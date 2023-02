Aigar Valsi plaadiesitluskontserdid leiavad aset Tartus ja Tallinnas

Valsi seekordsesel albumil, mis on täis viiteid erinevatele elektroonilise, pop- ja indie-muusika vooludele, leidub võrreldes eelmiste albumitega rohkem rokkmuusika elemente ning ühtlasi on see ka autori esimene eestikeelne plaat.

Sel reedel, 17. veebruaril tuleb Valsi album esitlusele Tallinnas ja sellele järgneb Hallis elektroonilise muusika pidudesari "Beats From The Vault".

Tartus esitleb Vals uut albumit 10. märtsil Genialistide klubis ja kontserdil aitab meeleolu luua Tartu kohalik improvisatoorse muusika kooslus Manifest. "Kolm tundmatut lendavat objekti manifesteerivad lennukat tantsumussi. Tuleb oodata ootamatut," tutvustasid nad ennast.

Samuti saab Aigar Valsi plaadiesitluskontsertidel kuulda tema varasemat loomingut ning pidulikel esitluskontsertidel on koos Aigariga laval tema vend Argo Vals, kes mängib elektrikitarri.

"Uue ajastu guru" pälvis äsja ka Raadio 2 nädala plaadi tiitli.