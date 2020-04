Kultuuriportaali koroonaleevendus | Anna Hintsi lühimängufilm "Jää"

Eesti lühifilmide rahvusvahelises edus pole muidugi midagi üllatuslikku, paremad pärlid on juba aastaid mööda festivale tiirutanud, aga Anna Hintsi "Jää" paistab isegi sealt hulgast silma. Lisaks kümnetel ja kümnetel festivalidel osalemisele on "Jää" noppinud ka hulga preemiaid, näiteks Madridi indie-filmide festivalil parima lavastaja auhinna ja West Nordic rahvusvaheliselt filmifestivalilt parima operaatori tunnustuse.

Harri on lahutatud ja näeb oma 10-aastast poega vaid koolivaheaegadel. Harri tahab kaotatud aja tasa teha ja minna saarele põnevale isa-poja talvereisile. Olles harjunud kõike kontrollima, püüab ta kamandada introvertse poisi mõistust ja südant, et taas kokku tuua isa ja poega. Närvilise püüdlikkuse tagajärjed ähvardavad aga teineteise taasleidmise igaveseks katkestada.

Ääretus lumises tühjuses põrkuvad mälestused olevikuga. Jäine teekond tuletab meelde, et jalgealune, millel astume, on täis paradokse: see on kindel ja habras ühtaegu. Iga teekonna lõpus loeb see, kui palju oleme mäletanud armastada.

Režissöör Anna Hints, stsenaristid Anna Hints ja Greta Varts, operaator Tõnis Tuuga, kunstnikud Matis Mäesalu ja Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Kristina Lõuk, helilooja Romain Trouillet, helirežissöörid Kauri Lemberg ja Rémi Durel. Osades Aksel Ojari ja Mait Malmsten.