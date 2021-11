Nädala parimad lood | Ans. Andur, Adele, Snoop Dogg, Põhjamaade Hirm jt

Bad Boy Chiller Crew "Messages"

Ajage käed taeva poole ja hüpake koos Bad Boy Chiller Crew'ga. Briti raadiosõbraliku bassimuusika tipptase.

FKA Twigs "Measure of a Man (feat. Central Cee)"

Huvitav, kas FKA Twigs unistas, et ta võiks kunagi Bondi filmile tunnusloo teha? Noh, nüüd on see de facto tehtud, sest aasta lõpus ilmuva filmi "The King's Man" tunnuslugu on ebanormaalselt bondilik ballaad.

Ewan McVicar "Plain Outta Luck"

Ei mäletagi, millal viimati nii head soul'i-varjundiga house'i sai kuuldud. Produtsent Ewan McVicar läheb iga singliga üha paremaks.

Snakehips "All Over U"

Produtsentide duo Snakehips on tänaseks muidugi täie hooga kommertsi suunas tormanud, ka värske singel "All Over U" on EDM-ilik raadio-house, kuid vastupandamatult ilusa produktsiooniga.

Ibeyi "Made of Gold" (feat. Pa Salieu)"

Kui kokku saavad Pa Salieu Gambia juured ja Ibeyi Kuuba päritolu, siis saabki sellest sündida ainult midagi troopilist ja särtsakat. Aga samas ka müstilist!

Leon Bridges "Summer Rain (feat. Jazmine Sullivan)"

Tänavu suvel ilmunud Leon Bridgesi albumist "Gold Digger's Sound" tuli välja deluxe-versioon, värske lugu "Summer Rain" koos Jazmine Sullivaniga on pehme laupäevahommikune soul. Seda Bridges juba oskab.

Earl Sweatshirt "2010"

Värske singel "2010" on Earl Sweatshirti loomingut arvestades isegi küllalt rütmikas. Elektrooniline taust sillerdab ja Sweatshirt punub sinna peale tiheda flow'ga riimimustrit.

Godford "No One"

Produtsent Godford teeb endiselt romantilist reivimuusikat, ja mul pole selle vastu kõige vähematki. See uus trend, mida esindab tänaseks juba terve pinutäis produtsente, võiks veel pikalt jätkuda...

Põhjamaade Hirm "Pole Vaja"

Uus Põhjamaade Hirmu album "Nagu Vaataks Pilvi" on vaoshoitum kui esialgu oodanuks, aga mingi stiihia on nendesse lugudesse peidetud küll. Loo "Pole Vaja" laisalt veerev biit köidab alates esimestest sekunditest.

Facta "C Sequence"

Londoni produtsent Facta teeb küll pealtnäha reivimuusikat, kuid tema produktsioon ja saundid pärinevad pigem IDM-ist. Pehmed, grammipealt väljakaalutud helimustrid loovad tugeva atmosfääri.

Ans. Andur "Mu keha on mind reetnud"

Kui loo esimesed sekundid kõlavad kui Pia Fraus või My Bloody Valentine, siis ootamatult jõuab "Mu keha on mind reetnud" Regati-laadse retrodiskoni. See kõik on aga mõnusalt muretu, nagu Ans. Anduri puhul ikka.

Adele "Oh My God"

Kõik skeptikud, kes jauravad, et Adele hakkab oma uuel plaadil jälle tühja inisema, siis pange heaga suu kinni. Tema plaat "30" on kohati tõeliselt nakkav nu-soul või siis hoopiski parim kaasaegne popmuusika.

Clams Casino "Misty"

Tegelikult soovitaksin muidugi kogu Clams Casino värsket EP-d "Winter Flower". Kes jõululaule kuulata ei taha, siis selliste kergelt tolmuste ambientsete biitide taustal oleks mõnus küll läbi lumesaju jalutada.

Kaytranada "Intimidated (feat. H.E.R.)"

Kas Kaytranada uus EP pakub meile midagi uut? Kindlasti mitte. Aga kas me üldse ootasimegi, et ta hakkaks eksperimenteerima? Vaevalt, sest tema tantsukas instrumentaalne hip-hop on viimse detailine paika timmitud.

Fred Again.. "Tanya (Maybe Life)"

Paljuski võib täpselt sama, mida Kaytranada kohta kirjutasin, öelda ka Fred Againi värske albumi "Actual Life 2" kohta. Nurkameelne, aga samas lootusrikas tantsupop, mis rikastatud õrnade briti reivimuusika elementidega.

Makaya McCraven "Ecaroh"

Kuigi Makaya McCraveni värskel albumil "Deciphering The Message" on ka täiesti sõgedat jazz-huugamist, siis lugu "Ecaroh" mängib mõne üksiku motiiviga, tiirutab nende ümber ja vaatab neid ühe, teise ja kolmanda nurga alt.

Parris "Poison Pudding (feat. Call Super)"

Võimalik, et üks veidramaid jungle'i-lugusid, mida üldse kuulnud olen. Trummimustrid on ikka tuttavad, aga Parrise ja Call Superi koostöös valminud lugu lendaks otsekui läheb ajastute ja paralleeldimensioonide. Kummaline, aga imekaunis.

Klein "Ray"

Suur osa Kleini loomingust on eksperimentaalne huugamine, mis kaldub muusikast pigem helikunsti poole, lugu "Ray" uuelt albumilt "Harmattan" on aga tugeva emotsiooniga eriti minimalistlik ambient. Ilus kõledus või kõle iludus, otsustage ise.

u-Ziq & Mrs Jinx "Loss"

Üks lemmikplaadifirmasid Planet Mu on jälle uut hullust välja andnud. u-Ziqi ja Mrs Jinxi album "Secret Gardan" on otsekui filmis "Kolmanda astme lähikontakt" nähtud tulnukate vastus maalaste mängitud elektroonikale. Kummituslik ja veider, aga samal ajal ka kerge ning popilik.

Alewya "Dragon"

Kaasaegse nu-soul'i ja RnB suurim häda on see, et enamik artistid valivad sarnase suuna ning moodustavad lõpuks ühtlase massi, kus neid on teineteisest võimatu eristada. Alewya seevastu on väga tugeva ja selge karakteriga, kogu debüüt-EP "Panther in Mode" väärib kuulamist, lugu "Dragon" on aga eriti hea.

Elkka "escapism"

Kõik Elkka uue EP "Harmonic Frequencies" paremad singlid on siit valikust juba läbi käinud. Küll aga väärib märkimist lõpulugu "escapism", pisike kolmeminutiline miniatuur, kus pole küll talle omaseid tugevaid biite, kuid tuleb välja, et ta oskab teha ka samavõrd mõjusat ambient'i.

Robert Plant & Alisson Krauss "Going Where the Lonely Go"

And now for something completely different. Led Zeppelini ninamees Robert Plant avaldas juba teise plaadi koos kantrimuusiku Alisson Kraussiga, ilusaim lugu on õrn kantriballaad "Going Where the Lonely Go".

Sting "The Bells of St. Thomas"

Sarnase emotsiooniga jätkab Sting, kelle uus album "The Bridge" on tervikuna liiga pateetiline, lugu "The Bells of St. Thomas" meenutab oma minimalismiga aga ehk isegi Nick Cave'i loomingu rahulikumaid hetki.

Holy Other "Heartrendering (feat. NYX)"

Witch house'i veteranide Holy Otheri uus album "Lieve" on müstiline elektroonikalabürint, kust ma esimese kuulamisega veel läbi ei murnud, abstraktsete electro-pop'i elementidega "Heartrendering" jäi samas kõrva küll.

Cooly G "Save Me (feat. Marcus Damon)"

Värske looga "Save Me" rändab Cooly G UK funky mängumaale ja tõestab, et ta on endiselt loomingulisel tipptasemel. Palju selles loos ei toimu, biit pulseerib ja tiksub ühe koha peal, aga igav ei hakka hetkekski.

Anish Kumar "Blackpool Boulevard (feat. Barry Can't Swim)"

Moodsat disco't, mis ei näe vaeva kaasaegse produktsiooni ja liigsete vilede-kelladega, vaid mängib pigem väljapeetuse ja nakkava proto-house biidi peale.

Poolsideconvo "Anybody Else But U"

Taas üks näide romantilisest reivimuusikast, kuigi antud juhul on siin vähem jõulist tantsuenergiat. Produtsent Poolsideconvo arendab edasi lo-fi house'i esteetikat ja tundub, et liigub sellega igati õiges suunas.

Zula "Cleo Patra (feat. Glue70)"

Duo Zula võtab aluseks jessylanzaliku või mariaminervaliku alternatiivpopi saundi ja mängib selle veenvalt enda omaks. Mõnusalt laisk lugu, kuhugi kiiret ei ole, võibki vabalt niisama lesida.

Overmono "Diamond Cut"

Kas keegi oskab öelda, mida Overmono tüübid hommikuks söövad? Teised produtsendid annavad uut muusikat välja ja mõni singel on ikka nõrgem, Overmono paneb juba mitmendat aastat järjest ainult kümnesse. "Diamond Cut'is" on näpuotsaga reivi, pisut UKG'd, kusagilt kõlab isegi dubstep'i.

Kavinsky "Renegade"

Produtsent Kavinsky polnud kaheksa aastat juba uut muusikat välja lasknud ja olin juba unustanud, et oma ellu tema loomingut üldse vaja. "Renegade" lendab taas ajamasinaga 1980. aastasse ja kõnnib tuusa näoga otse "Miami Vice'i" võtteplatsile. Vokaaliga versioon on veidi liiga imal, kuulake pigem instrumentaali.

Otik "Paradise Mode"

Trummi-bassiga ka pisut. Produtsent Otik muidugi on meister erinevate žanrite ja ajastute kokkusulatamisel, nii on ka eksivad ka loo "Paradise Mode" trummid lõpuks kilinate-kulinate merre. Õigem olekski öelda, et see on DnB elementidega autorielektroonika.

Jessy Lanza "Heaving (feat. Taraval)"

Nagu ikka DJ-Kicksi mix-albumite puhul, pistis ka Jessy Lanza sinna juurde mõned täiesti uued lood. Kui "Heavingut" natukene õhulisemaks muuta, saaks sellest igati kuulajasõbraliku tantsupopi, praegu on see aga pigem rütmika biidiga IDM.

Phil Anker "Safe Place (feat. Lilia)"

Tinglikult võib juba öelda, et Phil Ankeri värske singel "Safe Place" on trumm ja bass, aga need rütmid on nii laiali tõmmatud, et samavõrd hakkavad tööle hoopis pausihetked. Kohati meenuvad ka Goldie parimad lood.

Kryptogram "Taste"

Ei pääse me ka sirgjoonelisest UK garage'ist. Produtsent Kryptogram ei üritagi midagi uut ja erilist teha, lugu "Taste" on särtsakas ja pisut magus UKG, täpselt selline, mida žanrifännid ootavad.

Hien "Family"

Kui keegi laseks mulle pimesi produtsent Hieni lugu "Family", siis oleksin enam kui kindel, et selle on teinud Bicep. Seda muidugi hetkeni, kui sisse murrab Hieni nugaterav vokaal.

Gaika "Zatoichi"

Londoni räppar ja produtsent Gaika on üks neid, kes eirab sihikindlalt kõiki traditsioone ja teeb just seda, mida heaks arvab. "Zatoichi" on kohati nii minimalistlik, et kaldub pigem spoken word'i suunas, aga siis teeb biit ootamatu vasakpöörde ning ärkab roidumusest.

Rootkit "Dreaming (feat. Cammie Robinson) (MPH Remix)"

Produtsent Rootkiti loo "Dreaming" originaal ei köitnud absoluutselt, kui aga MPH andis selle UKG glasuuri, muutus see kohe kordi paremaks. Lihtne ja tõhus remix.

Hugo Massien "Don't Stop Moving"

Just andis Hugo Massien välja mahuka, üle tunni kestva LP "Metamorphosis", nüüd heitis kuulajate aga uue topeltsingli. B-pool "Don't Stop Moving" on hoogne ja rõkkav piano house, mis töötab ennekõike tänu hästi valitud vokaalsämplile.

Snoop Dogg "Diamond Life (feat. DJ Cassidy & Mary J. Blige)"

Ehk aitab uus kogumikplaat "Algorithm" Snoopil uuesti laiemat tähelepanu saavutada? 25 loo jooksul toimub meeletult palju, üks mõnusamaid pärle on seksikas vanakooli g-funk "Diamond Life" koos Mary J. Blige'iga.

Huerco S. "Plonk IV"

Lõpetuseks killuke müstikat. Produtsent Huerco S. tekitab oma värske looga "Plonk IV" rohkem küsimusi kui pakub vastuseid, aga selle käigus loob ta köitva ja meeldejäävad elektroonikakosmose.

Kuula kõiki lugusid: