Nädala parimad lood | Jamie xx, Lil Nas X, Tommy Cash, Four Tet jt

Jamie xx "It's So Good"

Üheksa aastat tagasi ilmunud debüütalbumiga "In Colour" arendas Jamie xx oma saundi sellise perfektsuseni välja, et ega tal polegi sealt enam kuhugi edasi minna. Võib tunduda küüniline seda väita, aga vahepealsete aastatega on ta teinud häbematult vähe ning enamik singlid on pigem kunagise materjali varju jäänud. Ka värske "It's So Good" tundub esmapilgul kui pastišš, kuhu kokku segatud tema parimad produktsiooninipid, ent sealt taustal on siiski olemas midagi uut, võib aimata, et ta hakkab vaikselt kuhugi edasi liikuma.

Four Tet "Loved"

Rõõm on näha, et Kieran Hebden, kes paugutas möödunud aastal koos Skrillexi ja Fred Againiga, on nüüd tagasi juurte juures ning teeb Four Tet nime alt elegeelist autorielektroonikat. Ilmselt ei peagi see singel meile avame mingeid uusi uksi, pigem kinnitab Hebden, et pole end jäädavalt kommertslikumale nätakale maha müünud, vaid heljub endiselt ka kuskilt ambient'i ja jazz-hop'i hägusel vahealal, kus keegi teine talle naljalt konkurentsi ei paku.

Erika de Casier "Lucky"

Esimene singel annab lootust, et Erika de Casier veebruaris ilmuv album on igati ootamist väärt. Arvestades, et Casier oli ka eelmise aasta k-pop sentsatsiooni NewJeans taga, kes mängis üsna julgelt reivielementidega, ei ole ka "Lucky" puhul üllatav, et loo aluseks on lõhutud jungle, mis on kaotanud igasuguse tantsulise jõu. Ilma nende hektilist trummideta on aga seda lugu raske ette kujutada, sest tänu sellele tekib seal huvitav dissonants: õrn klaveriballaad ei saa kordagi mugavalt ühe koha peale pidama jääda, sest seal ümber toimuv summutatud tulevärk.

Lil Nas X "J Christ"

Kas kogu see poleemika, mis Lil Nas X'i värsket singlit praegu ümbritseb, pole mitte naeruväärne? Tema peale närvi minemine tundub mulle umbes sellisena, et paned karulõksu keset tühja ruumi ja astud ikka kindlameelselt jalgupidi sinna vahele. Reaalsuses on see lugu ise üsna turvaline raadiohitt, mille refrääni huilgamine "Is he up to somethin' only I know" tätoveeritakse teile ajukurdude vahele ning sellest ei saa nii pea lahti.

Dizzee Rascal "What You Know About That (feat. JME, D Double E & Turno)"

Olen ilmselt üks väheseid, kellele on läinud korda ka Dizzee Rascali veidramad singlid, mis vahepealsetel aastatel ilmunud on, aga nüüd on grime'i pioneer tagasi oma juurte juures. Singli "What You Know About That" taust olekski otsekui 2000. aastate algusest sahtlis varuks hoitud, et sellega siis õigel hetkel – ehk nüüd – kuulajad oimetuks virutada. Siia kõrvale soovitan kuulata ka mullu ilmunud "Boy In Da Corner" 20. sünnipäeva eriversiooni.

Tommy Cash & bbno$ "Tango"

Möödunud aastal koostöö Käärijaga ja nüüd Eestiski esinenud popräppari bbno$'ga näitavad, et Tommy Cash laiendab üsna teadlikult oma auditooriumi. Ega selles tangosämplis pole ju tegelikult midagi huvitavat, kuid see lugu ei peagi eristuma ega ekslema Cashi senistel post-soviet reiviradadel, pigem on nad andnud kõik endast oleneva, et ühtki kuulajat mitte ärritada. Mõneti on "Tango" liiga ümar, aga teisalt teeb oma töö veatult ära.

Kali Uchis "Igual Que Un Angel (feat. Peso Pluma)"

Paned Kali Uchise neljanda stuudioalbumi "Orquídeas" peale ja tunned, kuidas lumi hakkab õues kohinaga sulama ja suvi ei tundugi enam nii kaugel. Aga tegelikult muidugi on meil külma ja tuisku ja lirtsuvat ürgkaamost kuudeviisi jäänud, seega selle plaadi õige aeg meie kliimas alles ootab ees. Aga plaadi parimad lood – nagu näiteks see koos Peso Plumaga tehtud "Igual Que Un Angel" – töötavad oma pehme päiksebriisiga pakasele vaatamata.

Surya Botofasina, Nate Mercereau, Carlos Niño "Inner-Connectednesses..."

Need, kes on möödunud aastal ilmunud Andre 3000 flöödi-jazz'i "New Blue Sun" ribadeks kuulanud, ei pidanudki kaua ootama. Tema taustabändi liikmed andsid välja albumi "Subtle Movements", mis on põhimotiivide poolest küllaltki sarnane. Hõljutakse maa ja taeva vahel ambient'i pilvedel, kuhu sähvatab vahel ka teravamat elektroonikat ja abstraktseid rütmimustreid. Kui tervet albumit ei jaksa läbi närida, siis 18-minutiline avalugu esitleb enamikke trikke, mis neil varuks on.

Aigar Vals "Kitten Paradise"

Neil, kes on näinud Liisi Grünbergi mullu valminud animafilmi "Miisufy", on Aigar Valsi soundtrack-albumit üsna keeruline kuulata. Muusika oli filmis täielikult pildi teenistuses ning arvestades, kuivõrd maksimalistlik oli Grünbergi visuaal, siis mõjub muusika eraldi võetanuna kuidagi poolikuna. Õnneks on seal siiski üksikuid hetki, nagu näiteks "Kitten Paradise", milles Sven Grünbergi süntsaatorimaailm oleks eksinud kuhugi erksavärvilisse ja psühhedeelsesse happemaailma.

Kuuluud "Silmakirjanik"

Eelmises ülevaates tundsime rõõmu Ajukaja ja Maria Minerva lühialbumi üle, mis jõudis esmakordselt voogedastusse, nüüd saab sama öelda ühe põnevama Eesti hip-hop albumi kohta. Projekti Kuuluud 2006. aastal valminud seni ainus album "Kummuli kaheksa, üheksanda maailma imelik" oli mõeldud seni vaid nende kõrvadele, kellel oli ammusest ajast olemas CD, nüüd on lisaks voogedastusele ilmunud ka vinüül. Saab lõpuks ometi kuulata 12Eek Money't ja Kuuluuda ehk Põhjamaade Hirmu kaht märgilist projekti kõrvuti!

