Sõpruses ja Elektriteatris toimub Agnes Varda retrospektiiv

"Agnès Varda on üks filmiajaloo tuntumaid naislavastajaid ja kuna pole mingi saladus, et naisautorid on filmiajaloos olnud järjekindlalt ja süsteemselt marginaliseeritud, siis tundsime, et Varda lähem tutvustus on igati omal kohal," ütles programmi kokku pannud filmikriitik Tristan Priimägi. "Varda hakkas filme tegema 27-aastaselt ja lõpetas 89-aastaselt. Selle pika aja jooksul on olnud igasuguseid perioode, aga peaaegu alati on Varda käinud oma rada, vahel teistest sammukese ees, siis aga hoopis kuskil tavateest kaugemal kulgemas."

Programmis linastuvad nii tema esimene film "Pointe-Courte" (1955) kui viimane "Varda kui Agnès" (2019), dokid "Järelnoppijad" ja "Palged, Paigad", Veneetsia Kuldlõvi võitnud "Vagabund", Prantsuse uue laine kultusteos "Cléo 5st 7ni" ja Berlinale Hõbekaruga pärjatud "Õnn".

Publiku ette jõuavad ka vähem tuntud "Dokumenteerija", keelatud armastusest rääkiv "Kung-Fu Master!" Jane Birkini ja Varda poja Mathieu Demyga peaosas, feministlik sõpruse lugu "Üks laulab, teine mitte", armastuskiri abikaasale Jacques Demyle "Jacquot Nantes'ist" ja paranoiaulmekas "Olendid".

Kino Sõpruses eelneb kõigile filmidele Tristan Priimäe sissejuhatus. Tartu Elektriteatris teeb sissejuhatusi kino meeskond.