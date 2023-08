Nädala parimad lood | Boipepperoni, Liis Ring, DJ Shadow, Flowdan jt

Boipepperoni "Venitame veel (feat. Daniel Levi)"

Plaadifirma Kurvad Uudised sisenes Eesti muusikamaastikule ilma oma kaarte avamata ning mida lugu edasi, seda põnevamaks see nende müsteerium läheb. Boipepperoni näiteks võtab sel korral Daniel Levi punti ja teeb kepsakat garage pop'i. Naiivne ja isegi totakas lugu, aga püüdke millelegi nii kontsentreeritult suvisele vastu panna. Briti raadiojaamades lammutakse "Venitame veel" küll täie raha eest, saab näha, kuidasa Eestis läheb.

Tyson "Gorgeous"

Siin on olemas vist peaaegu kõik, mida ma popmuusikast otsin: head sügavad bassid, suitsune RnB atmosfäär ja õhkõrn sensuaalne vokaal. Tyson segab oma värskel albumil "Sunsetters / Daybreakers" kokku Tirzah' ja Snoh Aalegra käekirja, siin on mosaiikseid minirütme ja julgelt aukohale asetatud vokaal ning jääb vägisi mulje, et neid lugusid lauldakse ainult mulle...

Liis Ring "Sous-bois"

Mäletate veel sellist hetkeks välgatanud folktroonika pärli nagu Leikki? Liis Ringi värskel albumil "Vaikelu" on palju erinevaid värve ja žanre ja kihte, aga lugu "Sous-bois" viib mõtted just Leikki peale ja näitab meile taas seda, kuidas peakski eestikeelset elektroonilist folki tegema. Eile, täna ja homme on siin igal hetkel koos, mille põimib kokku Ringi judinaid tekitavalt ilus haldjavokaal.

Claire Rousay "Your First Armadillo"

Võib vist julgelt öelda, et Claire Rousay värske singel "Your First Armadillo" on pigem helikeelde valatud tunne kui selgepiiriline muusika. Siin on väikesed rütmialged ja õrnad meloodiad, aga rohkem kuuleme värve, hommikupäikest, täitmata jäänud suveplaane, tasapisi ligi hiilivat sügist.

Tim Reaper "Windswept (Sully Fader Mix)"

Kaks uuekooli jungle'i meistrit said kokku ja kas sealt saakski tulla muud kui puhast kulda? Trumme väänatakse üht ja teist ja kolmandat pidi, vaiksest klõbistamisest kuni oimetuks virutava paugutamiseni välja, kõik skaalad on täidetud ja süda rõkkab rõõmust.

Peekaboo, Skrillex, Flowdan, G-Rex "Badders"

Kes oleks arvanud, et 2023. aasta kõige suurema õnnestumisprotsendiga artist on grime'i don Flowdan? Ta alustas aastat Fred. Againi ja Skrillexi "Rumble'iga" ja pärast seda on tulnud terve pinutäis hitte, üks võimsam kui teine. "Badders" ei üllata ühegi külje pealt, tume ja kuri bassivõdistamine, aga alati polegi vaja ratast uuesti leiutama hakata. Ahjaa, 8. septembril kõik Studiosse, Flowdan tuleb Eestisse!

DJ Shadow "Ozone Scraper"

Lootsin, et DJ Shadowi järgmise albumi esiksingel "Ozone Scraper" annab aimu, mida oodata võib, aga pigem jookseb juhe lootusetult kokku. Kummalised retrosüntesaatorid õõtsuvad staatiliselt, lugu tammub – küll igati tõhusalt – ühe koha peal ja lõpeb kolm minutit hiljem umbes sama targalt kui algas. Kuid ei saa midagi öelda, ilus on see õõtsumine küll.

Interpol "Greenwich (Daniel Avery Interpolation)"

Oleksin juba peaaegu selle loo üldse kuulamata jätnud, sest Interpoli remix? On vist vähe asju, mis võiks vähem huvitada. Aga olgem täpsed: otsesõnu on tegu ikka interpolatsiooniga ehk Interpoli originaalloost "Greenwich" pole siin eriti midagi järgi, techno-võlur Daniel Avery on mõnuga kõik ümber tõstnud ja keevitanud sellise krõbiseva tantsupommi, mis raputab igal juhul laest krohvi lahti.

Shabazz Palaces "Binoculars (feat. Royce The Choice)"

Laiskuse musternäide. Aga ei-ei, ma ei pea silmas, et tegijad on selle loo kuidagi ükskõikselt, suvaliselt, üle jala teinud, vaid laiskus on siia loosse sisse kirjutatud ja produtseeritud. "Binoculars" on selline cool, laiav, tuusav, isegi ülbitsev laisklemine, kus tüübid ei peagi naljalt eriti midagi tegema, laovad lihtsalat üksikuid riimikesi selle laienatava dub-bassi peale ja töö on tehtud.

L'Rain "Pet Rock"

Viimastel aastatel on Yves Tumor teinud kõik endast oleneva, et rock jälle seksikaks muuta, nüüd võtab L'Rain selle teatepulga üle ja jätkab samas vaimus. Tema värske singel "Pet Rock" on vormilt iseenesest lihtne ja üsna sirgjooneline poplugu, kuid see on maetud tihedasse udusse, kus piirjooned kaovad, kuulaja vajub lummusesse ja seisab täiesti ootamatult silmitsi värviküllase progeplahvatusega.

