Umru: minu kõige suurem eeskuju on SOPHIE

Reedel esineb esimest korda Tallinnas Eesti juurtega produtsent Umru, kes on viimastel aastatel teinud koostööd nii Charlie XCX-i, A. G. Cooki, BABii kui ka Tommy Cashiga. ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et tema põhiline soov on ikkagi teha ennekõike popmuusikat.

Mis sinu muusikaline taust üldse on? Pean silmas just seda, et kas sa oled kunagi ka muusikalist haridust saanud või hakkasid ise vaikselt nokitsema?

Ma lapsena koolis ja paaris bändis mängisin trumme, ja mu isa on muusik, kelle vana arvutiga ma esimest korda produtseerimist proovisin. Eelmisel aastal ma lõpetasin New Yorgi City College'is Sonic Arts kraadi ka, aga ei ütleks, et ma seal eriti õppisin palju. Eriti koroona ajal oli suhteliselt raske ja eks ma enne ülikooli juba tegutsesin muusikaga juba.

Sinu suurem tähelend – seda võib vist nii nimetada küll? – sai alguse 2017. aastal, aga kui aktiivselt sa enne seda ega juba muusikat tegid?

Eks ma tegin, aga väga lõdvalt, see ei olnud mingisugune elu eesmärk, rohkem hobi, mida ma suvaliselt interneti jagasin. Ma olin New Yorgis esinenud väikestel üritustel koos Soundcloud'i tuttavatega, aga väga väiksel skaalal.

Nimetame siis sinu muusikat hüperpopiks, steroididel popmuusikaks, post-pop'iks või milleks iganes, mind huvitab rohkem see, kuidas sa ise seda nimetaksid?

Minu jaoks on eesmärk ikka popmuusikat teha. Mind huvitavad eksperimentaalsed helid ja ideed, aga ma loodan lüüa neid rohkem kokku mainstream popmuusika maailmaga, midagi uut tekitada, aga ikkagi laiema publiku jaoks.

Kuulen sinu loomingus mõjutusi kõikjalt viimase mõnekümne aasta popmuusikast, aga on sul ka konkreetsed muusikalised eeskujud, keda oled alati palju kuulanud ja (ala)teadlikult neist ka mõjutatud?

Neid on nii palju, aga kõige järjepidev eeskuju, keda on kuulda kõiges osas mu muusikas peab olema SOPHIE. Ta oli nii ainulaadses kohas popmuusikas, töötas Vince Staples ja Madonna ja Namie Amuroga, aga kunagi ei teinud kompromissi enda eksperimentaalse saundiga. Ma ise väga hästi teda ei tundnud, aga mina ja ma arvan terve kaasaegse muusika maailm igatseb teda iga päev.

Alustasid koostööd A. G. Cookiga üsna hüperpopi algusaegadel. Kuivõrd on see skeene nende aastatega muutunud?

Ma ütleks, et selle nime all ei ole üht skenet, eriti viimased paar aastat on sattunud suhtelis lai valik artiste eri mõjudega ühe žanri tiitli alla. Muusikakriitikud tihti ütlevad, et A. G. Cook ja PC Music alustasid selle skene, aga tegelikult ei ole nii ühele asi. Paljud, keda nimetatakse nüüd hüperpopiks, on rohkem näiteks Soundcloud'i emo rap'i või Drain Gangi või hardstyle'i kui PC Musici poolt inspireeritud.

Aga mul on samas hea meel, et selle tiitli abil on nii palju uusi ühendusi tekkinud.

Tunned sa ka ise, et sinu loomingusse on tulnud juurde mingid elemendid, mida seal varem ei olnud?

Mul tuleb alati elemente juurde kindlasti, ma ikka õpin üldse, kuidas muusikat teha kogu aeg. Mind huvitab alati midagi või kedagi uut leida, kellega koostööd teha. Produtsendina ma ei saa ainult enda maailmas elada, pean alati õppima, kuidas saan teiste loomingut aidata või edasi lükata kuidagi.

Mis sind praegusel hetkel muusikas kõige rohkem köidab? On see mingi saund, esteetika, žanr?

Alati on mul midagi uut huviorbiidis, aga tihti on lahe kuulda, kuidas väga kohalikud saundid satuvad interneti kaudu kokku — näiteks hiljuti töötas Rootsi Sad Boysi produtsent Gud New Yorgi räppari Rx Papiga või Surf Gangi grupiga, või näiteks kuidas UK garage'ist on tekkinud unikaalne New Yorgi kohalik skene läbi Swami Sound'i ja dazegxd'i.

Umru Autor/allikas: Pressimaterjalid

Mõistan väga hästi sinu skepsist rääkida hüperpopist, sest viimase paari aastaga on sellest saanud ikkagi täiesti orgaaniline osa raadiopopist, võtame näiteks Pinkpantheressi või näiteks Piri, keda mõlemat lastakse juba Eestis kaubanduskeskustes. Mis sa arvad, kas selline saund võtab lähiajal veel jõulisemalt popmuusika reaalsuse üle?

Kindlasti, aga nagu ma ütlesin see ei pea olema ühine saund — Pinkpanteress näiteks kasutab väga nostalgilist UK tantsumuusika elemente, see ei ole mingi "futuristic pop" nagu mind tihti nimetatakse aga praegu on see popis ikka midagi uut. Pop on alati olnud meelevaldne žanr ka, aga mis on hiljuti muutunud on et sul ei ole vaja plaadifirmat ja kallist stuudiot, et jõuda sellele tasemele, veebiplatvormid on andnud kõikidele mingi võimaluse popmuusikas areneda, ja eks edasi liikudes juhtub seda rohkem ja rohkem.

Viimastel aastatel on palju muutunud ka see, mis kanaleid pidi muusika levib, juba on ka olukordi, kus plaadifirmad suruvad näiteks TikToki materjali loomist nii tugevalt peale, et tekivad tülid. Mis kanaleid pidi sina oma muusikat levitad ja kust kõige kergema vaevaga uut muusikat leiad?

Täpselt! Ega ma ise eriti ei promo ennast niiviisi, isegi 23-aastaselt tunnen ennast liiga vanana, et mingi TikTok staar olla, aga produtsendina mu põhiline levi tuleb ikka läbi artistide, kellega koostööd teen. Praegu on ka avalikkuses rohkem huvi produtsentide vastu, see ei ole enam nii "behind the scenes". Ise ma ikka kasutan Soundcloud'i ja muud sotsiaalmeediat ka, mu lemmik viis uut muusikat leida on ikkagi läbi teiste soovituste.

Hüperpopi kuulates kujutan alati oma peas ette, et see on tehtud maailma kõige arhailisema tehnikaga, vabalt isegi kuskil iPadis bussiga sõites valmis nokitud. Milline sinu stuudiolahendus on? Kas sul on suur võimas stuudio või teed ka asju kuidagi lennult lihtsate vahenditega?

Põhiliselt on mul lihtsalt arvuti ja kõrvaklapid! Eks ma vahest satun kuskile stuudiosse ka, kui olen kutsutud, aga enamasti toimub mul kõik "in the box" ja enamus koostööd on mul ka tehtud interneti kaudu.

Neid superstaare, kellega koos sa muusikat teinud oled, on juba ridamisi. Kuidas sa nende inimesteni jõuad? Kas on ka mõni tuntud tegija, kellele oled ise kirjutanud, et kuule, teeks äkki midagi koos? Või see käibki alati pigem niipidi?

Ikka on mõned, kus ma küsin ja ei kuule kunagi vastust, aga ma teen tegelikult suhteliselt vähe network'imist, mu parim töö tuleb alati koos tuttavatega, kellega ma juba kohe oskan luua midagi.

Kas sul on keegi, kellega tahaksid väga koostööd teha, aga pole veel õnnestunud?

Mind kõige rohkem huvitab kedagi uut leida kellest ma ei ole veel kuulnud, aga mingi wishlist on mul ikka… Ma olen seda juba aastaid sellele küsimusele vastanud, aga number üks on vist ikka Ecco2k.

Anna siia lõppu äkki üks loosoovitus ka. Lugu, mida oled viimasel ajal kõige rohkem kuulanud?

Himera ja Tohji uus lugu "Taco", uskumatult lahe koostöö Läti-Iiri-Amsterdami modernse eurotrance produtsendi ja Jaapani pop rap megastaari vahel.

Kuula Umru sel aastal ilmunud albumit "Comfort Noise":