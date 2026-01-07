Tallinnas esineb Austraalia produtsent Mall Grab

13. veebruaril astub Tallinnas klubis D3 üles Austraalia produtsent Mall Grab. Eestisse jõuab Mall Grab tuuri raames, millega ta tähistab kümmet aastat oma karjääri algusest.

2015. aastal produtsendina tegevust alustanud Jordon Alexandrit on alati huvitanud house-muusika ning oma karjääri alguses oligi ta üks olulisemad nimesid lo-fi house'i liikumises. Tema esimene lühialbum "Feel U" ilmus 2015. aastal, aasta hiljem lõi aga ta juba enda plaadifirma Steel City Dance Discs, mis oli fokusseeritud põhiliselt briti tantsumuusikale.

Aastaid keskendus Mall Grab singlitele ja EP-dele, nende hulgas näiteks 2020. aastal lühialbum "Share a View" koos bändiga Turnstile, 2022. aastal avaldas ta aga oma uue plaadimärgi Looking For Trobule alt täispika albumi "What I Breathe". Plaadil lõid teiste seas kaasa Nia Archives, Novelist ja D Double E.

Mall Grab on teinud koostööd ka artistidega nagu Skin On Skin, Effy, Headie One, Model Man, Special Request jpt. Hetkel tegutseb Jordon Alexander Londonis, kuid ta esineb pidevalt üle maailma, 2024. aastal astus ta üles ka Coachella festivalil.

13. veebruaril astub Mall Grabi kõrval üles värske kollektiiv Klap, kuhu kuuluvad Boipepperoni, Kermo Murel ja Qslap.