Nädala parimad lood | Sander Mölder, David Bowie, Arca jt

Arca "Incendio"

Venezuela produtsent Arca juba alt ei vea: värske singel "Incendio" on kolm minutit taltsutamatut hullust. Lugu kihutab peatamatult ringi ja segab kokku kõike alates popmuusikast lõpetades hullu tantsuküttega.

Christine and the Queens "Freedom"

Kindlasti üks viimase aja emotsionaalsemaid kavereid. Christine and the Queens tabab suurepäraselt George Michaeli loo "Freedom" essentsi, võimalik, et mingeid registreid tabab ta isegi originaalist paremini...

Diplo, Paul Woolford & Kareen Lomax "Promises"

Suurejooneline ja häbitult magus popmuusika. Kinnitus sellest, et Diplo, Woolfordi ja Lomaxi trio töötab vapustavalt hästi, mullu ilmus neilt ka lugu "Looking for Me".

Ross from Friends "Love Divide"

Produtsent Ross from Friends vaatab tagasi lo-fi house'i hiilgeaegadele, kuid ei ürita seda kuidagi kopeerida, vaid toob sinna juurde uusi tahke ja ootamatut dünaamikat.

George Fitzgerald "Ultraviolet"

Lugu hakkab vaikselt-vaikselt ja kasvab lõpuks vilkuvaks-sähvivaks elektroonika tulevärgiks. "Ultraviolet" laenab oma vahendeid tantsumuusikast, aga per se midagi tantsulist seal tegelikult pole.

Holy Other & Daniel Thorne "Lieve"

Kümmekond aastat pole Holy Otherist midagi kuulda olnud ja olin tema olemasolu juba vaikselt unustamas. Värske singel "Lieve" on ambietne witch house, just midagi sellist, millega on hea end uuesti kuulajatele meelde tuletada.

Overmono "Bby"

Huvitaval kombel on iga Overmono singel otsekui sündmus: nad teevad küll pealtnäha tõhusat reivinätakat, aga suhtuvad igasse loosse täie kire ja pühendumusega. Igati vääriline järglane aasta algul ilmunud veatule singlile "So U Kno".

Sander Mölder "Get Back On It (feat. Oyt)"

Mingis mõttes on "Get Back On It" klassikaline Sander Möldri materjal – pehme suvine gruuv, mille saatel vaikselt õõtsuda –, kuid Oyti ehk Ott Ojamaa vokaal on lihtsalt vastupandamatu ja paneb loo kõigiti särama.

Appelby "Enough (Baltra Remix)"

No mida halba saaks öelda ühe joviaalse piano house loo kohta, mida hoiab käimas sulnilt kõrva sosistav vokaal? Sensuaalne ja tantsuline samaaegselt, Baltra on praegusel hetkel ikka üks tantsumuusika tippe.

Mahalia "Roadside (feat. AJ Tracey)"

Üks selline poplugu, mis astub juba vaikselt üle selle magususe piiri, mida ma taluda suudan, aga võib üsna kindel olla, et se lendab külma kõhuga Briti edetabelite tippu. AJ Tracey flow on samas alati veatu.

Maceo Plex "You Know What I Got"

Kui mainisin, et Overmono iga singel on justkui sündmus, siis sama võib öelda ka Maceo Plexi kohta: ta laseks uutel lugudel otsekui settida, et neist saaksid ikka täiesti hävitavad klubiplahvatused. "You Know What I Got" on üheksa minutit tõhusat kütet.

Maya Jane Coles "True Love to the Grave (feat. Claudia Kane)"

Mõnes mõttes hakkas Maya Jane Colesi üheülbalisusest tüdima – loost loosse kasutab ta ikka ja jälle samu efekte ja saunde –, kuid suudab ta nendest samadest klotsidest laduda siiski alati köitva ja lummava atmosfääri.

Totally Enormous Extinct Dinosaurs "The Distance"

Kuigi lihtsakoeline indietronica mõjub minu jaoks enamasti pelutavalt, siis Totally Enormous Extinct Dinosaursi värske singel "The Distance" on kuidagi armas.

Sega Bodega "Angel On My Shoulder"

Maksimalistlik androgüünpop, mis haarab üht-teist nii trance'ist, europop'ist kui ka jungle'ist. Kohati liiga pateetiline, aga oma äärmuslikkuses ikkagi köitev.

DJ Swisha "Folded (feat. Kanyon)"

New Yorgi produtsent DJ Swisha on olnud alati põnev footwork'i uuendaja ja ka oma värskel EP-l segab ta sinna žanri kõike, mis vähegi pähe tuleb. Avalugu "Folded" on eriti mõnus.

1-800 Girls "By Your Side"

Produtsendi 1-800 Girls värske singel "By Your Side" mõjub miskipärast kuidagi totakalt ja lapsemeelselt. See naivism kohtub aga jõulise tantsumuusika energiaga, kokku tuleb huvitav kokteil.

Jacques Greene "I Won't"

Tõeliselt sügavate basside osas pole enamasti Kanada produtsendile Jacques Greene'ile vastast. Ta ei ürita end defineerida tingimata klubiprodutsendina, vaid žanri- ja skeeneülese tegijana mängib ta julgelt piiridega.

Strict Face "Circuit Queen"

Vau, Strict Face'i värske singel "Circuit Queen" on midagi täiesti müstilist: siin on olemas mingi troopilist rütmide alge ja essents, kuid produtsent on vaadanud seda läbi paugutava techno vaatevinkli. Kokku tekib lummav dissonants.

DJ Poolboi "Agape"

Lihtne ja tõhus lo-fi house, mis mõjub kui suvine meretuul: lained laksuvad, päike paitab õrnalt nägu ja seda kõike saadab mingi seletamatu, müstiline nostalgia.

Shadow Child "Good Shot (Mercury) (feat. Hand's Burn)"

Retroelektroonika, mis elab ja hingab mingi 1980. aastate videomängu reaalsust. Samas kujutan seda lugu igati ette ka mõnes ööklubis paugutamas siin ja praegu.

TOKiMONSTA "Naked (feat. Channel Tres) (Nosaj Thing Remix)"

Taas üks neid lugusid, mis tingimata ei vajanudki töötlust, aga Nosaj Thingi hea gruuviga tantsutiks sobib loo identiteetiga väga hästi kokku.

Alan Fitzpatrick & High Contrast "Bourgeois Imagery"

Esimesed mõnikümmend sekundit ei saagi aru, kuhu "Bourgeois Imagery" liigub, aga siis virutatakse hiiglasliku bassijurakaga näkku ja käima läheb võimas elektrooniline andmine, mis haarab üht-teist big beat'i arsenalist.

Erasure "Leaving"

Ma tõesti ei teadnud, et võiksin oma ellu vajada Erasure'i värsket muusikat... Aga nad on üllataval kombel suutnud oma süntpopi mudeli sobitada tänasesse reaalsusesse nii, et see ei mõju asjatu tolmuse nühkimisena. Kogu uus EP "Ne:EP" väärib kuulamist!

David Bowie "You've Got A Habit of Leaving"

Killuke David Bowie kadunud albumit "Toy", mis nüüd õige pea kuulajate ette jõuab. Lihtsakoeline lugu, mis kindlasti pole Bowie kataloogi pärlite hulgas, aga tänu oma muretule kulgemisele väärib igati korduvat kuulamist.

Problem & Snoop Dogg "Dim My Light"

Mul pole halli aimugi, kes võiks olla räppar Problem, aga rõõmuga tõstan Snoop Doggi esile, sest ega muusikapress temast enam väga ei huvitu. Vaevalt see lugu pärast kuulamist meelde jääb, aga siin on olemas vanakooli snoopdoggilik meeleolu, mida vahel igatsen.

umru, Tommy Cash & 645AR "check1"

Usun, et enamikke kuulajad võivad need kummalised artistinimed pelutada – vaevalt kellelegi umru ja 654AR nimed midagi ütlevad –, aga tegelikult on "check1" üks paremaid lugusid, mis Tommy Cash kunagi teinud.

Subjective (Goldie & James Davidson) "Dassai Menace"

Olen viimastel aastatel korduvalt ka Goldie uues materjalis pettunud, värske topeltsingel projektiga Subjective on aga jälle väga hea. A-pool "Dassai Menace" justkui haarab üht-teist DnB'st, aga pigem on see lihtsalt tume (ja tantsuline!) autorielektroonika.

Tirzah "Recipe"

Üllataval kombel on kõik need lood, mida Tirzah' oma uuelt plaadilt "Colourgrade" singlitena välja ei andnud, isegi tugevamad. "Recipe" näiteks on võimas eksperimentaalne popmuusika, mille lahtimõtestamiseks ja -tunnetamiseks kulub ilmselt kümneid kuulamisi.

Headie One "Cry"

Suurem osa Headie One'i materjalist on üsna tume ja ehk isegi kuri, seetõttu on üllatav, et lugu "Cry" värskelt plaadilt "Too Loyal for My Own Good" on pigem päikseline ja suvine popmuusika. Helgemat kraami on plaadil tegelikult rohkemgi!

Katy B "Open Wound (feat. Jaz Karis)"

Ma ei tea, mis mind Katy B loomingu juures nii väga võlub. Kui vaadata seda lugu, siis on see üsna by the books Briti popmuusika, kus õrnalt glasuurina peal bassimuusika mõjud. See on aga nii veatult produtseeritud, et tahan seda ikka ja jälle üle kuulata.

P Money, Silencer, Chip, Dizzee Rascal, D Double E "Stuttering"

Täiesti salamahti ilmus selline Briti grime'i tipptegijate ühisüllitis. Lugu pole päriselt tegijate tasemel, aga pildikesena žanri hetkeseisust on see igati vajalik ja tähelepanuväärne.

The Rolling Stones "Troubles A' Comin"

Eks The Rolling Stones on alati suutnud produtseerida oma lood nii, et need kõlavad väljaspool ajastuid, õnneks pole nad ka plaadi "Tattoo You" sessioonidest üle jäänud lugu "Troubles A' Comin" üritanud kuidagi tänapäevaseks töödelda.

Elton John & Stevie Wonder "Finish Line"

Tänastes soovitustes olen korduvalt rääkinud naivismist, mis paljude lugude puhul võlub, sama ka Elton Johni ja Stevie Wonderi värskel koostöölool "Finish Line". Siit kõlavad läbi justkui pisikesed meenutused mõlema artisti karjäärist, terviklugu lummab just oma nummi-faktoriga.

Sugababes "Real Thing (2-Step Radio Mix)"

Pole küll uus lugu, aga jõudis vist esmakordselt nüüd voogedastusplatvormidele. Olid ikka ilusad ajad, kui UKG remix'ide tegemine suurtele poplugudele oli midagi täiesti elementaarset ja normaalset.

Ivy Lab "Options"

Head trummi-bassi on alati liiga vähe. Produtsent Ivy Lab rändab viimasel ajal liialt veidra kommertsliku bassimuusika poole, "Options" on aga just midagi sellist, mida talt päriselt ootaks.

Ray Blk "Blk Madonna"

Kuigi Briti laulja Ray Blki värske albumi "Access Denied" avalugu "Blk Madonna" on tinglikult vaid põgus kaheminutiline sissejuhatus, siis töötab selle gruuv imehästi, ja midagi rohkemat polegi vaja.

Tony Bennett & Lady Gaga "I Get A Kick Out Of You"

Nojah, mida ma oskan öelda? Kui üht Frank Sinatra klassikut esitavad USA jazz-legend Tony Bennett ja Lady Gaga, siis saadki täpselt seda, mida ootad: pisut kleepuv salongijazz, aga vahel tahakski just midagi sellist.

Pond "Song For Agnes"

Kui seni on Austraalia bänd Pond olnud otsekui Tame Impala väiksem vend, siis nüüd on nad kitarrivõimendid valjemaks keeranud ja teevad veidi reljeefsemat kraami. Ja see tuleb neil igati usutavalt välja.

Kareem Ali "Black Futures"

Plaadifirma Rhythm Section andis välja kogumikalbumi "Shouts", mis on žanriliselt ootamatult varieeruv, üks parimaid lugusid on aga Kareem Ali uimane pulseeriv house "Black Futures".

Sting "Rushing Water"

Võimalik, et ma hakkan lihtsalt lolliks minema, aga Stingi värske lugu "Rushing Water" meenutab oma otsekohesuse ja rabedusega Future Islandsit...

Kuula kõiki lugusid: