Duo Pastacas & Aigar Vals andis välja esimese singli "Siiri ärilapp"

Pastacas & Aigar Vals sündis 2021. aastal ajal, mil Vals viibis residentuuris Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Koos anti seal tunnipikkune lõpukontsert. "See teekond saigi käivitavaks jõuks jätkamaks ühist rada ja eksperimenteerimist," ütles Vals.

Duo sõnas, et nende ühine album ilmub suure tõenäosusega 2024. aasta esimeses pooles kohaliku plaadifirma Õunaviks alt.

Duo Pastacas & Aigar Vals moodustavad Ramo Teder, kes on ühtlasi folkduo Puuluup liige ja Aigar Vals, laulev trummar, kes on viimastel aastatel tegutsenud peamiselt elektroonilise muusika artisti ja heliloojana. Selle kõrvalt on ta aktiivselt musitseerinud koos parmupillimängijast muusiku Meisterjaaniga ja kitarrist-heliloojast venna Argo Valsiga.