Kultuuriportaali koroonaleevendus | Mattias Mälgu õudusanimatsioon "Maasikaõgijad"

Lisaks mängufilmidele proovime ikka otsida ka Eesti animapärle, mis on tausta veebiruumis kättesaadavad. Üks selliseid on Mattias Mälgu 2018. aasta õudussugemetega lühifilm "Maasikaõgijad", mis on viimaste aastate üks originaalsemaid kodumaiseid animatsioone.