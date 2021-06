Nädala parimad lood | Manna ja Nublu, CHVRCHES ja Robert Smith, Prince jt

George Riley "Power"

Ja suvi algab nüüd! Noorelt Briti artistilt George Riley'lt imekaunis RnB ja jungle'i hübriid, milles on müstilist seksikust ning nakkavat gruuvi.

Loraine James "Running Like That (feat. Eden Samara)"

Mõnes mõttes ühendab ka Loraine James'i värske singel RnB ja tumeda tantsumuusika esteetikad, erinevalt George Riley'st murrab ta aga mustreid veel hulljulgemalt.

Fort Romeau "FWD NRG"

Aegade jooksul on Briti juurtega Berliini produtsent Fort Romeau katsetanud kõikvõimalikes žanrites, värske singel "FWD NRG" on aga parimas mõttes vanakooli reiv.

Househead Samira "Throw It Up"

Tuneesia produtsent Househead Samira poleks justkui pärit praegusest ajast, tema loomingus on väljapeetud ja terviklikku nostalgiatunnetust. Ka värske singel "Throw It Up" kõlab kui 1980. aastate lõpu proto-house'i ja disko ristsugutis.

Ms Banks "Pull Up (feat. K-Trap)

Tumedat-tigedat grime-tulistamist žanri ühelt tipptegijalt. Tore kuulda grime'i, mis ei karda olla ambitsioonikas ning kus on hea flow koos raju biidiga, viimasel ajal kõlab enamik selles žanris toimuvast paraku tasapaksuna.

Hailu Mergia & The Walias "Ou-Ta-Ta"

Etioopa jazzlegendi uut kraami Awesome Tapes From Africa alt. Üllataval kombel kõlab see nagu parim võimalik balearic.

Cortese "Floaty"

Suvebiiti plaadifirmalt Shall Not Fade. Produtsendi Cortese värske lugu "Floaty" võtab aluseks nullindate UKG saundid ja vormib neist imekauni terviku.

Manna "Kopli liinid (feat. Nublu)"

Vaatamata sellele, et ka Manna ingliskeelne materjal kõlab väga hästi, siis rõõm on aeg-ajalt kuulda tema unist-arusaamatut eestikeelset sõnaudu. Nublu kaasamine võiks anda edetabelilootust, aga lugu on vist selleks ikkagi liiga veider.

Hans Glader "Mad 4 U"

Mõnusat suvist biiti, mis kerib esialgu vaikselt-vaikselt, aga plahvatab siis ootamatult täie hooga käima. Et siis hetk hiljem jälle maha vaibuda.

Pa Salieu "Glidin' (feat. Slowthai)"

Viimase aja üks huvitavamaid ja skeenevälisemaid tegijad Briti hip-hopis on kahtlemata Pa Salieu, kes segab loomingusse julgelt ka oma Gambia juuri. Värske singel "Glidin'" koos Slowthaiga on kahtlemata hitt.

CHVRCHES "How Not To Drown (feat. Robert Smith)"

Ma olen täiesti kindel, et see lugu saaks veel palju-palju parem olla, aga mõnikümmend sekundit Robert Smithi vokaali on juba piisav põhjus, et seda lugu kümme korda järjest kuulata.

Darkside "Lawmaker"

Tore, et Nicolas Jaar ikka oma kõrvalprojekti ehk Darkside'iga ka kõigi muude tegemiste kõrvalt jätkab. Lugu "Lawmaker" on põhimõtteliselt moodne bluus, keera siia natukene rohkem gruuvi sisse ja saad The Black Keys'i.

Billie Eilish "Lost Cause"

Pole vist ühtki teist popartisti, kes vaatamata oma staatusele julgeksid nii ükskõikselt eksperimenteerida. Lugu "Lost Cause" ei jõuagi kulminatsioonini, see on kolm ja pool minutit teemaarendust, aga see-eest kõige ilusamat teemaarendust, mida sel aastal kuulete.

Jungle "Talk About It"

Järjekordne episood pealkirjaga "Jungle võtab samad elemendid ja paneb neist kokku uue loo". Mul ei ole sellise mudeli vastu midagi, siin on mõnusalt kaasakiskuv meloodia ja kümnekordne doos stiili.

Prince "Born 2 Die"

Ei mäletagi, millal Prince viimati nii pehmet salongifunki tegi... Kergemeelne popmuusika, aga samas paistab sealt läbi ikkagi sügav funk-essents.

Jessie Ware "Hot N Heavy"

Praegu ei tee vist keegi nii head moodsat diskot kui Jessie Ware. Kui üldse keegi konkurentsi pakub, siis võib-olla Roisin Murphy, aga vaikselt tundub, et Ware hakkab teda juba edestama...

Will Clarke "Found My Love"

Ja nüüd tuleb järgemööda palju sügavat tantsubiiti. Briti sügavate bassidega klubi-house'i tipptegija Will Clarke ei peta ootusi, "Found My Love" lausa nõuab võimsat helisüsteemi kuskil lagunevas angaaris.

Alan Fitzpatrick "Warning Signs (feat. Lawrence Hart)"

Sama hooga jätkame. Lihtne ja turvaline pulseeriv house, aga see on nii täpselt produtseeritud, et mõjub tuttavlikkusele vaatamata ikkagi köitvalt.

TOKiMONSTA "Say Yes (feat. VanJess)"

Eriti mõnusa atmosfääriga elektroonika, mis ilma VanJessi sulni vokaalita ilmselt ununeks kiirelt, kuid nende kooskõla toimib väga hästi.

Higgo "Sleeping Alone (feat. Poppy Baskcomb)"

Kaks minutit tõhusat moodsat UKG-d, mille puhul on isegi kahju, et see nii kiirelt lõpeb. Veatu suvehitt.

Barry Can't Swim "Jazz Club After Hours"

Ma võin ükskõik mida selle pehmelt tiksuva house-pärli kohta öelda, aga produtsent Barry Can't Swim on pealkirjaga sõnastanud ära selle loo essentsi.

Loveground "What Happens, Happens"

Kes on produtsent Loveground? Minu jaoks täiesti võõras nimi, lugu "What Happens, Happens" on aga mõnus Bibio-hõnguline suvepõks.

DOS "Falling (Baltra Remix)"

Ma ei tee seda meelega, aga mingil veidral kombel satub pea iga nädal ette mõni Baltra originaallugu või remix, mis väärib esile tõstmist. Produtsendi DOS singel "Falling" oli juba niigi pulseeriv, Baltra keeras aga veel paar hoogsat vinti peale.

Kareem Ali "Energies Intertwined"

Kõige paremat laid back house'i teeb muidugi Moodymann, kuid Kareem Ali ei jää ka pikalt maha. "Energies Intertwined" lausa kutsub muru peale pikali viskama ja laisalt unelema.

Throwing Snow "Traveller"

Kes varem kuulanud mõnd Londoni produtsendi Throwing Snow plaati, teab hästi, mida värskest singlist oodata. Rütmikas eksperiment IDM'i ja tantsumuusika kokkupuutepunktis.

Slikback "Klout"

Keenia produtsendi Slikbacki värske singel "Klout" ei ole päevavalguses kuulamiseks. Kõige tumedam öine murtud rütmidega tantsuhullus.

MoMa Ready "Simple As A Song (feat. Mina Thomas & Yunie Mojica)"

Oi kui ilus suvine jungle. Pehmed lummavad vokaalid ujuvad kiire trummimüdina keskel.

Lost Girl "Rockabye (feat. BackRoad Gee)"

Samm-sammult liigume lähemale reaalsusele, et UKG-st saab uuesti osa Briti popmuusikast. Sellised lood nagu "Rockabye" kinnitavad seda tendentsi.

Flava D "All We Ever Do (feat. Paige Eliza & DRS)"

Mõnusalt nostalgilist trummi-bassi Briti bassimuusika ühelt parimalt produtsendilt. Kuulake ka singi B-poolt "Womp Machine", mis paneb teie basskõlarid proovile!

Adelphi Music Factory "Rejoice With Me (I Need You)"

Produtsentide kamp Adelphy Music Factory on oma värske singli peenhäälestanud täpselt algavaks suveks. Nakkav diskolik house, mida viimati tegi nii hästi vist DJ Koze.

H.E.R. "Change"

Kui H.E.R. võitis mõni aasta tagasi hunniku Grammysid, olin tema suhtes skeptiline. Praegu läheb tema materjal aga iga järgneva singliga paremaks.

Kelsey Lu, Yves Tumor, Moses Sumney, Kelly Moran "let all the poisons that lurk in the mud (Actress Remix)"

Niigi tugeva autoripopi hulluse taustaks on Actress pannud pulseerima veel õhkõrna tumeda biidi. Võimas abstraktne tantsumuusika, mis poeb salakavalalt naha vahele.

Charlie Charlie "Save Us (feat. Mapei)"

Rootsi house-spetsialisti Bella Boo uus projekt, mis ei keskendugi enam niivõrd tantsumuusikale, vaid pehmele ja ootamatult raadiosõbralikule popmuusikale.

Pote "Good4us (feat. INFAMOUZIAK)"

Londoni muusiku Pote debüütplaadil "A Tenuous Tale of Her" on huvitavaid hetki rohkelt, lugu "Good4us" võiks aga mõnes ilusamas maailmas ideaalne raadiohitt olla.

Wolf Alice "How Can I Make It OK?"

Toomas Hendrik Ilvese lemmikbändist on ootamatult saanud üks suuremaid rockbände maailmas. Värske album "Blue Weekend" on meeletu kiidulauluga vastu võetud, parim lugu sealt on popilik ja ootamatute pööretega "How Can I Make It OK?".

Polo & Pan "Tunnel (feat. Channel Tres)"

Uus nädal ja värsket muusikat ka Channel Tres'lt. Prantsuse produtsentide duo Polo & Pani muusika pole ehk kõige huvitavam, aga Tres' unine gruuv muudab terviku ikkagi piisavalt põnevaks.

Kirot & Sammalhabe "Peace"

Eesti hip-hopi kontekstis ootamatu lugu. Siin on midagi Soundcloudi-räpist, midagi boom-bap'ist, aga päriselt ei kuulu "Peace" kumbagi neist äärmusest.

Salah Ragab & The Cairo Jazz Band "Latino In Cairo"

Uskumatult võimas asi, lugu "Latino In Cairo" on lihtsalt rütmikas sissejuhatus mahukasse tervikusse. Egiptuse jazztrummari Salah Ragabi album "Egyptian Jazz" anti uuesti välja, poolteist tundi puhast kulda.

ENNY "I Want"

Muretut suvist hip-hopi noorelt Briti artistilt ENNY. Vokaalselt meenutab ENNY kohati Little Simzi, muusikaliselt on ta aga palju popilikum. Aga see ei tähenda antud juhul halba.

Japanese Breakfast "Slide Tackle"

Huvitav, et Japanese Breakfast on praktiliselt indie selja taha jätnud ja teeb nüüd maitsekat ja mitmekülgset moodsat popmuusikat, kus on samas ka õrn nostalgiavarjund.

Greentea Peng "Meditation"

Briti artist Greentea Peng nimetab ise oma loomingut psühhedeelseks soul'iks, kuid tema värskel plaadil "Man Made" on ka hõljuvat ning pisut laiska RnB'd. Seitsmeminutiline "Meditation" on hea näide sellest.

Rostam "Kinney"

Vampire Weekendi asutajaliikme Rostami soolomaterjal tekitab vastakaid tundeid, kuid värskel albumil "Changephobia" on hulle saksofonikäike ja mingit jaburat outsider-pop'i vaimsust, mis on siiski piisavalt põnevat. Lugu "Kinney" on näiteks täiesti ebanormaalne, aga oma irratsionaalsuses ka omamoodi köitev.

HUNT "Dolphins"

Brigitta Davidnjants ja Hannaliisa Uusmaa andsid välja oma projekti HUNT teise albumi "Station Luna", mis meenutab parimatel hetkedel isegi Jessy Lanzat. Lugu "Dolphins" sämplib lisaks kõigele muule ka delfiinide laulu, no mida sa veel saada tahad?

Tamlin "Spiralism"

Pisut trummikolistamist ka. Hämmastavalt dünaamiline bassimuusika produtsendilt Tamlin, ka singli B-pool "Junction 23" väärib kuulamist.

Kali Uchis "Vaja Con Dios (Acoustic)"

Ma pole päris kindel, kas kõik Kali Uchise lood kõlavad akustiliselt sama hästi kui mahlakate bassidega, kuid loo "Vaja Con Dios" puhul saab Uchise vokaal küll maksimaalselt särada. Ilus.

