja-Norras. Film on salvestatud 16mm filmilindile 60 aastat vana Paillard Bolex kaameraga. Filmi originaalmuusika on loonud Maarja Nuut.

Stsenarist-režissöör Anu-Laura Tuttelberg soovis luua ühe erilise filmi loodusest, kus on ühendatud tema lemmikanimatehnika ehk nukufilm ning südamelähedased loodusmaastikud. "Nukufilme on enamasti tehtud stuudios, kus filmitegijad saavad luua illusiooni ise liigutavatest filminukkudest. Mina tahan näidata vaatajale, kuidas portselanist loomad-linnud elavad looduses justkui oma elu ning samal ajal on igas animatsiooni kaadris nähtav ka nukke ümbritseva valguse ja looduse muutumine."

"Ühe paarisekundilise animatsioonikaadri sisse on püütud terve päev päikesetõusust kuni loojanguni. Nii nagu väikesed portselanist tegelased selles külmas lumetormis, oleme ka meie mõjutatud end ümbritsevast loodusest ja selle rütmidest," ütles režissöör.

Anu-Laura Tuttelberg on filmi "Linnud läinud" stsenarist, kunstnik ning operaator. Filmi produtsent on Marianne Ostrat ("Savvusanna sõsarad"), kelle jaoks "Linnud läinud" on esimene animafilm peatootjana, kuid kelle kaasprodutseeritud Rootsi-Eesti lühianimafilm "Amalimbo" esilinastus 2016. aastal Veneetsia filmifestivalil ning pälvis Euroopa Filmiauhinna nominatsiooni.

Filmi teine operaator on Francesco Rosso, monteerijad Daniel Irabien Peniche ja Silvija Vilkaitė, helilooja Maarja Nuut, helirežissöör Olga Bulygo ja kaasprodutsent Agnė Adomėnė. "Linnud läinud" tootja on animatsioonistuudio Fork Film ning film on valminud rahvusvahelises kaastootmises Leedu animatsioonistuudioga ART SHOT. Filmi rahvusvahelisi leviõigusi esindab Itaalia müügiagentuur Lights On.

Locarno filmifestival toimub sel aastal 77. korda. Festivalil valitakse kandidaat Euroopa Filmiauhinnale parima lühifilmi kategoorias ja rahvusvahelise võistlusprogrammi võitja kvalifitseerub Oscarile kandideerimiseks. Locarno filmifestival toimub 7. kuni 17. augustil.

Anu-Laura Tuttelbergi eelmine nukufilm "Talv vihmametsas" esilinastus 2019. aastal Annecy animafilmide festivalil Prantsusmaal, osales kokku rohkem kui 90 filmifestivalil ja võitis 13 auhinda.