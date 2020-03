Kultuuriportaali koroonaleevendus | Kristjan Holmi lühianimatsioon "Täismaja"

Animarežissöör Kristjan Holm on juba üle kümne aasta teinud väga spetsiifilise käekirjaga sürreaalseid lühianimatsioone, kus narratiivi moodustavad kümned minisündmused. Heaks näiteks tema käekirjast on ka 2016. aastal valminud "Täismaja".

Kristjan Holmi "Täismaja" räägib usinast postiljonist, kes täidab laitmatult oma kohuseid ja kohtub oma tulevase abikaasaga. Filmi maailmaesilinastus toimus 2016. aastal PÖFF-i alafestivalil Animated Dreams, 2017. aastal oli "Täismaja" nomineeritud Eesti filmi- ja teleauhindadel parima animafilmi kategoorias.

Lisaks "Täismajale" on Kristjan Holmi käe all valminud lühianimatsioonid "Väike maja" (2008), "Põgenemine" (2009), "Suur maja" (2011), "Must stsenaarium" (2014) ja "Kolm savipotti (2016). Tema värskeim film, 2019. aastal valminud "Elu24" osales ka Annecy filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammis.