Nädala parimad lood | Tom Jones, Lana del Rey, Reket, John Coltrane jt

Ma ei tea, mis sel nädalal juhtus, aga mingil põhjusel otsustasid enamik artistid, et just nüüd tuleb uut muusikat välja anda. Ilmus nii umbes paarkümmend põnevat albumit ja kümneid-kümneid singleid, mis tähelepanu vääriksid, seega panime neist kokku varasemast veel mahukama valiku.

Tom Jones "Not Dark Yet"

Vau, kui keegi mulle pimesi seda lugu laseks, arvaksin, et mängib hoopis Future Islands.

Bonobo "Tides (feat. Jamila Woods)"

Kitarrikäik loo alguses meenutab koheselt The xx'i. Ja ka loos endas on mingit sarnast hillitsetud alternatiivpopi vaimsust.

Swedish House Mafia "Moth To A Flame (feat. The Weeknd)"

Kuigi Swedish House Mafia eelmise tagasitulekulood olid tugevamad, siis värske singel on veatu ja igati toimiv pophitt. Olge valmis seda iga päev kuulma!

Godford "High and Lonely"

Melanhoolia on põimitud kokku reivimotiividega. Produtsent Godford hakkab veel suuri asju tegema!

Craig David "Who You Are (feat. MNEK)"

Imal ja tüütu lugu, aga on huvitav kuulata, kuidas Craig David lihtsalt ei taha tunnistada, et aeg on vahepeal edasi liikunud. Samas selles vedelas UKG biidis on midagi nunnut...

TDJ "Euphoria (feat. fknsyd)"

Ekstaatiline eurodisco ja trance peaks külmajudinaid tekitama, aga mõjub hoopis ootamatult nakkavalt.

Dexter "Paper Cup"

Popmuusikasse võiks rohkem segada hip-house'ilikke rütme, sobib imehästi.

Kumarion "Aura"

Näpuotsaga trummi-bassi ka, mis on erakordselt lihtne ja üheplaaniline, aga ei muutu ka õnneks maitselagedaks.

Elkka "Voices"

Selleks korraks on Elkka raju tantsuhoogu maha võtnud, kuid "Voices" paneb sellele vaatamata liikuma ja õõtsuma. Väga nakkav elektroonika.

Rush Davis "Bad Side (feat. Gisele Xtravaganza)"

Rush Davise loost "Bad Side" nõrgub swag'i, aga see ei ole tühi poos, vaid igati põhjendatud taotlus. Taas hip-house!

Tseba "Surrender (feat. PRICIE) (Palms Trax Remix)"

Tantsumuusika, milles popilik vokaal kohtub justkui igatsevate, suvele tagasivaatavate biitidega. Lihtne, aga ilus.

Frankel & Harper "Hydraulic Temperature"

Briti bassimuusika meistriklass, kus näpuotsaga dubstep'i ja UKG'd, rohkelt aga omanäolist produktsiooni.

Kessler "Pipe Dream"

Kaasaegne jungle, mis mõjub veidral kombel jutustavalt... Sillerdav elektroonika trummimüdina taustal on samuti lummav.

Sassy 009 "Wannabe"

Kui kogu popmuusika maailmas kõlaks nii ägedalt kui Sassy 009, siis oleks kõik palju ilusam. Kogu album "Heart Ego" väärib kuulamist, lugu "Wannabe aga eriti hea.

Otik "Soulo"

Kes Otikut varem kuulanud, teab, mida oodata: ta põimib kokku pealtnäha sobimatuid rütmimustreid. Küll aga pole ta kunagi varem nii helgelt kõlanud...

Bambii "NYCE (feat. Pamputtae)"

Väga julge dancehall, mis ei järgi žanri klassikalisi mudeleid, vaid julgeb sinna segada särtsakat elektroonikat.

Prospa "Bloodshot"

Nagu ikka, siis Prospa sõidab, gaas põhjas, läbi seina. Värske singel lööb taas kõik kanalid umbe, aga see maksimalism ei ole mitte väsitav, vaid pigem rikastav.

SWIM "Miles Away (feat. CRUSH3d)"

Oh, lo-fi house'i kuulebki viimasel ajal liiga harva. Tolmusesse helipilti on aga muudetud rikkalikumaks helkiva-sätendava ambient-uduga.

DJ Swisha "Snare Track (feat. Kush Jones)"

Hullumeelne footwork, mis kolistab trummidega, lõhub rütme ja topib sinna otsa lollakaid sämpleid. Võimas!

Galcher Lustwerk "Bansby"

Kui reede õhtul välja ei viitsi minna, siis aitab Galcher Lustwerk: taas selline tantsumuusika, mida sobib hästi ka niisama laisalt lesides kuulata.

FOURA "No Time To Waste (feat. Jordan Astra)"

Häbitult popilik elektroonika, mis samas teeb tänukummarduse Briti tantsumuusika traditsioonidele.

Benjamin Fröhlich "Eternity (Roman Flügel Remix)"

Kuus minutit eepilist nu-disco't. Täpselt see, mida ootaksite, aga mitte halvas mõttes.

Blawan "Under Belly"

Ilmselt selle nädala lemmiklugu. Ma ei oska seda lugu isegi kuidagi sõnadesse panna, see on korraga nii naeruväärselt jabur veidrus kui ka tipptasemel autorielektroonika.

Loppy, Air Max '97 & SCAM "Grotto"

Hull andmine, aga mitte loogilises-ratsionaalses mõttes, vaid pigem kimbuke abstraktseid rütmikatkendeid.

Robin M "Love Story (Hannah Wants Remix)"

Tõeliselt heade bassidega remix, mis on ehk küll pisut liiga popilik, aga plusse on rohkem kui miinuseid.

ESSEL "Love Vibration"

Plaadifirma Toolroom on tuntud oma tõhusa biidi poolest, Esseli värske singel jätkab seda rida, küll väikese disko-varjundiga.

Maya Jane Coles "Got Me (feat. Julia Stone)"

Kui mõni aeg tagasi kurtsin, et Maya Jane Coles teeb liiga üheülbaliselt muusikat, siis värske singel läheb tuttavast rajast kõrvale ja eksleb kuskil tantsu- ja popmuusika vahealas.

Chet Faker "Low (Boyz Noize Remix)"

Mind on Chet Fakeri maneerlik hipster-elektroonika ammu ära tüütanud, Boyz Noize peksab selle tuttava mudeli aga rõõmuga retrosüntidega tükkideks.

Session Victim "Hide and Seek"

Plaadifirma Toy Tonics alt mõnusalt minimalistlikku elektroonikat, mille helgus aitab korraks unustada, et väljas on lootusetu koerailm.

Mount Kimbie "Black Stone"

Eks Mount Kimbie suurim voorus ongi olnud defineerimatus: siin on midagi new wave'ist, jazz'ist, post rock'ist ja kaasaegsest elektroonikast. Aga ükski liigitus ei kirjelda seda muusikat piisavalt, kuulake kindlasti ka topeltsingli B-poolt "Blue Liquid".

Jlin "Embryo"

Kuidas kõlab footwork kõlaritest, kuhu on terve kärbse-orkester kinni jäänud? Jlin teab.

Digga D "Red Light Green Light"

Hittsari "Squid Game" trügib ka muusikasse. Drill'i tipptegija Digga D'lt igati viisakas singel, pikalt meelde ei jää, aga kõrva ka ei kriibi.

Big Zuu "Offline (feat. Jme, Novelist)"

Siia otsa aga tummist grime'i. Big Zuu värske singli "Offline" abil annab testida, kui hea su värske helisüsteemi bassid ikkagi on.

Enny "Bernie Mac (feat. Odeal)"

Sel nädalal oli üllatavalt palju tugevat Briti hip-hop'i. Sealsetelt naisräpparitelt kuuleb üha harvem head biiti (Little Simz on erand!), Enny värske singel aga imehea flow'ga.

Obongjayar "Message in a Hammer"

Nigeeria muusik Obongjayar hoiab au sees arhailist-jõulist spoken word'i traditsiooni, kuid ta teeb seda tantsuliselt, ehk isegi popilikult.

Flava D "Springloaded"

Briti bassimuusika meister Flava D ei hoia end taas tagasi, värske singel "Springloaded" on võimas tantsupomm.

Mango x MathMan "Heartbreaks & Promises (feat. Melina Malone)"

Üks kõigi aegade parimaid tantsulugusid Robin S "Show Me Love" on saanud kaasaegse uusversiooni. Minul seda tingimata vaja pole, aga ehk toob nooremaid kuulajaid ka selle loo juurde.

MuRli "Odyssey (feat. Gemma Dunleavy)"

Iiri produtsent ja räppar Murli teeb koos Gemma Dunleavy'ga grime'i, mis meenutab täiesti ausalt selle žanri parimaid aegu. Samas eiravad nad kõiki grime'i tüütuid klišeesid!

Areej "Guided"

Uue artisti Areej esimene singel, kuid temast kiirgab professionaalsust. Loos "Guided" on jazz'iliku jõudu ja dünaamilisi vokaale, muud polegi vaja!

Maxo Kream "Streets Alone (feat. Asap Rocky)"

Ega mulle Maxo Kreami jõmmiräpp liialt korda ei lähe, aga Asap Rocky muudab loo "Streets Alone" siiski piisavalt põnevaks ja mitmetahuliseks.

Wet "Bound (feat. Blood Orange)"

Hea meeleoluga sulnis indie pop, kuhu sobib Blood Orange siidpehme vokaal valatult.

Animal Collective "Prester John"

Väidetavalt on Animal Collective oma värske singli "Prester John" pannud kokku kahest erinevast loost, ja see paistab ka välja: siin toimub korraga liigagi palju ja kõik on kantud seletamatust (aga imeilusast!) dissonantsist.

Reket "Eikellegi Ma"

Kui tahate, siis võib ju öelda, et Reket teeb juba aastaid üht ja sama lugu. Aga ta oskab seda lugu väga veenvalt teha.

Mick Jenkins "Scottie Pippen"

Räppar Mick Jenkins laob sel korral oma riime täiesti eba-hiphopiliku tausta peale. Korduv kitarrikäik ja õrn bassikäik aga sobivad sinna üllatavalt hästi.

Drinks on Me & Soulecta "Don't Wanna Go"

Tõhusat UK garage'i peab ka ikka valikusse mahtuma! Drinks on Me ja Soulecta on kindlasti ka kaks produtsenti, kes seda praegusel ajal kõige paremini oskavad.

Ross from Friends "Revellers"

Võimalik, et kuulsin täna üht oma selle aasta lemmikalbumit. Ross from Friends võtab kõik selle, mis elektroonilises muusikas hea on, ja vormib võimsa tervikteose. "Revellers" lihtsalt üks näide plaadilt, kuulake kogu albumit "Tread".

Lana del Rey "Dealer"

Ma olen lanadelreylikust Lana del Rey'st lootusetult tüdinud, seega on värskendav, et tema värskel albumil "Blue Banister" on ka üks täiesti eripärane lugu, mis on valminud koostöös Last Shadow Puppetsiga.

Elton John "Always Love You (feat. Young Thug & Nicki Minaj)"

Ma ei tea, miks, aga seda lugu kuulates meenub mulle Frankensteini koletis. See on justkui täiesti sobimatutest osades kokku keevitatud, aga kõlab oma veidrusele vaatamata igati korralikult.

Andres Lõo "Morning Dew (Regularfantasy's Saxophonic Sunset Mixture)"

Tegelikult ilmus Andres Lõo remix-album juba mõni nädal tagasi, Spotify'sse jõudis see aga alles nüüd. Seal on palju väga eripalgelisi töötlusi, neist üks mõnusamaid on Regularfantasy õhuline house-versioon loost "Morning Dew".

Jacques Greene "Faded"

Kes pole Kanada produtsendi Jacques Greene'i loominguga kursis, siis tasub panna kõrv peale ta uuele kogumikplaadile "ANTH01". Aga seal oli ka uut materjali, näiteks hea atmosfääriga "Faded".

Duran Duran "Give It All Up (feat. Tove Lo)"

Briti new wave'i legendid andsid üle kuue aasta välja uue plaadi "Future Past", üks tähelepanuväärsemaid lugusid sealt kindlasti koostöös Tove Lo'ga valminud "Give It All Up". Veidi kitš on, aga ikka pigem hea!

John Coltrane "A Love Supreme, Pt. 1 – Acknowledgement (Live in Seattle/1965)"

Kui John Coltrane'i üks tuntumaid albumeid "A Love Supreme" on stuudioversioonis üsna vagur, siis värskelt ilmunud kontsertversioon on täiesti hull jazz-andmine. Ainult julgetele!

Toe Tag "TT Tomahook"

Lõpuks ometi on Spotify'sse jõudnud ka Eesti popmuusika üks olulisemaid plaate, Toe Tagi "Legendaarne". No öelge, kas Eestis on paremat näpud püsti lava ees kargamise lugu kui plaadi avalugu "TT Tomahook"?

Dua Saleh "Buzzin"

Mulle tundub, et kui nimetada Dua Saleh'i loomingut hip-hopiks, siis on see liigne lihtsustamine. Kogu värske EP "Crossover" on suurepärane, "Buzzin" on üks pärle sealt.

Lonely Guest "Big Bang Blues (feat. Breanna Barbara)"

Tricky uue projekti Lonely Guest omanimeline album on erakordselt veider, kus mitmed lood on praktiliselt kuulamatud. "Big Bang Blues" on aga väga põnev, justkui ilma muusikata teos, mille moodustab üks lõputult veniv bassikäik ja õrn vokaal.

Majid Jordan "Stars Align (feat. Drake)"

Küll Drake ikka jõuab muusikat toota. Ei ole päriselt kindel, kas mulle seksi-RnB eestvedajate Majid Jordani muusika enam korda läheb, aga koos Drake'iga valminud "Stars Align" tasub korra-paar üle kuulata küll, kui viitsite, võtke ette kogu uus album "Wildest Dreams".

Ouri "Wrong Breed"

Mõnes mõttes kõlab produtsent ja laulja Ouri kui uue aja Björk: temas kohtub ingellik olemus ja julgelt reljeefne muusikaline kõlapilt. Kogu värske plaat "Frame of Fauna" on väärt, lugu "Wrong Breed" aga eriti hea.

Call Super "Tree Song"

Ütlesin viimati Call Superi kohta, et ta surub ühte loosse kokku justkui terve albumijagu ideid. Ja ta tegi seda jälle! Värskel EP-l "Cherry Drops II" on kaks lugu, neist esimene, kümneminutiline "Tree Song" pulseerib justkui vaikselt ja omasoodu, aga teeb korduvalt ootamatuid kõrvalepõikeid.

Parquet Courts "Trullo"

Kui üldiselt võiks öelda, et New Yorgi bänd Parquet Courts teeb post punk'i või jõulist indie't, siis uue albumi "Sympathy for Life" põnevaim pärl on hoopis troopiline tantsulugu.

Grouper "Pale Interior"

Suurem osa Grouperi värskest plaadist "Shade" kõlab nii isiklikult, et mul kuulajana hakkab ebamugav. Aga kui ma sellest tundest üle saan, siis on see võimas emotsionaalne plahvatus, vaatamata sellele, et muusika on vaikne-vaikne, vaat et olematu.

JPEGMAFIA "Sick, Nervous & Broke!"

Kas võime öelda, et JPEGMAFIA on räppar? Pigem on ta muusikaline kameeleon, kelle värske album "LP!" meenutab vägagi Flying Lotuse parimaid asju.

Nick Cave & The Bad Seeds "King Sized Nick Cave Blues"

Mitte, et Nick Cave'i muusikat juba maailmas vähe oleks, aga nüüd on seda igatahes veel rohkem, sest ilmus 27-looline kogumik B-pooltest ja sen iavaldamata lugudest. "King Sized Nick Cave Blues" on äge lugu, mis ütleb pealkirjaga ära kõik, mida pea nelja minutiga pakutakse.

Self Esteem "I'm Fine"

Eksperimentaalpopi artisti Self Esteemi looming tihti liiga maneerlik, värske albumi "Prioritise Pleasure" avaloo puhul see poos aga töötab.

Rüfüs Du Sol "Devotion"

Sarnaselt Reketile on ka staadionielektroonika tipptegijad Rüfüs Du Sol aastaid ikka ja jälle üht ja sama lugu teinud. Korra ühe, korra teise nurga alt, "Devotion" uuelt albumilt "Surrender" näitab, et nad on selle loo meisterlikult käppa saanud.

Om Unit "Angles"

Bristoli produtsent Om Unit on katsetanud nii trummi-bassi, dubstep'i kui ka kõigi teiste Briti bassimuusika alažanritega, värskel EP-l "Flux" segab ta need kõik kokku.

Aya "Once Wen't West"

Produtsent Aya pöörab oma debüütalbumil "im hole" justkui tantsumuusika pahupidi, lahustades sealt enamuse rütme ja kiskudes üksikud elemendid fookusesse. Samal ajal üritab aga teha ka abstraktset ja ebamaist popmuusikat. Põnev eksperiment, mis õnnestub kõige paremini loos "Once Wen't West".

HEALTH "Dead Flowers (feat. Poppy)"

EI jaksa enamasti industrial'i kuulata, HEATH'i värske singel koos Poppy'ga on üllataval õhuline ja isegi pehme, meenutades rohkem isegi jõulist shoegaze'i.

Nubya Garcia "Source (Dengue Dengue Dengue Remix)"

Briti üks põnevamaid jazz-artiste Nubya Garcia andis välja debüütalbumi "Source" remix-versiooni, enamik lood on singlitena varem ilmunud, seni avaldamata Peruu sõge-produtsentide Dengue Dengue Dengue versioon albumi nimiloost väärib oma pulseeriva energia aga igati kuulamist.

Mount Westmore "Big Subwoofer"

Hip-hopi supergrupp Mount Westmore, kuhu kuuluvad muuhulgas Ice Cube ja Snoop Dogg, avaldas teise singli. Ja noh, eks see on paljuski täpselt see, mida sealt ootaksid, aga tore, et vanakooli tegijaid veel püssi põõsasse ei viska. Eks saab näha, mida peagi ilmuv täispikk album toob...

Niko B "It's All Gone"

Noor Briti räppar Niko B oleks justkui uue aja The Streets, tema loomingust kiirgab samasugust toorust ja ehedust.

