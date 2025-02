Eesti nukufilmi traditsiooni rajaja kodumaja saab mälestustahvli

Elbert Tuganov oli Eesti nukufilmi traditsiooni rajaja, režissöör ja stsenarist. Tema ja ühtlasi Eesti esimeseks nukufilmiks sai taani kirjaniku Jens Sigsgaardi muinasjutul "Palle üksinda maailmas" põhinev "Peetrikese unenägu" (1958). Kokku valmis rahvusvaheliselt animafilmi lavastajana hinnatud Tuganovil 38 nukufilmi, millest enamikule kirjutas ta ise ka stsenaariumi. Tuganov oli mitme rahvusvahelise filmifestivali laureaat ning presidendi Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler (2006).

Eesti Animatsiooni Liidu esindaja, animafilmide režissöör Mait Laas sõnas: "Oma aja polariseerunud maailmas on Elbert Tuganov sirgeseljalise isiksuse ja loojana pidanud leidma väärika kesktee. Animafilmide loomine ehk hingestamise maailm oli talle inimeseks jäämisel suureks toeks. Hindamatu on tema panus tänaseni toimiva Nukufilmi stuudio loomisesse."

"Elberti enam kui poole sajandi tagune nukufilmi looming pakub ka tänapäevasele sotsiaalselt tundliku silmaga vaatajale nii kummastavaid äratundmishetki meie kaasaja ühiskonnaelus kui ka inimloomuse nõrkusest tulenevaid aegumatuid inimkonna dilemmasid – mida üksnes kunstnik saab puudutavalt nähtavaks muuta. Loodame, et ka Elbert Tuganovile pühendatud mälestustahvel Lasnamäel, tema kodumaja seinal, aitab kunsti ja kunstniku rolli linnaruumis austavalt meelde tuletada," lisas Laas.

"Mälestustahvli Elbert Tuganovile avame tema sünniaastapäeval ning mul on hea meel, et saame niimoodi avaldada au Eesti animafilmi grand old man'ile. Lasnamäe on selle elanike nägu ja nagu näitab meie mälestustahvlite paigaldamise projekt, on aastate jooksul siin elanud väga erinevate elukutsete silmapaistvad esindajaid. Usun, et ka praegu sirguvad Tallinna suurima rahvaarvuga linnaosa tulevased teadlased, kunstnikud, kirjanikud, režissöörid, usu- ja ühiskonnategelased. Linnaosavalitsusel on kavas ka tulevikus jätkata mälestustahvlite paigaldamise projektiga," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Mälestustahvli avamine toimub laupäeval, 22. veebruaril algusega kell 15.00 aadressil Paekaare tn 18.