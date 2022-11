Aigar Vals avaldas kolmanda autorialbumi "Uue ajastu guru"

Muusiku sõnul on album sillaks mineviku ja tuleviku vahel ning ühendab paljud erinevad kultuuriruumid üheks tervikuks.

"Üksteise kõrval ja otsas kõlavad näiteks trance, post-punk, rokiballaad, orelimuusika, valss, free jazz, drum'n'bass. Ja kõike seda nii, et kõrvus tinnitab. Ma ei piira ennast määratlustega ning tunnen, et muusikat tehes on kõik lubatud," selgitas Vals Müürilehes.

Album on järg albumitele "End Game" (2018) ja "Imperaator" (2020), mis hõlmasid viiteid ajaloole ja segasid erinevaid ida- ja läänemaailma kõlasid.

Lisaks AIgar Valsile teevad albumil kaasa ka Argo Vals ja Martin Kikas.

Albumi miksis ja masterdas Martin Kikas (Ö stuudio).