Kultuuriportaali koroonaleevendus | Moonika Siimetsa lühimängufilm "Aeg ei peatu"

2012. aastal valmis Moonika Siimetsa lühimängufilm "Aeg ei peatu", mis on osalenud muuhulgas Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil ning Cambride'i filmifestivalil. Lühifilm valmis BFM-i filmiosakonna magistriõppe kursusetööna, samuti on tuntud Siimetsa tudengifilmid "Viimane Romeo" ja "Oled see sina?".