PC Music lõpetab uue muusika avaldamise

2013. aastal asutatud plaadifirma kodulehel on kirjas, et tulevikus keskenduvad nad arhiiviprojektidele ning varem ilmunud plaatide uutele väljalasetele. Küll aga kinnitasid nad, et sel aastal on neil veel palju uut muusikat ilmumas.

PC Music alustas tegevust esialgu SoundCloudis, esimeste artistidena alustasid plaadifirma all tegevust näiteks Hannah Diamond, Danny L Harle ja PC Musicu eestvedaja A. G. Cook. Hiljem on plaadifirmaga koostööd teinud muuhulgas Charli XCX, Carly Rae Jepsen ja Caroline Polachek, samuti on PC Music alt oma loomingut avaldanud nii Eesti juurtega Umru kui ka Tommy Cash.

Kümnenda sünnipäeva puhul pandi kokku valik PC Musicu artistide loomingust: