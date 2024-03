Kollaažfilm "Varblane, mitte kanaarilind" valiti Ann Arbori filmifestivali võistlusprogrammi

"Varblane, mitte kanaarilind" on 1960. aastatel Tallinnfilmi ja Eesti Telefilmi stuudiotes toodetud filmidest kokku lõigatud film koduperenaisest, kes seisab silmitsi olukordadega, kus tervemõistuslik lahendus puudub.

Sten Haljaku ja Johannes Lõhmuse film esilinastub Põhja-Ameerikas Michiganis 26. kuni 31. märtsini toimuval Ann Arbori filmifestivalil. Festival keskendub uuenduslikule ja žanripiire laiendavale filmikunstile, kuhu tänavu esitati 2971 filmi 92 riigist ja väljavalituks osutus vaid 110 teost 30 riigist.

"Tegemist on ühe vanima ja olulisema avangard- ja eksperimentaalfilmide festivaliga, mis tänavu toimub juba 62. korda. Valituks osutumine on suur tunnustus kogu Eesti filmiajaloole. Ann Arbor on olnud ajalooliselt festival, kus näidati näiteks Agnes Varda, Andy Warholi, Brian De Palma või George Lucase esimesi filme ja eesti filmitegijatest on meie teada sel sajandil seal varasemalt näidatud ainult Chintis Lundgreni töid," märkis filmi produtsent Maie Rosmann.

"Varblane, mitte kanaarilind" on loodud ainult originaalfilmide materjale kasutades koostöös Eesti Filmi Instituudi pärandiosakonna, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ning ERR-i arhiiviga. Film esilinastus Eesti filmi 111. sünnipäeva raames 2023. aasta kevadel ning on valminud Eesti Filmi Instituudi ning Kultuurkapitali toetusel. Eestis on filmi võimalik hetkel vaadata Arkaadris.

Kollaažfilmi "Varblane, mitte kanaarilind" režissöörid on Sten Haljak ja Johannes Lõhmus. Monteerisid Sten Haljak, Jette Keedus ja Henri Piiroja. Helilooja on Jakob Juhkam, helindaja Markus Andreas. Graafiline disainer Anna Kaarma. Produtsendid Maie Rosmann ja Johannes Lõhmus ning filmi tootis Tandem Film koostöös Ilmatar Filmiga.