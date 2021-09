Nädala parimad lood | Kamasi Washington, Lady Gaga, Drake, Tommy Cash jt

Iganädalane parimate uute lugude ülevaade on suvepuhkuselt tagasi ja edaspidi teeme taas igal reedel läbilõike sellest, mis muusikas praegusel hetkel huvitavat toimumas on. Avanädalal on valikus 30 värsket muusikapala, mille hulgas nii sügavat jazz'i, pehmet tantsumuusikat kui ka lollitavaid poplugusid.

Fred again.. "Billie (Loving Arms)"

Lühikese ajaga on Fred Again'ist saanud üks maailma olulisemaid produtsente ja värskes loos on kõik talle omane olemas: nakkav vokaal, imeilus meloodia ja tantsutavad bassid.

Anz "You Could Be (feat. George Riley)"

Kui seni on Anz seigelnud pigem eksperimentaalse elektroonika radadel, siis värske singel viib ta ikka otse keset alternatiivset popmuusikat. Särav staadionipop, mis meenutab muuhulgas Robynit.

Tokischa & Rosalia "Linda"

Hispaania popsensatsioon Rosalia pole ammu midagi uut välja andnud, tema uus singel "Linda" koos Dominikaani räppari Tokischaga on aga seda võimsam. Ideaalne suvehitt, kahju, et Eestis ilmad juba jahedaks on läinud ...

Maya Jane Coles "Night Creature"

Briti produtsendi Maya Jane Colesi loomingut on iseloomustanud alati teatud iseloomulik nostalgia: ta haarab möödanikust, kuid toob need elemendid alati moodsasse konteksti. Värske singel "Night Creature" on näiteks põnev tõlgendus UKG-st.

Charli XCX "Good Ones"

Kas ma kujutan end igapäevaselt Charli XCX-i uut lugu kuulamas? Kindlasti mitte, kuid sellel lool on olemas naeruväärselt magus pop-essents, millele on keeruline vastu panna. Võtke kasvõi need refrääni taustal kõlavad süntesaatorid, see on sajaprotsendiline hitimaterjal.

Oliver Tree, Little Big & Tommy Cash "Turn It Up"

Kui eraldiseisvalt tundub Charli XCX-i värske singel läila popmuusika, siis Vene popstaaride Little Bigi uus lugu "Turn It Up" on idiootlik Eurovisiooni-paroodia, Aga see on lõbus, Tommy Cashi salm annab sinna juurde ka dünaamikat. Lugu, mille kuulamine on kui suure kummihaamriga vastu pead tagumine.

Al Wootton "Sancode"

Veidra popmuusika juurest pageme aga ööklubisse. Produtsent Al Wootton on juba varem tõestanud, et suudab Briti bassimuusikast lihvida maha ebaolulise ja jätta alles selle vähese, mida päriselt vaja on. Värske singel "Sancode" on samuti erakordselt minimalistlik, aga toimib sellele vaatamata.

Call Super "Eye Flow Wide"

Kes vähegi Call Superi loomingut kuulanud, teab hästi, et teda huvitab elektroonilise muusika puhul pigem võimalusterohkus. Värskes loos "Eye Flow Wide" toimub samuti rohkem kui enamikel albumitel: kilinad-vulinad tuhisevad mööda ruumi ringi ja otsivad oma kohta, kõik see on komponeeritud aga meisterliku kunstniku käe läbi.

Nathan Fake "Sandstone"

Tänavu festivalil Station Narva esinenud Nathan Fake on teinud ka mõtlikumat elektroonikat, kuid singel "Sandstone" on täielik 9-minutiline reivihümn. Lugu ei vajuta kordagi gaasi täielikult põhja, aga hoiab kuulajat enda küljes sellele vaatamata.

Nubya Garcia "Pace (Moses Boyd Remix)"

Jazz'i-taustaga produtsent Moses Boyd on üks neid tegijaid Briti muusikaskeenes, kelle igal tegemisel tasub silma peal hoida. Ei ole vist kedagi teist, kes suudaks nii peenelt ja ootamatult tantsumuusikat ja jazz'i omavahel kokku põimida, ja värske jungle-töötlus saksofonist Nubya Garcia loost "Pace" on selle suurepärane näide.

Conducta "Right Together (feat. Rachel Chinouriri)"

Uue laine UKG eestvedaja Conducta liigub oma soololoomingus üha lähemale popmuusikale, ja see trend on tervitatav: UK garage sobitub valatult pehmete popmeloodiate ja sulnite RnB-vokaalidega. Lugu, mis paneb igatsema möödunud suve.

Anderson .Paak "Fire In The Sky"

Värske Marveli filmi "Shang-Chi ja Kümne Rõnga legend" lõputiitrite taustaks kõlav lugu, mis pole kahtlemata Anderson .Paaki paremate hulgas, kuid selline pretensioonitu kohviku-soul sobib imeliselt näiteks pikkade pühapäevahommikute taustaks.

Usain Bolt & NJ "Yuh Know"

Olin üsna kindel, et ei leia endise tippsportlase Usain Bolti värskelt dancehall-albumilt ühtki lugu, mida esile tõsta, aga võta näpust! Tegelikult on see igati korralik, by-the-book dancehall, millele on raske midagi ette heita, singel "Yuh Know" aga kutsub isegi üle kuulama ja jääb kuklasse kummitama.

Drake "Fountains (with Tems)"

Ega tegelikult ei ole Drake'i uue muusikaga midagi peale hakata. Värskel albumil "Certified Lover Boy" on poolteist tundi lugusid, mis on üksteisega äravahetamiseni sarnased ega vääri tegelikult teist kuulamist. Üllatav on aga "Fountains", mille sügavad bassid ja rütmimustrid matkivad kohati UK funky't. Ilmselt juhtus see maailma tuntuimal douchebag'il kogemata, aga tore sellele vaatamata.

Little Simz "How Did You Get Here"

See, kuivõrd lai on tegelikult Little Simzi muusikaline ampluaa, paneb mind iga kord üllatama, kui ta jälle uut materjali välja annab. Albumil "Sometimes I Might Be Introvert" on nii vaikseid ballaade kui ka tihedat räpptulistamist, lugu "How Did You Get Here" jääb kuhugi sinna vahepeale.

Raelle "Wake Up Sunshine"

Pehme Briti RnB'ga ka jätkame. Noor artist Raelle üllatab loos "Wake Up Sunshine" mahlaka vokaali ja mõnusalt pehme meeleoluga, mis juhatab mõnusalt sisse algava nädalavahetuse. Tegelikult väärib kuulamist ka kogu samanimeline EP, kus Raelle jätkab sarnase jazz'iliku RnB'ga.

Rudimental "Hostess (feat. MORGAN)"

Kui vahepeal kaotas Briti produtsentide grupp Rudimental igasuguse fookuse, siis uuel albumil "Ground Control" on nad end jälle leidnud. Tüübid teevad häbitult lihtsakoelist ja üheplaanilist tantsumuusikat, mis teeb tuju heaks ja sobib igati ka tantsupõrandale.

Stray Beast "In Motion"

Nüüd korraks gaas põhja ja kihutame läbi seina. Produtsendi Stray Beast singel "In Motion" on täielik reividestillaat, veidi alla kolme minuti kestav tantsupomm, milles on üht-teist trance'ist, hardcore'ist ja UKG-st.

Martin Ikin "How I Feel (Biscits Remix)"

Jätkame klubimuusika radadel. Martin Ikini "How I Feel" on kindlasti üks neist house'i-lugudest, mis on sel suvel siin-seal ikka ja jälle esile tõusnud. Produtsent Biscits keerab loole aga sügavamad bassid külge ja muudab selle varasemast veel nakkavamaks.

Nightmares on Wax "Own Me (feat. Haile Supreme)"

Taas üks neid lugusid, mis on loodud nädalavahetusel laisalt diivanil lesimiseks ja aja surnuks löömiseks. Meeleolukas moodne soul, mis tiksub raugelt ühe koha peal ega viitsigi kuhugi edasi liikuda. Eriti paneb loo särama tipptasemel produktsioon.

1-800 Girls "I Want To Know (Do You Want It Right Now?)"

Paljuski võtab produtsent 1-800 Girls aluseks lo-fi house'ile omase naivismi, mille peale arendab tugevate süntesaatorite ja kildudeks lõigatud vokaalide abil lummavat elektroonikat. Värske singel "I Want Yo Know (Do You Want It Right Now?)" ei tee pealtnäha midagi erilist, aga selles laiskuses peitubki kogu loo tuum.

NICOLAS "Plastic"

Kui süstida produtsendi NICOLAS lugudesse juurde särtsakust ja hoogu, siis võiks need vabalt olla suurtel staadionitel paugutavad EDM-hitid. Sellist ambitsiooni tal aga pole, seevastu teeb ta hoopis vaikselt tiksuvat meeleolu-elektroonikat.

Lady Gaga "Enigma (Doss Remix)"

Mul polnud aimugi, et vajan oma ellu Lady Gaga remix-albumit. Aga värske "Dawn of Chromatica" näitab, mida on võimalik ühe remix-albumiga saavutada: seal on esindatud underground-popmuusika, hulljulge äärealade elektroonika ja kõik, mis sinna vahele jääb. Üks sirgjoonelisemaid, aga teisalt tõhusamaid töötlusi on Dossi remix loole "Enigma", aga kuulake kindlasti ka kogu albumit.

DJ Seinfeld "Someday"

Rootsi produtsent DJ Seinfeld, kes alustas vaikselt lo-fi house'iga ja on kasvanud täna üheks tipptegijaks elektroonilise muusika maastikul, andis Ninja Tune'i alt välja albumi "Mirrors". Tema kõlapilt on muutunud pehmemaks ja suvisemaks, meeleolud seal varjus on aga endiselt samad: pisut nukrad, aga lummavad.

Nina Kraviz "Skyscrapers (Ryan Elliott Remix)"

Vene produtsendi Nina Kravize electropop'i-singel "Skyscrapers" oli kahtlemata minu üks selle suve suuri lemmikuid, Ryan Elliotti värske töötlus keerab aga loo täielikult pahupidi ning ehitab vokaalsämpli abil sellest hüpnootilise techno-bängeri.

Scratcha DVA "Sleeper"

Briti bassimuusika innovaator Scratcha DVA andis Hyperdubi alt välja EP "Afrotek" ja paljuski kõlabki seal just muusika, mida nimi lubab: kokku saavad Briti ja Lõuna-Aafrika tantsumuusika traditsioonid, põimuvad üheks ja on viimaks teineteisest eristamatud.

Joy Anonymous "JOY (You Got To Learn)"

Seekordse valiku alguses tõin välja produtsent Fred Again'i, kes on lühikese ajaga tipptegijaks tõusnud, vähehaaval hakkab sama teed minema ka tema hea sõber Joy Anonymous, kellega neil on ka väga sarnane muusikaline keel. Lugu "JOY (You Got To Learn)" on pompoosne elektrooniline popmuusika, mis ei karda suuri tundeid ja emotsioone.

Anthony Naples "Sizzlin"

Produtsent Anthony Naples on varem teinud nii väga peenetundelist ambient'i kui ka paugutavat tantsumuusikat, värskel albumil "Chameleon" pöördub ta üldsegi naturaalpillide poole. Tema muusikaline skeem on aga laias laastus samaks jäänud, lugu "Sizzlin" näiteks on vapustavalt kaunis kaheminutiline ambient-vahepala.

Kamasi Washington "My Friend of Misery"

Tuleb välja, et viimaste aastate üks olulisemaid jazz-muusikuid – Kamasi Washington – on lisaks kõigele muule ka suur Metallica austaja. Tema uusversioon "The Black Albumi" loost "My Friend of Misery" on suurejooneline jazz-eepos, mis küll ei matki kõlapildis metal'it, kuid see tunnetus on kusagil sügavamal igati olemas.

Nala Sinephro "Space 8"

Lõpetuseks veel pisut jazz'i. Või isegi mitte pisut, pigem ikka täitsa suur tükk, sest harfimängija Nala Sinephro Warpi alt ilmunud albumi "Space 1.8" lõpulugu on üle 17-minutiline minimalistlik helirännak, kus vaikusel on samavõrd kandev roll kui nendel pisikestel helilainetel, mis eikusagilt välja ilmuvad. Minul oli igatahes kogu loo vältel kananahk ihul ...

Kuula kõiki lugusid: