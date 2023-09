Nädala parimad lood | Tirzah, A-Rühm, Timbaland, Cardi B jt

Seekordne parimate lugude põimik, kus võtab kokku viimase kahe nädala paremiku, on täielik rosolje, kus on kõike alates nostalgiahõngulisest popist kuni kõige moodsama elektroonikani välja.

Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake "Keep Going Up"

Enam rohkem nostalgiat vist ühte loosse korraga ära ei mahugi? Aga see ei tähenda sugugi halba, Nelly Furtado ja Timbaland on üle 15 aasta taas tasemel ning ma ei jõua ära oodata, mis sealt järgmiseks tuleb.

Tirzah "F22"

Udune ja müstiline, aga samas sensuaalne, võrgutav ja haldjalik. Tirzah ja Mica Levi panid jälle seljad kokku ja tegid plaadijagu muusikat, kus melanhoolia ja südamevalu muutub kuidagi... lummavalt ilusaks.

Elkka "DJ Friendly"

Produtsent Elkka on viimase viie aasta jooksul proovinud ka pehmemate ning atmosfäärsemate saundidga mängida, kuid Ninja Tune'i alt ilmunud singel "DJ Friendly" kinnitab, et tema tugevus on ikka halastamatu reiviastumine.

Sampha "Only"

Olen nendes ülevaadetes oma jahedust ballaadide vastu korduvalt välja näidanud, aga Sampha on selgelt erandlik artist. Tema sulni vokaali ja täpse flow'ga ballaade võin hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni kuulata.

Overmono "Blow Out"

Ühtki üllatust Overmono uues singlis "Blow Out" ei ole, aga juba nende tänavu ilmunud debüütalbum "Good Lies" kinnitas, et neid ei huvita mitte eksperimendid, vaid oma saundi perfektsuseni lihvimine. Nad on sellele juba väga lähedal.

P-Rallel "It's A Lundun Thing"

Enne, kui te jõuate küsida, siis tõepoolest: "It's A Lundun Thing" on värskenduskuuri läbinud samanimeline UK garage'i klassik, kuid igati särtsakas ja vajalik töötlus tegelikult, sest originaal tundubki praegu pisut ajast ja arust.

James Blake "Fall Back"

Pärast mõningast karjääri popmuusika äärealadel on James Blake tagasi seal, kust ta kunagi alustas. Žanriülene elektroonika, kus nii reivi ja bassi kui ka introspektiivsemaid noote.

The Chemical Brothers "Goodbye"

Iga kord, kui ilmub järjekordne The Chemical Brothersi album, tuleb taas tunnistada, et üle 30 aasta tegutsenud duo on endiselt aktuaalne, võiks isegi öelda, et pidevalt paar sammu trendidest ees.

Cardi B & Megan Thee Stallion "Bongos"

Kes ütles, et popmuusika peab kuidagi nivelleeritud, tavaline ja normaalne olema? Cardi B ja Megan Thee Stallioni värske lugu loksub igast otsast üle ääre, aga mul pole ammu ühe looga nii lõbus olnud. Eraldi rõhutaks tipptasemel tausta.

Roisin Murphy & DJ Koze "What Not To Do"

Värske album "Hit Parade" on huvitav, kuna midagi sellist ei oleks oodanud ei Roisin Murphylt ega ka DJ Kozelt. Aga panid pead kokku, astusid mõlemad oma mugavustsoonist välja ja tegid defineerimatu, aga imehea kauamängiva.

Gaika "Pinata"

Võime ju öelda, et Gaika on moodne RnB, aga see juhib ilmselt paljud kuulajad valele teele? Siin on industrial'i, dancehall'i ja briti tantsumuusika tumedaid allhoovusi, mis sulavad kokku köitvaks tuleviku popmuusikaks.

Romy "Twice"

Võib ju öelda, et The xx'i pärand jälitab ka Romy soololoomingut, aga värske album "Mid Air" näitab pigem, et ta arendab seda sama tantsu-melanhooliat hoopis edasi, kuidagi värviküllasemaks ja mahlakamaks.

Olivia Rodrigo "Get Him Back!"

Nullindate esteetika ja saundid on populaarsed, seega polegi nii imelik, et Olivia Rodrigo värske album kõlab nagu Avril Lavigne. Minu jaoks täielik nostalgiapomm, mida kujutaksin hästi ette ka "Tony Hawk's Pro Skateri" taustal.

A-Rühm "Sama kuumad (feat. Pearu Paulus)"

Miks A-Rühm selle loo alles nüüd, napilt enne sügise algust välja andis? Ma juba kujutan ette, mis imesid selle päkapikudisko ja piano house'i mutantliku hübriidiga suvel raadiotes teha oleks võinud. Aga äkki ongi sügis uus suvi?

Mariah Carey "Workin' Hard"

Tükike popmuusika ajalugu, mis jõuab alles aastaid hiljem kuulajate ette. Mariah Carey' albumi "Music Box" 30. sünnipäeva puhul ilmunud eriväljalaske peal on singel "Workin' Hard", mis tuletab meelde, miks Carey'st tänaseni ikka räägime.

Kuula kõiki lugusid: