Kultuuriportaali koroonaleevendus | Virve Aruoja mängufilm "Kolme katku vahel"

Kui enamik Eesti Telefilmi linateosed on kas minimalistlikud draamad või muusikafilmid, siis Virve Aruoja 1970. aastal valminud "Kolme katku vahel" murdis selle mudeli. Jaan Krossi stsenaariumil põhinev film on tõeliselt eepiline, paljuski ka tänu sellele, et peaosas astub üles kultusliku rolli teinud Georg Ots.

Lugu 16. sajandil Tallinnas elanud eestlasest pastori Balthasar Russowi elukäigust ja elutööst – kroonika kirjutamisest. Russow on eestlaste seast pärit andekas mees, kes võitleb end saksakeelsesse ülemklassi, kuid kellele jääb hingelähedaseks ka mitte-saksa maarahvas. See on lugu eesti kroonikakirjanikust kui võõrast omal maal, lugu kirjutamisest kui salaasjast ja kompromissidest, mida tuleb teha, et võõra võimu all oma põhimõtetest ja moraalist mitte loobuda.

Filmile kirjutas stsenaariumi Jaan Kross, hiljem valmis Krossil stsenaariumi idee arendusena romaan "Kolme katku vahel". Filmi tegevustik kuulub neljaköitelise romaani kolmandasse ossa. Režissöör Virve Aruoja, operaator Anton Mutt, kunstnik Silvia Mere, kostüümikunstnik Natalie Mei, helilooja Eino Tamberg. Osades Georg Ots, Raine Loo, Ants Eskola, Voldemar Panso, Jaan Tooming jt.