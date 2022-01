Nädala parimad lood | Tuulikki Bartosik, Fenkii, Bonobo, FKA Twigs jt

Tuulikki Bartosik "Robertsfors"

Eesti akordionisti Tuulikki Bartosiku looming muutub üha huvitavamaks: värske singli "Robertsfors" keskmes on endiselt atmosfäärne akordion, kuid seda on rikastatud õhulise elektroonilise produktsiooniga. Muusika, millele jääb Eesti väikeseks.

Kae Tempest "More Pressure (feat. Kevin Abstract)"

Väsisin Briti luuletaja ja spoken word artisti Kae Tempesti sõnalaviinist vahepeal lootusetult ära, värske singel "More Pressure" on ilmselt üldse parim asi, mis ta seni teinud on. Koostöös Brockhamptonist tuntud Kevin Abstractiga hakkab ta tõeliselt särama, siit edasi saab veel ainult paremaks minna.

Fenkii "Paranoia"

Universali alt tuleb ikka ja jälle parimat kaasaegset popmuusikat. Vene juurtega räppar Fenkii avaldas oma seni kõige terviklikuma singli "Paranoia", mille juured on 90ndate eurodisco's ja briti bassimuusikas, kuid ennekõike on see ikkagi häbitult lihtne ja häirivalt nakkav raadiopop. Aasta kõrvauss.

Jacques Greene "Taurus"

Ei väsi Kanada produtsent Jacques Greene'i kiitmast. Tema värske singel "Taurus" on varasemast sillerdavam ja õhulisem, tõhus biit on endiselt olemas, kuid see ei löö kõiki kanaleid lukku, vaid täiedab pehmelt kogu ruumi. Aga selle järgi saab vabalt tantsida ka, ärge saage valesti aru.

Robert Glasper "Black Superhero (feat. Killer Mike, BJ The Chicago Kid & Big K.R.I.T)"

Kahtlemata on Robert Glasper üks kaasaegse džässmuusika tipptegija ja seda näitab ka värske lugu "Black Superhero", kuhu kaasatud tõeline staariplejaad, alates Run the Jewelsi liikmest Killer Mike'ist kuni lemberäppari BJ The Chicago Kidini. Glasperi kohati keerukaid kompositsioone arvestades on "Black Superhero" isegi küllalt lihtsakoeline, varasemast olulisemal kohal on lüürika.

Bonobo "Day and Day (feat. Kadhja Bonet)"

Noh, tegelikult pole Bonobo juba aastaid oma kõrgaegade tasemel, aga mis sellest? Tema ilus ja mingil seletamatul moel rahustav elektroonika mõjub endiselt kui värske voodipesu, kuhu vahele pugedes kaovad ajutiselt kõik mured. Uue albumi "Fragments" lõpulugu "Day and Day" on väga mõnus, aga võite vabalt ka kogu kauamängivale võimaluse anda.

Gabor Lazar "Boundary Object V"

Olen Ungari produtsenti Gabor Lazari muusikat kuulates alati mõelnud, et kuidas ta küll jõudis sellise kultusplaadifirma nagu Planet Mu huviorbiiti? Äkki võiks ka mõni samalaadne Eesti sõgedik (nt Ratkiller?) kunagi mõne sama kaliibriga label'i alla pääseda, potentsiaali oleks küll. Lugu "Boundary Object V" on täpselt see, mida Lazarilt oodata: jääb mulje, nagu ta üritaks oma süntesaatori-kahuritega kuulajat surnuks kõmmutada.

The Streets "Wrong Answers Only (feat. Master Peace)"

See on iseenesest sümpaatne, et Mike Skinner, tänu kelle novaatorlikule loomingule paljud briti tantsumuusika alažanrid välja kujunesid, ei taha ka paarkümmend aastat hiljem reeglitele alluda. "Wrong Answers Only" on täiesti veider, ebanormaalne lugu, mis kaldub ballaad-räpist klubibängeriks ühe sekundiga. Kas see kõlab hästi kokku? Mitte eriti, aga midagi arusaamatut seal on, mis sunnib loo uuesti peale panema...

Earl Sweatshirt "Vision (feat. Zelooperz)"

Võib vabalt olla, et mulle lihtsalt tundub nii, aga Earl Sweatshirti lugusid kuulates jääb mulje, justkui need oleksid hetke ajal tekkinud loomingulised plahvatused. Tüübid tulid kokku, vajutasid "Rec" ja hakkasid midagi tegema. Võib-olla tegid enne kanepit, ilmselt tegid, või siis lasid lihtsalt ruumi tossu täis ja hõljusid seal sees ringi. Aga neist plahvatustest sünnib tihti midagi head, nagu näiteks värske albumi "Sick!" parim lugu "Vision".

FKA twigs "Darjeeling (feat. Jorja Smith & Unknown T)"

Väga loodan, et kui keriksime aega 11 kuud edasi, siis näeksime aastalõputabelites ka FKA twigsi värske mixtape'i "Caprisongs". See on küllalt tõenäoline, sest siin on esindatud moodne popmuusika täies ilus: näpuotsaga trap'i, hüperpopi, lõhutud ballaade ja kosmilist elektroonikat, kõigile midagi. Esimese kuulamise põhjal ei suuda isegi otsustada, milline lugu päriselt parim on, valisin lihtsalt selle järgi, et "Darjeelingus" lööb kaasa ka Jorja Smith. Kuulake ikkagi kogu plaati!

