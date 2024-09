Produtsent Elkka esinemine Tallinnas lükkub edasi

20. septembril pidanuks Tallinna Uues Laines esinemine Walesi produtsent Elkka, kes andis sel aastal plaadifirma Ninja Tune alt välja oma täispika debüütalbumi "Prism of Pleasure". Perekondlikel põhjustel lükkub aga Elkka esinemine edasi.

Esimese EP "Her" avaldas Elkka 2016. aastal, kuid suurema tuntuse saavutas ta 2020. aastal, kui andis välja koroonapandeemiast inspireeritud topeltsingi "I Miss Raving". 2021. aastal avaldas ta plaadifirma Technicolor alt kaks lühialbumi "Euphoric Melodies" ja "Harmonic Frequencies".

Enne tänavu ilmunud täispikka debüüti pani Elkka kokku ka legendaarse DJ-mix albumi sarjas "DJ-Kicks". Värskel albumil "Prism of Pleasure" lööb kaasa USA helilooja John Carroll Kirby.

2021. aastal pälvis Elkka ka BBC Radio 1-s auhinna "Essential Mix of the Year", ühtlasi nomineeris DJ Mag ta samal aajl auhinnale "Aasta läbimurdja". Elkka on tuuritanud koos Caribou ja Jon Hopkinsiga ning esinenud muuhulgas Glastonbury festivalil.

Elkka on ka plaadifirma Femme Culture looja, nad annavad koostöös ÜRO naisorganisatsiooniga välja kogumikalbumit HeForShe,