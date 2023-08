Nädala parimad lood | Róisín Murphy, Meri, Slowdive, Travis Scott, Actress jt

Suvepuhkused on selja taha jäänud ja aeg on "Nädala parimatelt lugudelt" tolm maha pühkida. Sel korral sai valik pisut laiem, pigem viimase paari nädala saagi hulgast, aga selle võrra on ka rohkem väga tugevaid lugusid.

Meri "Drop It"

Suuresti jätkab Meelis Meri oma värske singliga "Drop It" seda, mida on juba viimased paar aastat teinud: tõhus ja lihtne bassimuusika, millel polegi mingeid intellektuaalseid vigureid kavas, vaid eesmärk on lihtsalt rahvas tantsima panna. Kuulan rõõmuga veel kümmet järgmist singlit, mis on sama – aga kuratlikult nakkava! – mudeli järgi tehtud.

Róisín Murphy "What Not To Do (Moodymann Remix)"

Esimeste singlite põhjal oli Róisín Murphy ja DJ Koze koostöös valmiv kauamängiv niigi üks aasta oodatumaid albumeid, aga nüüd pani Roisin veel erilise kirsi tordile. Värske Moodymanni remix on deep house'i meistriklass, aga mida muud talt ootakski? Siin on stiili ja gruuvi ja sensuaalsust ja seksapiili ja... Ah, kuulake lihtsalt seda lugu.

Bambii "Hooked (feat. Aluna)"

Võib julgelt öelda, et Bambii on üks 2023. aasta olulisemaid uusi artiste, kes toob kokku paljud need muusikalised voolud, mis kaasaegse pop- ja tantsumuusikat defineerivad. "Hooked" näiteks on parim võimalik tantsu-RnB, mis on lisaks kastetud troopiliste rütmide merre. Kujutage ette Kelelat, aga keerake kõigile nuppudele veel pisut peale.

Uncle Waffles "Peacock Revisit (feat. Ice Beats Slide & Sbuda Maleather)"

Vaikselt hakkab see amapiano vaimustus hääbuma, aga see ei tähenda, et need saundid lähiajal kuskile kaoksid. Oma uuel albumil "Solace" otsib amapiano superstaar Uncle Waffles just neid võimalusi, kuidas selle žanriga edasi liikuda. "Peacock Revisit" on näiteks salakaval bänger, mis ronib salamahti sulle selja taha ja lajatab siis sügavate bassidega otse lagipähe.

Slowdive "The Slab"

Shoegaze'i legendi Slowdive'i omanimeline tagasitulekualbum 2017. aastal üllatas kõiki ning iga järgmise singliga hakkab tunduma, et vahepealse viie-kuue aastaga pole nad taas grammigi lahjemaks muutunud. Värske "The Slab" on otsekui ambient shoegaze, mis lööb kiirelt kanalid umbe ja jääb siis ühe koha peale vaikselt huugama. Veidral kombel mõjub see singel ka väga suviselt...

Noname "Beauty Supply"

Esimesel korral üritasin Noname'i värsket albumit "Sundial" paigutada moodsa RnB või hip-hop'i, aga see on vale lähenemine, mis viib tahes-tahtmata tupikusse. Kui üldse, saame hakata teda muukima lahti jazz'i vahendite kaudu. Samas ei ole siin hetkekski tühja ludistamist, pigem on see õhuline salongi-jazz, mis kõlab hillitsetult, kuid seal taga pulbitseb tegelikult meeletu energia. Lähtekohana võib mõelda ka Flying Lotuse peale.

Actress "Push Power ( a 1 )"

Ei mäletagi, millal Actress viimati nii funktsionaalset astumist tegi, aga tuleb muidugi kohe rõhutada, et see ei ole mingi suvaline tühi klubipõks, vaid nätakas Actressi kastmes. Lugu "Push Power ( a 1 )" on parimas mõttes kummaline ja nihestatud, kus kohtuvad eleegiline kohviku-house ja sillerdav kosmose-jazz. Lihtsalt imeilus lugu.

Mizuki Koyama "Oh! Daddy"

On head asjad, on väga head asjad ja siis tulevad Jaapani city pop'i kogumikud. Sügav tänukummardus kõigile neile, kes selles põhjatus varasalves sumbata viitsivad ja neid kullatükke laia maailma ette toovad. Värskelt DJ Notoya koostatud kogumikult "Tokyo Glow" leiab näiteks Mizuki Koyama loo "Oh! Daddy", mis on lihtsalt nii ilus ja tore ja nummi, et suunurgad tõusevad kõrvuni.

Kwengface, Joy Orbison & Overmono "Freedom 2"

Briti bassimuusika fännide jaoks on see lugu täielik maiuspala. Overmono vajutab oma tipptasemel atmosfäärilist biiti, Joy Orbison laob sinna kihtide kaupa kilinaid-kulinaid peale ja Kwengface purjetab nõelterava flow'ga selle kõige pinnal. "Freedom 2" ei tee mingit revolutsiooni, aga polegi vaja, see on otsekui destillaat, post-reivi crème de la crème.

Travis Scott & Beyoncé "Delresto (Echoes)"

Kaks musta muusika superstaari panevad pead kokku ja teevad niivõrd veidra loo, et ükski kommertsjaam seda küll mitte kunagi mängima ei hakkaks. Aga see on ju ainult tore! "Delresto" on otsekui pahupidi pööratud dubstep, hüpnootiline klubiplahvatus, mis on igati loogiline jätk Beyoncé mullu ilmunud albumile "Renaissance".

Kuula kõiki lugusid: