"Vanamehe film" jõudis Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

15. kuni 30. juunini toimub Annecy rahvusvaheline animafilmide festival, kus Eestis on esindatud kolme filmiga: Oskar Lehemaa ja Mikk Mägi "Vanamehe filmiga", Kaspar Jancise "Kosmonaudiga" ning Pablo Nicolas Martínez Ballaríni "The Piece of Tail in the Mouth of the Snake that Bites Its Own Tailiga".