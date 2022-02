Nädala parimad lood | Jack White, Moderat, Burial, Kim Petras jt

Huvitavad on need nädalad, kus justkui muusikalaviin on hoomamatu, aga ükski lugu päris lõpuni ei liigutagi. Sel nädalal ongi seis enamvähem selline: tõeliselt tugevaid pärlid saab üles lugeta vaat et ühe käe sõrmedel, ülejäänu on lihtsalt mõnus taust, mille abil töönädal selja taha jätta.

Caroline Polachek "Billions"

Võimalik, et Caroline Polacheki suurim võlu peitub tema žanriülesuses: teda on võimatu mingisse kategooriasse paigutada, sest kui korra mõjub ta indie pop'ina, siis järgmisel hetkel kaldub ta pigem hüper- või kammerpopi suunas. Värske singel "Billions", mis on valminud koostöös sõgeprodutsendi Danny L Harle'ga, meenutab parimas võimalikus mõttes Björki. Imeilus.

Fred again.. & India Jordan "Admit It (U Dont Want 2)"

Ikka tuleb iga nädal suruda valikusse ka mõni selline ekstaatiline tantsupärl, mis aitab unustada korraks lootuselt pimedad päevad, võimatult libedad tänavad ning lihtsalt lokkava halluse. Superprodutsent Fred Againi värske lugu "Admit It" valmis koos India Jordaniga ja see on isegi tema kohta üllatavalt minimalistlik: üksikud kajavad vokaalhuiked ja pulseeriv biit. Aga rohkem polegi vaja, tantsime end nädalavahetusse.

Burial & Four Tet "Moth"

Ei suuda ilmselt kokku lugeda, kui mitu korda olen Buriali ja Four Tet' topeltsingli "Nova/Moth" vinüüli-rip'e Youtube'ist kuulanud. 2009. aastal ilmunud lood jõudsid nüüd esmakordselt voogedastusplatvormidele ja see teeb suurt rõõmu, kuna tegemist on kahtlemata Buriali tippteostega, kus ta näitab korraga nii oma ambientsemat külge kui ka naksakamat tantsuhoogu. Võta üks ja viska teist, kuulake "Novat" ka!

Diplo & Miguel "Don't Forget My Love"

Öelge, mida tahate, aga vaatamata naiivsusele ja ülemäärasele magususele on Diplo värske lugu "Don't Forget My Love" ikkagi suurepärane tantsu- ja raadiopop, millele on keeruline vastu panna. Minu poolest vajutage seda edaspidi raadiotest 50 korda päevas, mina kanalit vahetama ei hakkaks. Migueli kuuleme ka viimastel aastatel liiga vähe!

Kim Petras "Your Wish Is My Command"

Muusika, millel peaks olema NSFW (not safe for work) hoiatus! Pahelise popartisti Kim Petrase värske lühialbum "Slut Pop" ei jäta eriti ettekujutamiseks ruumi, kõik, mis meelel, öeldakse ka välja. Vaadake sellest vulgaarsusest mööda ja tegelikult on see popmuusika a la 2022, mida iseloomustab ennekõike nakkav elektroonilise produktsioon.

BABii "Ember (feat. Pholo)"

Hüperpopist ei pääse viimasel ajal enam üle ega ümber. BABii tegi juba eelmisel aastal suuri asju, värske singel "Ember" on senisest õhulisem ja kergem, kuhu siis täiesti ootamatult tungib sisse raju reiviastumine. Tõeliselt meisterlik hübriid, kus on ühendatud bassimuusika ja pop'i elemendid nii, et üks ei hakka teist sööma.

Moderat "Fast Land"

Ma olin selle mõttega juba leppinud, et 2017. aastal laiali läinud Moderatiga on kõik ja pean edaspidi lihtsalt nende vana kraami üle kuulama. Uudis, et veel tänavu kevadel on neil uus kauamängiv ilmumas, tuli seega kui välk selgest taevast. Singel "Fast Land" ei reeda täpselt, mida plaadil kuulda saab, pigem kõlab see kui tiiser või interlude, kuid võib aimata, et Modeselektor ja Apparat on uue suuna võtnud...

Jordan Rakei "Bruises"

Mulle on alati tundunud, et Jordan Rakei looming on plaadifirma Ninja Tune jaoks liiga kerglane ning singel "Bruises" ei lükka seda arvamust samuti ümber: moodne soul, mis meenutab oma pompoossusega pisut Samphat, kuid midagi otseselt novaatorlikku seal pole. Teisalt suudab Rakei imehäid lugusid kirjutada ja lõpuks ongi see ainus, mis muusikas oluline on.

Jack White "Fear of the Dawn"

Pole juba aastaid Jack White'i uute asjade vastu huvi tundnud, sest sealt on kadunud see särts, mille pärast The White Stripesi armastasin. Uus singel "Fear of the Dawn" on aga mõnusalt huligaanne kaheminutiline plahvatus, täielik tulevärk, mis kaldub kohati isegi psühhedeeliasse.

Mary J. Blige "Here With Me (feat. Anderson .Paak)"

Karmi andmise otsa aga midagi pehmet, mille saatel pärast tööpäeva vaikselt diivanil tukkuda. Mary J. Blige'i ja Anderson .Paaki ühine lugu "Here With Me" on täpselt selline muusika, mis defineerib pikki päiksepaistelisi nädalavahetuse hommikuid: virgud vaikselt ja siis paned lihtsalt selle loo saatel tühja. Noh, midagi erakordset siin pole, aga killuke turvalist RnB'd kulubki aeg-ajalt ära.

Kuula kõiki lugusid: