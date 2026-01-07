X!

Tallinnas esineb Austraalia produtsent Mall Grab

Muusika
Mall Grab
Mall Grab Autor/allikas: Capturecharles
Muusika

13. veebruaril astub Tallinnas klubis D3 üles Austraalia produtsent Mall Grab. Eestisse jõuab Mall Grab tuuri raames, millega ta tähistab kümmet aastat oma karjääri algusest.

2015. aastal produtsendina tegevust alustanud Jordon Alexandrit on alati huvitanud house-muusika ning oma karjääri alguses oligi ta üks olulisemad nimesid lo-fi house'i liikumises. Tema esimene lühialbum "Feel U" ilmus 2015. aastal, aasta hiljem lõi aga ta juba enda plaadifirma Steel City Dance Discs, mis oli fokusseeritud põhiliselt briti tantsumuusikale.

Aastaid keskendus Mall Grab singlitele ja EP-dele, nende hulgas näiteks 2020. aastal lühialbum "Share a View" koos bändiga Turnstile, 2022. aastal avaldas ta aga oma uue plaadimärgi Looking For Trobule alt täispika albumi "What I Breathe". Plaadil lõid teiste seas kaasa Nia Archives, Novelist ja D Double E.

Mall Grab on teinud koostööd ka artistidega nagu Skin On Skin, Effy, Headie One, Model Man, Special Request jpt. Hetkel tegutseb Jordon Alexander Londonis, kuid ta esineb pidevalt üle maailma, 2024. aastal astus ta üles ka Coachella festivalil.

13. veebruaril astub Mall Grabi kõrval üles värske kollektiiv Klap, kuhu kuuluvad Boipepperoni, Kermo Murel ja Qslap.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:36

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

18:25

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

18:13

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

10:41

Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

10:07

Kanuti Gildi Saalis jõuab Eesti publiku ette Kristina Normani uus dokumentaallavastus

10:00

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:29

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

06.01

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

05.01

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

10:00

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

06.01

Selgusid Muuseumiroti nominendid

06.01

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

05.01

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

06.01

Riste Sofie Käär: valesti tegemine toimib väga hästi

06.01

Galerii: Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo