Nädala parimad lood | Beyonce, Rosalia, Goldie, Arca jt

Arca "Electra Rex"

Hoogne ja sürreaalne alternatiivpop, kus lõhutud troopilised rütmid kohtuvad androgüünsete tulnukavokaalidega.

Rosalia "La Fama (feat. The Weeknd)"

Kui Rosalia tuleval aastal ilmuv kolmas album on tervikuna sama tugev kui see singel, siis on meil olemas aasta plaat. Popmuusika meistriklass.

Bonobo "Otomo (feat. O'Flynn)"

Lugu hakkab kerima klassikalises bonobolikus chillout-elektroonika võtmes, aga kasvab ootamatult üllatavalt hoogaks tantsulooks.

Clams Casino "Water Theme 2"

Kahtlemata on Clams Casino üks kõige peenema (aga samas ka jõulisema!) käekirjaga produtsente, mida näitab ka hästi "Water Theme 2": toimub vähe, aga kõik on paigas.

Yumi Zouma "Mona Lisa"

Selline pehmelt heljuv indie pop, mida ka Yumi Zouma esindab, on ideaalne sügisemuusika. Soe teetass ette, tekk ümber ja väljas lokkav hallus ei tundugi enam nii lootusetu.

Fort Romeau "Spotlights"

Produtsent Fort Romeau oskab oma justkui lihtsalt house'i-lood muuta suurejooneliseks. Ka "Spotlights" mõjub eepiliselt, bassid on eriti täpselt paika krutitud ja vokaalsämplid töötavad imeliselt.

Jack Back, Fancy Inc, Roland Clark "Alive"

Ega ma ei oska David Guetta soolomaterjaliga juba aastaid midagi peale hakata, õnneks jätkab ta ikkagi oma house'i-projektiga Jack Back, mis on seevastu väga tuumakas. Lugu "Alive" on parimas mõttes bänger.

Fred Again.. "Faisal (Envelops Me)"

Ilmselt üks Fred Againi selle aasta nõrgemaid singleid, aga ka tema madal tase on hämmastavalt tugev. Justkui ekslev "Faisal" ei suudagi lõplikult oma suunda leida, aga atmosfäär on loos väga tugev.

Vierre Cloud "Creation"

Popmuusika otse tulevikust. Kasutatud elementides pole küll midagi uut, taustades on kasutatud isegi lahjendatud jungle'it, kuid produktsioon ja vokaalid ei pärineks justkui siit maailmast.

Flight Facilities "Stay (feat. Your Smith)"

Oi kui ilus ja pehme electropop. Ehk võiks nii kõlada Robyn, kui ta ei tahaks kogu aeg kõik kanalid täis paugutada? Taas üks neid lugusid, mis pakub pimedasse sügisesse killukese lootust.

Keys N Krates "Siento Mi Destino (feat. Lido Pimienta)"

Kanada produtsendid, kes end Keys N Krates nime taha koondavad, on tunnistanud, et neid huvitavad viimasel ajal just Brasiilia rütmid. Kui selle tulemus on midagi sellist, siis palun jätkake seda rida!

Shermanology "Do Yo Dance"

Selle loo võiks tuua kuskil produtsentide koolis õppematerjalina välja, kuidas teha jaburalt lihtsat, aga imehästi töötavat house-lugu. Pane biit vaikselt pulseerima, hõika-räpi sinna peale veidi riime ja voila. Just keep groovin' man!

Alan Fitzpatrick "Something Wonderful"

Briti tantsumuusika eestvedajana on Alan Fitzpatrick juba pikka aega head tööd teinud ja jätkab seda ka oma värskel plaadil "Machine Therapy". Lugu "Something Wonderful" võlub rikkaliku öise atmosfääriga.

Yune Pinku "Laylo"

Noor produtsent Yune Pinku käe all valmib mõnusalt toores tantsumuusika, mis haarab oma kõlapildis küllalt palju 1990. aastatest, kuid rikastab seda kaasaegse alternatiivpopi esteetikaga.

Doss "Cherry"

Produtsent Dossi värske singel "Cherry" kaugeneb talle omasest jõulisest biitidest ja kaldub pigem parimas mõttes Peachile sarnaneva otsekohese NSFW popmuusika poole, mis on pisut vulgaarne ja pisut nilbe.

Joy Orbison "Red Velve7"

Tundub, et Joy Orbisoni teebki kordamööda tõhusat tantsubiiti ja abstraktset autorielektroonikat, antud juhul on need kaks servapidi isegi kokku saanud. Viieminutises loos toimub meeletult palju, nakkavad trummid on seal täiesti olemas, kuid need on peidetud tihedasse elektroonikaudusse.

Coco Bryce "Octopus"

Erakordselt viljakas kaasaegse jungle'i tipptegija Coco Bryce ei näita kaugeltki väsimise märke. Huvitav, kas ta aju genereeribki hommikust õhtuni ainult mingeid sürreaalseid trummiskeeme, mille abil järgmisi üllatavaid lugusid kokku panna?

Ell Murphy "Make It (feat. Soundboy Cookie)"

Vaikselt kulgev intiimne UK garage, mis ei keera pöördeid hetkekski liiga kõrgeks, pigem on see mõnusalt pehme tiksumine nädalavahetuse hommikuks. Või siis rahulikumaks koduseks õhtuks, kui peole minna ei jaksa, aga päris ilma tantsumuusikata ka ei saa...

Erika de Casier "Friendly (Smerz Remix)"

Norra duo Smerz võtab neile omase maagia ja valab Erika de Casier idamaiste rütmide poploo nendega üle. Eks paljuski jääb originaali identiteet alles, lihtsalt uusversioon on palju detailirohkem, rikkalikum, ehk isegi veidram. Aga samas ka erakordselt lummav!

Interplanetary Criminal "Trust Me (feat. DJ Cosworth)"

Kelle jaoks jääb Ell Murphy pehme UKG liiga igavaks, siis Interplanetary Criminal laenab palju kaasaegse Briti bassimuusika jõulistest saundidest, aga ei muutu kommertslikuks paugutamiseks, vaid "Trust Me" on igati väljapeetud ja maitsekas.

Ciel "A Collage for Jake and Emilie"

Produtsent Ciel ehitab ja lõhub tantsumuusika loogikaid samaaegselt: lugu "A Collage for Jake and Emilie" hoiab pidevalt biiti pulseerimas, aga laob sinna kiht-kihi haaval peale lõhutud rütmijupikesi, mis muudavad terviku värvikirevaks mosaiigiks.

Karma Kid "Bossa (feat. Luke Fono)"

Sümpaatne, et produtsent Karma Kid pole kunagi kartnud eeplisi tantsubiite ja mingis mõttes isegi kitši kalduvaid kompositsioone. Ka värske, troopilistest rütmidest läbi imbunud "Bossa" on esimestest sekunditest nakkav tantsupomm, mis nõuab suuri kõlareid.

Laurence Guy "Yeh Good, You?"

Plaadifirma Shall Not Fade alt taas näpuotsaga uut Laurence Guy materjali, ikka juba tuttava hooga, aga sel korral on loosse lisatud müstikat ja salapära, mida Guy loomingus muidu nii palju ei näe.

Nick Hussey "Temptation (I Can't Resist) (feat. Jamie Van Goulden)"

Kui peaksin defineerima parimat pikkade pühapäevahommikute muusikat, siis vanakooli soul'i kõrval sobib sinna kõige paremini just selline kerge ja õhuline diskohõnguga house. Megamõnus.

Niniola "Dig Dig (feat. GuiltyBeatz)"

Kes varem Aafrika moodsat tantsumuusikat kuulanud, oskab ilmselt juba aimata, mida Nigeeria muusiku Niniola värskelt EP-lt "Lagos to Jozi" oodata. Ega seal midagi tingimata uut pole, aga see parimas mõttes rahutus mõjub igapäevaste tuttavate rütmiskeemide vahel värskendavalt.

Scott Forshaw "Nightmoves (feat. Joe Killington)"

Tantsumuusika puritaanid ajaksid sellise loo peale kindlasti nina krimpsu ja viriseksid, et kõik kõlab liiga labaselt, totralt ja kommertslikult. Aga just selline massidele suunatud raadio-house on oma muretuses kohati eriti hea.

Dames Brown "What Would You Do? (feat. Andres & Amp Fiddler)"

Võta nüüd kinni, kust jookseb piir tuumaka house'i ja funk'i vahel... Dames Browni värske singel ajab selle piiri veel nii häguseks, et need kaks žanri sulanduvad lõplikult üheks.

Donna Missal "(To Me) Your Face Is Love"

Tundub, et Pinkpantheressi edulugu algatas mingi uue liikumise alternatiivses popmuusikas: magamistoa lo-fi produktsioon, eriti hoogsad trummirütmid ja sulnis vokaal. Tahaks veel, tahaks veel!

Beyonce "Be Alive"

Kindlasti on Beyonce oma karjääri jooksul paremaid lugusid teinud, pole kahtlustki, aga see on ikkagi tema esimene singel 2021. aastal. Jõuline ja provokatiivne, muusikaliselt jääb aga liialt ühe koha peale tammuma...

Amber Mark "Softly"

Kui Beyonce ei suuda midagi uut pakkuda, siis Amber Mark hoiab endistviisi kõrget taset: temagi teeb muusikat laiskadest hommikuteks, ka loo "Softly" saatel on hea diivanil lesida ja lihtsalt aega surnuks lüüa. Meelde jääb ka rikkalik produktsioon.

Goldie & James Davidson "Sunlight (feat. Lady Blackbird)"

Neile, kes armastavad Goldie debüütalbumit "Timeless", peaks värske lugu "Sunlight" küll meeldima. Siin on just seda jazziliku trummi-bassi energiat, millega Goldie alustas ning mida pole keegi teine tänaseni sama hästi teha suutnud. Tundub, et kui keegi üldse seda korrata suudab, siis vaid tema ise.

Silk Sonic "777"

Kui üldiselt on Bruno Marsi ja Anderson .Paaki projekti Silk Sonic debüütalbum tulvil meelast "sosistan sulle kõrva" seksi-funk'i, siis plaadi tipphetk on ilmselt hoopis "777", otsekui jamesbrownilik vanakooli soul'i plahvatus.

Batu "Go Deeper"

Briti produtsendi Batu looming on tihedalt läbi imbunud dubstep'ist ja kurjemast UKG'st, aga ta ei soovi nende žanrite juurde pidama jääda. Tema värske EP "I Own Your Energy" on ilmeksimatult reivimuusika, kuid see on nii abstraktne ja hullumeelne, et seda lõplikult defineerida polegi võimalik.

Blawan "Blika"

XL Recordsi alt ilmunud Blawani uus EP "Woke Up Right Handed" on meeletult ambitsioonikas: paljuski on see tugev tervikkompositsioon, mis kõlab kui tantsumuusika teiselt planeedilt, väärakas ja ebaloomulik elektrooniline hallollus.

Sega Bodega "Naturopathe (feat. Charlotte Gainsbourg)"

Ma ei saa päriselt lõpuni aru, mida Sega Bodega oma värskel plaadil "Romeo" taotleb: seal on kohati talumatult imalaid autotune-ballaade, kuid nende kõrval on särtsakaid ja julgelt produtseeritud alternatiivpopi pärle. Üks selliseid on koos Charlotte Gainsbourg'iga valminud lugu "Naturopathe".

Portico Quartet "On The Light"

Londoni elektroonilise jazz'i (või jazz-elektroonika?) ansambel Portico Quartet on eriti produktiivne, sel aastal on nad avaldanud juba kaks albumit. Värske "Monument" on üsna minimalistlik tervikalbum, kust üksikud lood niivõrd hästi silma ei pasta, kui ehk välja arvata seikluslik lõpulugu "On The Light".

Logic1000 "It's All Around"

Kuigi produtsendi Logic1000 põnevamad lood jäävad aega, kui ta ei olnud veel nii suurt tuntust saavutanud, väärib tema värske EP "In The Sweetness Of You" igati tähelepanu. Seda iseloomustab segu pop- ja reivimeloodiatest, kuid need on kokku segatud nii peene käega, et ei meenuta lõpuks kumbagi neist žanritest.

Pretty Girl "Lavender"

Võin kuulata igasugu eksperimentaalset huugamist ja hullu kolistamist, aga lõpuks tulen ikka tagasi oma suure lemmiku juurde: ilus elektroonika oli, on ja jääb minu jaoks. Produtsent Pretty Girl defineerib oma lühialbumil "Middle Ground", mida ilus elektroonika tähendab: hea atmosfäär, udused vokaalid, pehmed biidid.

Maria Kallastu "Curtains"

Varsti algab seekordne Eesti Laulu karussell, mis toob meile lausa 40 uut poplugu ja ilmselt ka palju täiesti tundmatuid artiste. Enne suurt konkurssi ilmus eikusagilt välja klassikalise muusika taustaga Maria Kallastu, kes tegi üle aegade parima kodumaise RnB loo "Curtains". Ei jõua ära oodata, mis tal veel plaanis on...

Tora-I "PBFF"

Londoni RnB artist näitab, et hea loo jaoks polegi palju vaja: suure osa loost "PBFF" ei toimugi muusikaliselt mitte midagi, on vaid õrn klaverimeloodia, taustalauljad ja tema enda erakordselt võimas vokaal. Väike pärl, mis vääriks palju suuremat tähelepanu.

Kuula kõiki lugusid: