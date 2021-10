Nädala parimad lood | Adele, Prince, Villemdrillem jt

Kelman Duran "Dancehall, Audubon Ballroom"

Tegelikult juba eelmise nädalal ilmunud, aga Kelman Durani unenäolist dancehall'i ei saa mainimata jätta.

Jim-E Stack "2nd Round"

Nostaligiline indietronica, mis ei esinda õnneks ühtki selle žanri tüütutest klišeedest.

Michael Kiwanuka "Beautiful Life"

Õhkõrn ballaad, mis näitab, et Michael Kiwanuka vist ei suudagi halba lugu kirjutada.

Fred Again.. "Hannah (The Sun)"

Superprodutsent Fred Again.. ei näita väsimise märke, värske "Hannah (The Sun)" jätkab sama rida, mida juba kuulnud oleme, aga see mudel lihtsalt toimib.

Lone "Inlove2"

Produtsent Lone jätab sel korral tantsukütte kõrvale ja hõljub hoopis pehmelt pilvede vahel.

Smile "Call my Name (feat. Robyn)"

Kui Robyn juba kuskil kaasa lööb, siis võib kvaliteedis kindel olla. Siin pole küll talle omast süntpoppi, pigem katsetab ta koos Rootsi ansambliga Smile soft rock'i vallas.

Nia Archives "Forbidden Feelingz"

Noor Briti produtsent on näidanud oma armastust Briti bassimuusika vastu, uus lugu segab kokku jungle'i ja kaasaegse pop-produktsiooni.

Adele "Easy On Me"

Ei oodanud sellest loost mitte midagi, aga no näed siis. Adele'i esimene lugu üle kuue aasta on veatu ballaad, mille vastu olen isegi mina relvitu.

Prince "Do Me, Baby (Demo)"

Tuleks vaid Prince'i lõpututest varasalvedest rohkem selliseid potentsiaalseid pophitte välja... Lugu, mis ka lugu on.

Villemdrillem "Uus biisi (feat. Hussa & Alina Burnet)"

Kas võib olla, et värske lugu "Uus biisi" tagab Villemdrillemile läbilöögi põhjanaabrite juures? Pole nii head Eesti-Soome koostööd ammu kuulnud.

Mall Grab "Spirit Wave"

Toores bänger peo tipphetkeks, mida on isegi imelik keset tööpäeva laua taga istudes kuulata.

Danny Byrd & D Double E "Selecta"

Üldiselt mulle vedel ja popilik uue aja DnB peale ei lähe, aga see Danny Byrdi ja D Double E koostöölugu võlub oma veidruse ja muretusega.

PinkPantheress "Noticed I Cried"

TikToki-staar PinkPantheress tegi selle nädala parima albumi, pole kahtlustki. Näiteks "Noticed I Cried" kestab vaid napilt üle minuti, aga rohkem polegi vaja, kõik saab öeldud ja tehtud.

Totally Enormous Extinct Dinosaurs "A Dream I Have"

Noh, nagu ikka, jätkab Totally Enormous Extinct Dinosaurs popiliku elektroonikaga, värskes singlis on aga mingi lollitav-trikitav element, mis võlub.

Logic1000 "Natural (feat. Big Ever)"

Iga järgneva singliga kaugeneb Logic1000 tantsumuusikat ja arendab hoopis välja isikupärase autorielektroonika käekirja.

Pocket & Rohaan "idontwannabeafraid"

Mõnusalt muretu reivipomm, mis segab produktsioonis kokku isegi EDM-ilikud võtted 90ndate nostalgiliste saundidega.

Surya Sen "Jessica (DJ Boring Remix)"

Kui DJ Boring millelegi käe külge paneb, saab see pisut nukrameelse, aga kõigiti tantsulise glasuuri. Nii ka Surya Seni loo "Jessica" puhul.

Strict Face "Tasteflash"

Produtsendi Strict Face tugevuseks on veidrad ja ootamatud rütmimustrid, mida ei saa defineerida tuttavate tantsumuusikažanrite abil.

Frankel & Harper "Under Pressure"

Hea õdus reivinostalgia, täpselt midagi sellist, mida plaadifirma Lobster Theremini alt ootakski.

Piri & Tommy Villiers "Soft Spot (MJ Cole Remix)"

Sümpaatne, et Briti tantsumuusika legend MJ Cole hoiab end kursis ka noorte tegijate loominguga ja viitsib neid ka remix'ida. Muretu popilik 2-step.

Sassy 009 "Red Plum"

Kummituslik outsider-pop, mis ei annagi end päriselt kuulajale kätte. Näpuotsaga ballaadi, house'i ja metal'it, imelikul kombel sobivad need tõesti kokku.

Higgo "Fantasy"

Eksole, UK garage'i ongi sel korral üllatavalt vähe. Produtsent Higgo alustab vaikselt keriva autotune-vokaaliga, aga vajutab õige pea gaasi täiega põhja.

Karma Kid, Luke Fono, Cakes da Killa "Life of the Party"

Maksimaalselt ülelaetud lugu, mis kaldub kohati isegi kakofoonseks, kuid selles on mingit hulljulget peo-ekstaasi. Usun, et hilistel öötundidel paugutaks see klubis täie raha eest.

Laurence Guy "Your Good Times Are Here"

Mitmed Laurence Guy viimastest tundlikest tantsusinglitest on minu lemmikute hulgas, ka "Your Good Times Are Here" on üks selle nädala parimaid lugusid.

Prov, sunflwr "I Know It's Fine"

Kes need kummaliste nimedega produtsendid on? Mul pole õrna aimugi, nende lugu "I Know It's Fine" on aga sulnis elektrooniline suvenostalgia.

DJ Poolboi "With You"

Mõnes mõttes on DJ Poolboi värske singel isegi liiga naiivne, kuid hea sündikäik ja mõjus vokaal jäävad ikkagi kuklasse kummitama.

Tor "Lens (O'Flynn Remix)"

Produtsendi Tor "Lens" on originaalis igav nn päikeseloojangu-elektroonika, O'Flynn annab sinna juurde aga dünaamikat ja sügavust.

Pa Salieu "Bad (feat. Aitch)"

Nädala parim poplugu? Pa Salieu koos Aitchiga teeb sellise troopilise raadiohiti, mis võiks vabalt mängida sada korda päevas MyHits telekanalil, mul poleks selle vastu midagi.

Sleaford Mods "I Don't Rare You (Orbital Remix)"

Kui üritad ette kujutada, kuidas võiks kõlada elektroonikalegendide Orbitali töötlus jõmmipunkarite Sleaford Modsi mõnele loole, siis midagi sellist ilmselt. Võluvalt toores kraam.

Lion Babe "Get Up (feat. Trinidad James) (Remix)"

Eks tegelikult piisaks juba ka Lion Babe'i loo "Get Up" originaalist, mis on iseenesest korralik poplugu, värske töötlus annab lihtsalt juurde pisut tantsuhoogu. Aga ehk seda oligi vaja?

Arfa x Joe "Recognise"

Disclosure'i värskelt DJ-Kicks mix-albumilt kõige enam kõrva jäänud lugu. Ei suutnud Arfa x Joe kohta mingit infot leida, aga lugu on tipptasemel vanakooli jungle kaasaegse produktsiooniga

Anz "Last Before Lights"

Kuigi Anzi värske EP "All Hours" paremad lood on juba singlitena ilmunud, siis on ka "Last Before Lights" värvikirev ja rikkalik rännak läbi tantsumuusika ajaloo.

Moktar "Cotton"

Paberil kõlab Moktari segu kaasaegsest elektroonikast ja Araabia rütmidest huvitavamalt, kui see päriselt on, aga "Cotton" on siiski piisavalt eripalgeline ja põnev pärl uuel lühialbumilt.

FaltyDL "Roller"

Produtsent FaltyDL murrab rütme ja kuigi "Roller" ei jõuagi päriselt kuhugi pärale, siis on see teelolek piisavalt köitev.

Sangre Nueva, DJ Python, Florentino "Sola"

Mulle on DJ Pythoni ja Florentino peen ja eriline tõlgendus reggaeton'ist alati meeldinud, koostöös Sangre Nuevaga valminud EP "Goteo" ei peta ka ootusi.

Kirby "Lately (feat. BJ The Chicago Kid)"

Huvitav, et kuigi RnB'd topin iga nädal siia valikusse, siis tõupuhast seksi-RnB'd selle žanri parimas mõttes näeb harva. Kirby koos BJ The Chicago Kidiga täidab õnneks selle lünga!

Ben Hauke "Snowday"

Lustlik lo-fi hõnguline house, mis ei viitsigi liiga palju vaeva näha. Lihtne sämpel ja tiksuv biit aga teevad töö igati ära.

Reeko Squeeze "Woody"

Nagu ikka, valmistas suurema osa uuest Briti hiphopist pettumuse, Reeko Squeeze'i singel "Woody" on aga seevastu eriti hea flow'ga.

Fort Romeau "Ramona"

Katsetasin juba ära: Fort Romeau värske singel "Ramona" on suurepärane taust sügisestel Tallinna tänavatel jalutamiseks. Minimalistlik, aga igati atmosfäärne elektroonika.

Kuula kõiki lugusid: