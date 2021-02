Artis näitab sel nädalavahetusel prantsuse filmiklassikat

Nii näitus kui ka filmikava on pühendatud Eesti-Prantsuse diplomaatiliste suhete sajandale aastapäevale, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Nädalavahetuse filmikava koosneb Jean-Pierre Melville'i, Agnes Varda ja Claude Lelouche'i aegumatutest linatöödest. Melville'i elegantne krimidraama "Punane ring" on meil kinos ilmselt esimest korda. Pileteid prantsuse filmipäevadele aga juba napib.

Kino Artise programmijuhi Ra Ragnar Novodi sõnul pileteid prantsuse filmipäevadele juba napib.

"Eks see võtab aega, inimesed on nii kiirelt ümber harjunud sellega, kuidas kinos käia ja eks me ürita võimalikult palju programme läbi viia, et inimesi tagasi kinno meelitada ja praegu on näidanud aeg, et mida klassikalisem film, mida vanem film ja mida tuntum režissöör, seda rohkem tuleb rahvas kinno ka," tõdes Novod.