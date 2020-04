2007. aastal valmis režissöör Andri Luubi telemängufilm "Kinnunen", mis rändas aastaid ka erinevatel festivalidel. Saksamaal Cottbusi filmifestivalil pälvis Andri Luup noore talendi preemia, samuti osales film 2008. aastal Varssavi filmifestivalil, 2009. aastal Sofia rahvusvahelisel filmifestivalil ja 2011. aastal Poolas Era New Horizons festivalil.

Eestist endale korralikku naist otsima tulnud soomlane kukub Tallinna sadamas laeva pardalt vette. Komöödia Juha Kinnunenist ja pedagoog Õie Kannikesest, kes juhuse või saatuse tahtel teineteist õpetama hakkavad.

Kinnunen ei ole tavaline mees, tema on soome mees. Õie pole tavaline naine, tema on eesti naine. Ühist keelt pole kerge leida, sest üks on naine ja teine mees.

Režissöör ja stsenarist Andri Luup, operaator Meelis Veeremets, kunstnik Laura Pählapuu, helilooja Tõnis Leemets, osades Sesa-Petteri Lehto, Maria Peterson, Hilje Murel, Ivo Uukkivi.