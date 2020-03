Kultuuriportaali koroonaleevendus | Elbert Tuganovi eksperimentaalne lühifilm "Inspiratsioon"

Tallinnfilm on koroonaviiruse valguses otsustanud jagada tasuta mõningaid haruldasemaid pärle oma suurest filmograafiast. Üheks näiteks on Elbert Tuganovi 1975. aastal valminud eksperimentaalne lühifilm "Inspiratsioon", mille fookuses on laulupidu. Film taastati digitaalselt 2009. aastal.