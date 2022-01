Nädala parimad lood | Raul Ojamaa, 5Miinust x Pedigree, Grimes, DJ Lag jt

Tove Lo "How Long"

Võimalik, et "How Long" on üks põnevamaid lugusid, mis Tove Lo kunagi teinud, väga mahlaka produktsiooniga retrohõnguline süntpop,. Samas hakkasin just tänu sellele loole mõtlema, et kuidas küll saavad sarja "Euphoria" tegijad endale selliseid superstaare kampa? Lisaks Tove Lo'le on sarja jaoks uue loo kirjutanud ka Lana Del Rey ja James Blake, sõge!

Grimes "Shinigami Eyes"

Juba mõnda aega pole Grimesi muusika mind absoluutselt huvitanud, peamiselt on saanud temast lugeda Elon Muski valguses. Tema värskele singlile tasub aga igati võimalus anda: tõeliselt hea atmosfääriga art pop, kuhu on raputatud õrnalt peale isegi klubimuusika elemente. Tõhus moodne popmuusika.

DJ Lag "Destiny (feat. Amanda Black)"

Gqom'i entusiastid hakkavad žanri pioneeri DJ Lagi värske singli "Destiny" peale kindlasti nina krimpsutama ja ütlevad, et ta on oma saundist kaugemale liikunud. Aga mis siis? Usun, et just sellised otsapidi isegi popilikud gqom'i eksperimendid aitavad seda žanri veel laiema publiku ette viia. Super lugu on!

PinkPantheress "Noticed I Cried (Flume Remix)"

Just nädala alguses võtsin uuesti ette PinkPantheressi debüütplaadi ja imestasin, kuivõrd hea see ikkagi on. Popmuusika vajas sellist energiat ja võib kindel olla, et lähiajal hakkab ta veel väga suuri asju tegema. Kui tema esimene mixtape kestab alla 20 minuti, siis värske remix-album pakub kuulamisrõõmu pikemaks ajaks. Võimalik, et Flume tegi ka ühe oma karjääri parima töötluse.

Raul Ojamaa "dawn.light"

Eesti üks hinnatumaid kitarriste Raul Ojamaa seikleb oma sooloprojektiga hoopis ambientse elektroonika radadel, võttes inspiratsiooniks ka atmosfäärse ja õhulise tantsumuusika. Kohati meenutab "dawn.light" samas isegi erkipärnojalikke vesterni-maastikke, Ojamaa keerab aga veel paar vinti peale ja muudab pildi heas mõttes segasemaks.

Charli XCX "Beg For You (feat. Rina Sawayama)"

Väga meeldib see tendents, et lühikese ajaga on UKG-st saanud täiesti normaalne osa raadiopopist. Charli XCX-i värske singel "Beg For You" on reaalsuses ehk isegi liiga imal ja ebausutav popmuusika, kuid just need elemendid, millest see kokku pandud, on huvitavad: paberil on see sulaselge Briti tantsumuusika, mida on lihtsalt rikastatud pop-klišeedega.

Leon Vynehall "Sugar Slip (The Lick)"

Ilmub jälle uus Leon Vynehalli singel ja mõtlen: okei, äkki seekord pettun ja pääsen sellest, et ei pea seda jälle esile tõsta. Aga kus te sellega! Looga "Sugar Slip (The Lick)" tutvustab ta oma peagi ilmuvat Fabric mix'i ning see tõotab tulla taas tipptasemel kaasaegne IDM. Siia loosse on kiht-kihi haaval laotud tekstuure, mida mõne kuulamisega ei jõuagi lahti harutada ning polegi tingimata vaja, sest tulemus on lihtsalt imekaunis.

Digitalism "Hottest Record In The World"

Vau, Saksa elektroonikalegendid võtsid kätte ja tegid üle aastate parima french house loo. Digitalismi värske singel "Hottest Record In The World" on häbitult lihtsakoeline ja funktsionaalne astumine, mis meenutab kohati vaat et kuldaja Daft Punki. Kindlasti selle nädala suurim üllatus, lugu on ka igati oma nime vääriline.

Villemdrillem "Vanad vigurid"

Meeldib väga see tendents, et värske Eesti popmuusika julgeb olla naiivne, totter ja kohati isegi jabur. Villemdrillemi "Vanad vigurid" on täiesti ebanormaalne lugu, päris täpselt polegi võimalik aru, kas see on mingi keel-põses nali või tõsiselt tehtud lugu, aga see energiaplahvatus, mis sealt vastu kõlab, on eriti nakkav. Väljas on praegu küll sügav talv, "Vanad vigurid" on samas täielik suvehitt. Aga noh, kaugel see suvigi enam on...

5Miinust x Pedigree "?mis sa tegid (Pedigree "Hägusad pildid" remix)"

Vau. Vau. Vau. Vau. Kui seda versiooni Eesti muusikaauhindadel kuulsin, siis mõtlesin juba, et üllatavalt hästi kõlavad 5Miinust ja Pedigree kokku. Nüüd, kui olen seda singlit vast kümmekond korda üle kuulanud, on see veel enam meeldima hakanud. Ülitihe produktsioon, justkui muusikaline deemon kihutab klappides kolm minutit ringi ja peksab kõik kiire vuhinaga segamini. Rohkem sedalaadi kaost Eesti muusikasse, see on äge!

