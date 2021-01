Elektriteater korraldab taas eriprogrammi "Linnad filmides"

Tartu Elektriteatri programmijuht Elo Vilks tunnistas, et uute filmide kinolinale toomine on tänavu keerulisem kui tavaliselt. Siiski ütles ta, et neil linastub iga nädal pea 14 erinevat filmi. "Meil on tulemas üks eriprogramm"Linnad filmides" ja mõned uued Eesti filmid, mis siin veel julgevad tulla," tõdes ta.

2019. juba korra kinos jooksnud eriprogramm "Linnad filmides" tuleb see aasta uuesti. Programmi kuraator Kadri Lind ütles, et kuna pikalt ei ole inimesed saanud reisida, siis tahab ta pakkuda seda võimalust kinosaalis. "Meil on kaheksa filmi, millest pooled filmid on mängufilmid ja pooled dokumentaalfilmid," sõnas ta ja rõhutas, et mängufilmid on sellised, mis pigem aitavad mõtestada lahti linna poeesiat. "Dokumentaalfilmide roll on pigem näidata aktuaalseid probleeme hetkel ühiskonnas."

Eriprogrammi, mis algab 25. veebruaril, avafilmiks on Agnes Varda "Cleo viiest seitsmeni". Lisaks Pariisile, kus leiab aset viimase filmi tegevus, lubas Kadri Lind kinokülastajad viia Kuubale, Madridi ja ka New Yorki.