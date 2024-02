Nädala parimad lood | Boipepperoni, Night Tapes, Burial jt

Taas üks selline nädal, kus on küll terve mägi muusikat kõikjalt maailmast, aga huvitaval kombel on just kodumaised lood need, mis eriti teravalt kõrva paistavad ja ka globaalsel konkurentsis külma kõhuga platsi puhtaks löövad.

Coi Leray "Wanna Come Thru (feat. Mike WiLL Made-It)"

TikToki RnB superstaari Coi Leray mullu ilmunud album "COI" jooksis minust suuresti mööda, kõike oli kuidagi ülemäära palju ja see maksimalism ei tabanud minu maitse jaoks ka liiga tiihti märki. Värske singel "Wanna Come Thru" on aga palju õhulisem, mida suurt siin ei toimugi, lihtsalt laisalt põksuv veerevad sügavad bassid ja flirtiv vokaal. Kui tahate, võib seda ka seksi-RnB'ks nimetada.

Skepta "Diligent (Gas Me Up)"

Jõudsin soojenduseks ära väsida Skepta teisejärgulisest grime'ist ja hip-hop'ist ja siis veel topelt tüdida arusaamatult tühisest tantsumuusikast, mida ta mingil arusaamatult põhjusel produtseerima hakkas. Nüüd tuleb ta aga tagasi singliga "Diligent (Gas Me Up)", mis on turvaline ja ühtki uut trikki Skepta ei proovi, aga taust on mõnusalt toores ja meloodilisemad hetked loost töötavad väga hästi.

NewDad "Madra"

Kui veel väsimisest rääkida, siis briti noored post-punk bändid oli kõike tüütum nišš, millest paar aastat tagasi ei olnud pääsu. Iga kuu tuli jälle mõni uus tegija, kes tegi täpselt seda sama, mida kümme eelmist bändi. Rõõm on näha, et nüüd iirlased lükkavad vaikselt käima uut trendi: NewDad rändab oma debüütplaadil hoopis dream pop'i ja shoegaze'i radadel, vaatamata seejuures liialt tagasi, vaid nad julgevad ka žanriklišeesid ümber mängida.

Justin Timberlake "Selfish"

Mulle tundub, et Justin Timberlake'i muusika oli päriselt huvitav viimati kümme aastat tagasi, kui ta tegi Timbalandiga koos topeltalbumi "The 20/20 Experience". Kas värske singel murrab selle mustri? Pigem mitte, kuid on huvitav selle põhjal püüda ette kujutada, kuhu suunas ta nüüd täpselt minna tahab. Vormilt meenutab see tema soolokarjääri algusaastaid, kohati isegi pigem NSYNCi aega. See on selgelt kaasaegne raadio-RnB, aga samas ka täielik nostalagiasupp. Paradoks.

Pet Shop Boys "Loneliness"

Kas Pet Shop Boys on kunagi nii puhast diskot teinud? Või kas see on ikkagi puhas? See lugu ajab mind segadusse. Vundament on puhas süntpop, mis eirab trotslikult kõikvõimalikke kaasaegseid mõjutusi, aga siis tuleb sisse orkesteeritud disko, mis jätab mulje, et vanameistrid on Roisin Murphy ja Jessie Ware'i tuules ka post-disko vankrile hüpanud. Aga samas lööb sinna pehmet diskotuule vahele ka täiesti ootamatult acid house'i välku, mis ei peaks sinna sobima, aga seob hoopis loo lõplikult kokku. Ilmselt üks paremaid Pet Shop Boysi lugusid viimasest ajast.

Boipepperoni "Muusika"

Värskes singlis laulab Boipepperoni "siin kõrgustes me pole varem käind" ja see on ka parim mõte kirjeldamaks seda, kuhu ta oma karjääris praegu liigub. Fred Again, astu troonilt maha, Boipepperoni produtseerib sama läbinähtavalt lihtsaid, isegi lollakaid lugusid, aga siin on kõvasti rohkem südant ja hinge. Miskipärast ei suuda ma seda lugu kunagi ainult ühe korra kuulata, vaid on vaja ikka paar ringi järjest panna. "Nii kaugele me pole varem läind", aga ma arvan, et Boi läheb veel palju-palju kaugemale.

Night Tapes "Loner"

Rõõm oli näha, et kodumaine muusikatööstus võttis Night Tapesi lõpuks omaks ja andis neile ammuilma välja teenitud indie-alternatiivalbumi EMA. Ja justkui kinnituseks, et me ei jää loorberitele puhkama, vaid paneme üha hoogsamalt edasi, andsid nad taas välja öiste linnatulede valguses kihutava singli "Loner", mis on õhulisem kui paljud nende viimase ajal lood, kuid siin on siiski just parajalt hoogu, et õõtsuda öö hommikuks.

Tiësto, Rudimental, Absolutely "Waterslides"

Jah, esimesed paar korda kuulasin seda lugu ja tundsin häbi, et see mulle korda läheb. Aga nüüd olen seda veel kordi ja kordi ja kordi luubiga uurinud ning mulle tundub, et "Waterslides" on tegelikult huvitav ja igati tendentslik lugu. Kas see singel saaks olla olemas ilma PC Musicu ja Sophie pärandita? Isegi Rudimentali trumm-bassi tulevärk on kuidagi hüperpopi vankri ette rakendatud ja kuigi ma ise tahaks kõiki nuppe peale keerata, sest lõpptulemus on pisut liiga normaalne, siis suund on igatahes õige.

Burial "Boy Sent From Above"

Värskest Buriali topeltsinglist, mille ta andis välja XL plaadifirma alt, võiks ilmselt raamatu kirjutada, aga ennekõike on see taas kinnitust sellest, kuidas ta eksisteerib väljaspool aegruumi. Siin on minevik, olevik ja tulevik korraga olemas, mistõttu on lõpptulemus isegi häiriv ja segadusseajav, me ei suuda seda peas mitte kuhugi paigutada, see ei asetu isegi eksperimentaalse tantsumuusika narratiivi. Ma ei tea siiani, kas need lood mulle meeldivad, aga võtan sellele vaatamata Buriali pooletunnise reisi reivikosmosse ilmselt tänavu veel kümneid kordi ette.

Usher & Pheelz "Ruin (Major League Djz Remix)"

Oot, Usher teeb ikka veel muusikat? Ja seejuures veel amapiano't? Õigemini, värske singli "Ruin" originaal on igavapoolne kerge troopilise võnkega RnB, kuid õnneks ilmus loost kohe ka terve pinutäis töötlusi, millest Major League Djz remix on täpselt selline, mis nõuab südasuve kõrvetavat kuumust. Hõljud vaikselt selle mõnusa amapiano-pilve peal ja ega sa kuhugi välja ei jõua, kuid kas alati peabki jõudma? Vahel võib ka lihtsalt mõnus olla.

