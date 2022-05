DJ Lag: mujal maailmas ei osata gqom'i järgi tantsida

Möödunud nädalal esines Tallinnas gqom'i pioneer DJ Lag, kuid avalikult sellest üritusest ei räägitudki. Underground esinemine, mis oli mõeldud vaid neile, kes teadsid, on aga küllalt eriline, sest DJ Lag on tantsumuusika maailmas täielik superstaar. ERR-il õnnestus temaga enne esinemist pisut juttu ajada.

Snelli pargi äärse hotelli lobby-baaris DJ Lagi oodates tekkis veider dissonants: kohe avaneb võimalus rääkida viimase kümne aasta ühe põnevama tantsumuusika liikumise eestvedajaga, samal ajal mängib baari kõlaritest suvaline Eesti šlaager. Meenutas pigem olukorda, mis võiks tekkida unenäos, reaalsuse jaoks tundus see kõik lihtsalt liiga kummaline.

Aga enne intervjuud tuleb korra selgitada ka seda, millest me rääkima hakkame. 2010. aastate alguses tekkis Lõuna-Aafrikas žanr gqom, mille nimi tähistab suulu keeles onomatopoeetilist häält, mida teeb trummilöök. Lühikese ajaga murdis see žanr aga ka UK-sse, Ameerikasse ja mujale Euroopasse, seda mängitakse pidudel ning nüüdseks on ka hulgaliselt produtsente üle maailma, kes teevad ise gqom'i.

Oluline on aga märkida, et praeguseks on gqom'i kõrvale lisandunud ka teine žanr, täpsemalt amapiano. Kui gqom on pigem tumedam ja minimalistlikum, siis amapiano on helgem ja päikselisem, rütmiliselt on neis aga üsna palju sarnasusi. Kuigi ka amapiano alguseks loetakse 2012. aastat, siis massidesse jõudis see 2020. ja 2021. aastal.

Väga imelik on sinuga koos siin praegu istuda ja juttu ajada, sest minu silmis oled sa täielik superstaar. Nägin sinu sotsiaalmeediast, et jalutasid mööda Tallinna tänavaid, kas keegi tundis sind ära ka?

Ei, ma ei usu, et nad mind tunnevad (naerdes). Ma olen esimest korda Eestis, siin on väga mõnus.

Aga alustame korra algusest. Arvan, et Eestis ei tea tõesti enamik inimesi, mis see gqom üldse on. Mis see on, kust see alguse sai?

Gqom (hääldada nagu gomm, aga esimese hääliku ajal lööd keelega – laksaki – vastu suulage, toim.) on muusika, mida hakkasid Lõuna-Aafrika teismelised tegema, mina nende hulgas. Enamik produtsente, kes teevad praegu gqom'i, produtseerisid midagi muud, aga oli üks lugu, Naked Boys'i "Hunters Gold", mis on küll rohkem tribal house, kuid mille peale soovisid kõik midagi sarnast teha.

See oli esimene lugu, milles ma kuulsin broken beat'i, sest kogu tantsumuusika, mida Lõuna-Aafrikas tehti, seal oli klassikaliselt ikka neli lööki – bam, bam, bam, bam –, aga seal loos oli pigem tah, tah, tah-tah-tah, ja see oli kiire. Me proovisime midagi sarnast teha, ja nii gqom alguse saigi.

Kui sa küsiksid sama küsimust teistelt produtsentidelt, kes gqom'i teevad, siis nad räägiksid sulle sama lugu.

Ja mis ajal see juhtus?

See oli umbes 2010. ja 2011. aastal.

Kui suured on gqom ja amapiano praegu Lõuna-Aafrikas?

Need on praegu põhilised peavoolu žanrid, gqom tuli esimesena ja amapiano on uus stiil, mis on populaarne põhiliselt Johannesburgis, gqom levib pigem Durbanis.

Kas nende kahe žanri vahel on ka konkurents?

Jah, inimesed räägivad seda alati, aga i don't give a shit. Ma olen teinud koostööd ka amapiano produtsentidega, mulle ei meeldi selline liigitamine.

Aga kui gqom 2010. aastal alustas, kui suur oli see žanr siis?

See oli täiesti tundmatu. Kwaito (1990. aastatel alguse saanud Aafrika house-muusika alaliik, toim.) oli tol ajal põhiline žanr, Big Nuz tegi suuri asju, aga kui gqom tuli, siis see muutis kõike, sest inimestele Lõuna-Aafrikas lihtsalt meeldib tantsida.

Gqom on väga tugevalt seotud ka tantsimisega. Kas sellega on seotud ka mingi konkreetne tantsustiil?

Jah, meil olid Durbanis tantsugrupid ja kui gqom alguse sai, siis hakati just selle järgi tantsima. Igal esmaspäeval toimusid ka võistlused, kuhu tulid kokku erinevad tantsugrupid. Kõigil gruppidel olid ka oma produtsendid, kes tegid neile gqom'i taustu, tihti ka need produtsendid ise tantsisid.

Gqom'i juured on ikka Lõuna-Aafrika Vabariigi linnas Durban. Milline linn see on?

Hmm, Durban on...

Sa oled Durbanist pärit, eks ole?

Jah, ma üritan mõelda mingit linna, millega võrrelda... See on pisut nagu Los Angeles, palju randu ja alati paistab päike. See on kõige lihtsam võrdlus, mida ma oskan teha. Seal on palju kultuuri, sest meil on näiteks ka maskandi muusika, mis on traditsioonilisem.

Gqom on väga tugevalt seotud ka klubikultuuriga. Millised on Durbani ööklubid?

See on hullumeelne (naerdes). Jah, seal on palju pidusid ja palju klubisid...

Kas see meenutab näiteks Berliini või Londonit?

Noh, Durban on pigem nagu Berliin (naerdes). Johannesburg on pigem nagu London, kus on pisut rahulikum. Aga Durbani peod on pöörasemad, inimesed teevad narkootikume ja nii edasi.

Kui palju gqom'i produtsente Lõuna-Aafrikas on? Mulle tundub, et neid on sadu ja sadu. Kas sa oskad seda kogust orienteeruvalt hinnata?

Ma ei oska öelda, neid on ikka üsna palju (naerdes).

Huvitav on ka see, et kui sa hakkasid muusikat tegema, siis sa olid vist üsna noor?

Jah, ma olin 15- või 16-aastane, hakkasin muusikat tegema gümnaasiumi esimesel aastal. Sel ajal tegin küll põhiliselt hip-hop biite.

Sa alustasid hip-hop'iga ja proovisid aja jooksul veel erinevaid asju?

Mu nõbu, kes oli ise räppar ja kellele ma hakkasin biite tegema, tutvustas mulle seda maailma. Mu ema ostis mulle arvuti, mille peal muusikat tegema hakkasin.

Ühel hetkel lõpetas mu nõbu räppimise ja läks tööle, aga ma jätkasin ikka muusika tegemist. Katsetasin erinevate žanritega, tegin tribal house'i ja kwaito't, aga kui gqom tekkis, siis ma jätsin kõik muu kõrvale ja keskendusin ainult sellele.

Sa teed kogu oma muusika sülearvutis?

Tead, ma alustasin üldse sellise suure lauaarvutiga (naerdes). Mu ema magamistoas oli arvuti koos kodukino kõlaritega, mäletan isegi, et mul oli kindlaks määratud aeg, kui kaua ma tohin muusikat teha. Ema ütles, et pärast kella seitset õhtul ei tohi enam muusikat teha, vaid pean tegelema kas kodutöödega või vaatama telekat.

Eestis on väga lihtne, ka kõik uued artistid laadivad oma muusika Bandcampi või Spotifysse. Kuidas te oma muusikat levitasite?

Me ei teadnud neist platvormidest mitte midagi. Kui me gqom'iga alustasime, siis oli BBM üks põhilisi sotsiaalmeediaplatvorme, meil oli seal väga palju gruppe, kus me jagasime muusikat. Oli ka selline veebileht nagu Kasimp3, kuhu sa said oma muusika laadida ja siis inimestele linke jagada. Hakkasime seda kasutama, nad lubasid meile raha maksta, kui me seda kasutame, me ei saanud seda raha, seega lõpetasime Kasimp3 kasutamise ära. Aga neid kanaleid oli veel palju, Facebook ja muidugi ka taksod...

Jah, ma tahtsingi just selleni jõuda, et Durbanis on huvitaval kombel väga oluline roll muusika levikus ka taksodel. Eestis on meil Bolti taksod, mille puhul ma ei kujuta midagi sellist ette.

Meil on seal sellised minibussid, kus on võimas helisüsteem. Ma kõrvetasin hunniku CD-plaate oma muusikaga ja jagasin neid linnas erinevatele taksojuhtidele. Tol hetkel, kui gqom alustas, siis tahtsid kõik seda kuulata, aga keegi ei teadnud, kust seda saada. Seega need taksojuhid, kellel oli uut muusikat ja hea helisüsteem, said ka rohkem kliente.

Seega inimesed lihtsalt tellivad takso, et muusikat kuulata?

Täpselt. Vahel ma sõitsin ka ise taksoga, kuulsin seal enda muusikat ega saanud isegi aru, et olen selle ise teinud (naerdes). See on pöörane.

Sinu kohta öeldakse, et sa oled gqom'i pioneer. Kas sa oled selle nimetusega nõus? Kui palju tegelikult neid tegijaid oli, kes selle žanri loomise juures olid?

Ma ütleksin küll, et ma olin esimeste produtsentide hulgas. Kõige esimene oli Naked Boys, ma üritasin teha midagi sellist, mida nemad tegid, aga enne mind oli ka näiteks RudeBoyz. Ma arvan, et olen kolmas tegija, sest kuulasin Naked Boysi ja RudeBoyzi juba enne seda, kui ise gqom'i tegema hakkasin.

Kas sa mäletad seda, millal gqom Lõuna-Aafrikast välja murdis? Siin-seal räägitakse, et see oli tänu koomiksifilmile "Must panter"?

Ei, selleks ajaks oli gqom juba laialt levinud. Ma olin alles keskkoolis, kui mulle kirjutasid inimesed eri riikidest ja ütlesid, et nad tahavad minu muusikat välja anda.

Aga mis teema selle "Musta pantriga" on? Sellel filmil on ikkagi suur roll selles, et gqom saavutas laiema tuntuse?

"Mustas pantris" kasutati Babes Wodumo lugu "Wololo" ja see oli väga-väga suur asi. Samamoodi mängis gqom'i leviku juures väga suurt rolli "Lõvikuningas", kuhu ka mina muusikat tegin.

Pikka aega tegid sa muusikat Lõuna-Aafrikas, aga millal sa oma tegemistega sealt välja jõudsid?

See oli 2016. aastal, kui ma läksin koos teise gqom'i produtsendi Nan Cole'ga tuurile. Ta võttis minu management'iga ühendust, et tahaks koos tuurile minna, ma arvan, et see tuur kestis umbes kaks kuud. Me esinesime ka näiteks Itaalias, see oli uskumatu.

Aasta hiljem hakkasin juba ka üksinda ringi tuuritama.

Hetkel sa elad Londonis või Lõuna-Aafrikas?

Ma elan endiselt Lõuna-Aafrikas, ma ei tea, miks kõik arvavad, et ma Londonis elan (naerdes).

Ma ei tea, veebis liigub mitmel pool seda infot, see on siis järelikult valeuudis.

Jaa, ma olen küll kogu aeg Londonis, aga elan ikkagi Lõuna-Aafrikas.

Aga kui suur on gqom Londonis ja UK-s laiemalt? Mulle tundub, et sellest on saanud juba osa briti tantsumuusikast.

Sellel läheb seal klubides väga hästi, nii suuremates kohtades kui ka underground klubides. Ma arvan, et see läheb just peale sellistele inimestele, kes on varem kuulanud jungle'it ja muud reivimuusikat. Palju aitab kaasa ka see, et seal on tekkinud produtsente, kes teevad ise gqom'i.

Sa oled tuuritanud aastaid mööda maailma ringi. Me teame, et UK-s on gqom'il palju fänne, aga kuidas on mujal maailmas?

Mitte ainult UK-s, sellel on fänne juba igal pool.

Kas on mingid konkreetsed kohad, mis sind eriti sooja vastuvõtuga üllatasid?

Näiteks New York, Los Angeles, kindlasti ka Berliin ja Amsterdam.

Kas inimesed Euroopas ja Ameerikas oskavad gqom'i järgi ka tantsida?

Ei, nad hüppavad lihtsalt ringi (naerdes). See ei ole sama nagu kodus, kus on kindlad tantsuliigutused, mida inimesed gqom'i saatel teevad, siin inimesed lihtsalt lõbutsevad.

Mainisid enne juba ka "Lõvikuningat", aga peame selle juurde tagasi tulema. Sa tegid koostööd Beyonce'ga! Usun, et maailmas on tuhandeid ja tuhandeid artiste, kelle jaoks see oleks suurim unistus, kuidas see sinuga juhtus?

Ta esines Lõuna-Aafrikas Global Citizeni festivalil, sel ajal ta juba teadis minu muusikat ja kasutas üht minu lugu ka oma kontserdil. Seda kontserti näidati ka telekas ja kõik läksid selle peale hulluks. Ma ise panin sel päeval pidu, aga ma hakkasin saama videosid, vaatasin oma telefoni ja olin, et oh shit, Beyonce kasutas mu lugu.

Järgmisel päeval sain kõne inimeselt, kes töötab koos Beyonce'ga, ta ütles, et tuleb Durbanisse ja soovib minuga kohtuda. Et Beyonce teeb albumit ja ta sooviks saada minu biite. Sel hetkel sain aru, et okei, see polegi nali!

Andsin neile viis biiti, millest nad kasutasid kahte.

Kas sa kohtusid ka Beyonce'ga?

Ei, mitte kunagi (naerdes). Ma käisin Los Angeleses ka tema kontoris, aga Beyonce'd polnud seal.

Ja esialgu sa ei teadnud vist ka seda, et see jõuab "Lõvikuninga" filmi?

Ei teadnud, mulle öeldi lihtsalt, et see läheb Beyonce' plaadile. Aga kui album hakkas ilmuma, siis öeldi, et see on ka "Lõvikuninga" filmis.

Eraldi peaks rääkima ka loost "Ice Drop", millega seoses oli sul väike plagiaadiskandaal? Mis seal täpsemalt juhtus?

Will.i.am varastas selle biidi ja kasutas seda oma loos "Culture" ilma minult küsimata. Ta küll lisas sinna mõned saundid ise juurde, aga ta ilmselt eeldas, et ma ei kuule seda.

Ja siis sina avastasid selle või teised muusikud-produtsendid andsid sulle teada?

Teised leidsid selle ja hakkasid mulle saatma videoid. Ma hakkasin sellest päriselt aru saama alles päev hiljem, kui mult küsiti, et kas sa müüsid Will.i.am'ile oma tausta. Ma olin, et misasja te ajate, ei müünud! Pärast seda kuulasin kogu loo läbi ja sain aru, et see on puhas "Ice Drop".

Ma postitasin selle õhtul oma Instagrami story'desse, läksin magama ja hommikuks oli see igal pool. Inimesed rääkisid sellest, see jõudis isegi Ameerikasse. Will.i.am vabandas selle peale, maksis mulle selle tausta eest ja võttis loo maha.

Aga ma tahaksin tegelikult ikkagi Will.i.am'iga koostööd teha. Ma arvan, et see olukord muutis temaga suhtlemise keeruliseks.

Sinu karjäär on olnud pööraselt edukas, sa oled avaldanud muusikat nii Diplo plaadifirma alt kui ka teinud koostööd ühe kõige olulisema elektroonilise muusika plaadifirmaga Hyperdub. Mis su unistused on, mille kallal sa praegu töötad?

Praegu keskendun enda esinemistele üle maailma, lisaks üritan tõsta esile mõningaid Lõuna-Aafrika artiste, sest paljudel neist on väga keeruline suuremat tähelepanu saada. Kui ma olen tuuril, siis saan ka aru, et inimesed mängivad erinevate Lõuna-Aafrika produtsentide muusikat, aga nad pole neid tegelikult näinud.

Ma arvan, et järgmisel aastal tahaks teha midagi Boiler Roomi sarnast, mis on aga keskendunud ainult gqom'ile.

Sel aastal sa avaldasid oma debüütalbumi "Meeting With The King". Kas sa üritasid seal teha midagi teistsugust?

Ma üritasin seal plaadil panna kokku kõik need saundid, millega ma tegelen. Seal kuuleb tribal house'i, mis on gqom'iga segatud, seal on kwaito't, mis on segunenud gqom'iga. Seega jah, seal plaadil on palju erinevaid žanre kokku segatud.

Gqom tekkis umbes kümme aastat tagasi. Kas selle ajaga on see žanr palju muutunud?

Jaa, see muutub iga aastaga. Igal aastal tuleb uusi ja noori tegijaid, gqom areneb pidevalt. See on pöörane.

Kui sa kuulad enda varasemaid lugusid, kas sa mõtled, et praeguseks ei ole need enam nii head?

Ei ole jah. Ma kuulan neid ja mõtlen, et kuidas selline lugu tuntuks sai (naerdes).

Gqom oli pikka aega väga suur asi ja sellest räägiti igal pool, aga kas sulle tundub, et amapiano on seda tähelepanu nüüd pisut röövinud?

Võib nii öelda küll. Praegu läheb neil ikka väga-väga hästi.

Äkki sa jätad ka ühel päeval gqom'i kõrvale ja lähed hoopis amapiano peale üle?

Ei, ma pigem segan neid kokku, kui teen ainult ainult amapiano't.

Mis muusikat sa nooremana kuulasid?

Ma kuulasin palju kwaito't, samas muusikat, mis oli valminud väljaspool Lõuna-Aafrikat, ei kuulanud peaaegu üldse. Võib-olla pisut Ameerika hip-hop'i, aga enamuse moodustas kwaito.

Ma usun, et on palju inimesi, kes kuulavad gqom'i ja eeldavad, et see on seotud briti tantsumuusikaga, võib-olla isegi arvatakse, et te olete neilt midagi röövinud.

Ei-ei, kindlasti mitte. Me ei teadnud briti tantsumuusikast mitte midagi (naerdes). Kuulsin seda esimest korda alles siis, kui läksin sinna tuurile.

See seos tekib ilmselt tänu sellele, et breakbeat'il on seal juba alates 1990. aastatest väga oluline roll.

Okei, võib-olla seetõttu lähebki meie muusika briti publikule nii hästi peale. Ma ei olegi selle peale mõelnud.

Praegusel hetkel sa teed seega ainult muusikat? Midagi muud ei pea tegema?

Jah, ma teen ainult muusikat, õigemini, ma olen teinud muusikat kogu oma elu.

Aga kui palju aega sul jääb uue muusika tegemiseks, kui sa pidevalt tuuril oled?

Isegi siin hotellis tegin muusikat, ma teen igal pool uut muusikat. Mul on head kõrvaklapid, mille ma panen pähe, hiljem kuulan neid lugusid kodus kõlaritest üle ja viimistlen lõplikult ära.

DJ-na mängid sa ainult oma muusikat või midagi muud ka?

Ma arvan, et umbes 60 protsenti on minu enda muusika, ülejäänu on teistelt produtsentidelt.

Ja sa mängid ilmselt ka seni avaldamata materjali?

Jah, avaldamata lugusid ja üht-teist ka sellist, mis on juba ilmunud.

Seega inimesed ei saa kõike Shazam'ida.

Ei saa jah (naerdes). Sellepärast mulle meeldibki mängida uut materjali, et pakkuda kuulajatele pidevalt midagi põnevat, mitte seda, et sa kuuled ainult materjali, mis on sulle juba tuttav.

Üks asi, mida ma ka ise gqom'i puhul tunnetan, on see, et uut ja põnevat materjali on päris raske leida. Oskad sa öelda, kuidas kõige paremini uue gqom'ini jõuda?

Sa pead teadma artiste, siis on kõik lihtsam. Aga ma ei tea, kuhu nad oma muusikat laevad...

Midagi leiab ka Spotify'st, aga see on ilmselt jäämäe tipp.

Jah, seal on ainult superstaarid. Ma arvan, et väiksemaid tegijaid võib leida pigem Youtube'ist, nüüd kasutavad paljud ka näiteks Soundcloud'i.

Me teame praegu küll amapiano'st ja gqom'ist, aga kas Lõuna-Aafrikas on hetkel ka mingeid uusi saunde, millest me veel ei tea?

Ei ole, need kaks on praegu põhilised. Ikka need kaks.

Kuula DJ Lagi debüütalbumit "Meeting With The King":