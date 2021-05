Nädala parimad lood | Yasmyn, Lauri Sommer, Masters at Work, Portico Quartet jt

Sel nädalal oleks nagu mingi pais lahti pääsenud: uut muusikat on nii palju, et valikusse mahtus lausa 40 lugu. Aga head kraami tuli ka kodumaalt, sinna kõrvale ka hulle troopilisi rütme ja pehmet suvist tantsubiiti.

Pet Shop Boys "West End Girls (New Lockdown Version)"

Poleks osanud oodatagi, et Pet Shop Boys teeb pea 40 aastat hiljem oma põhihitist nii kaasaegse micro-house versiooni.

Miloe "Winona (Kareem Ali Remix)"

New Yorgi produtsent Kareem Ali ei näita väsimise märke, värske töötlus Miloe loost "Winona" on unine-udune reivinostalgia.

Lauri Sommer "Linnapyha"

Kes Sommeri muusikat varem kuulnud, teab hästi, mida siit oodata: arhailine hipifolk, mida ümbritseb abstraktne elektrooniline atmosfäär.

Georgia Anne Muldrow "Love Call Groove"

Mõnes mõttes on Georgia Anne Muldrow justkui Moodymann ilma house'ita, nende mõlema loomingu keskmes on mingi funk'i ürgessents.

Mdou Moctar "Taliat"

Nigeera kõrberocki tuntuimast nimest Mdou Moctarist on üllatavalt saanud hipsterite suur lemmik, küll aga sobib tema mõnus gruuv igati suveõhtutesse.

Erica de Casier "Drama"

Portugali artisti Erica de Casier' loomingus kohtuvad pehmed garage'i rütmid ja laisk RnB, kokku tuleb eriti ilus tervik.

Justin Jay "Yucky"

Tihe tantsujurakas, millega pole päevavalges midagi teha, vaid see on selgelt öine reiviküte peo tipphetkeks.

Guvna "Everywhere + Nobody"

Ilmselt ka ei liialda, kui ütlen, et selle aasta kõige ilusam ballaad, üllataval kombel tuleb see aga ühelt Londoni tõusvalt hip-hop tähelt.

Yasmyn "P.I.M.P."

Yasmyni värske omanimelise albumi kõige tantsulisem lugu, mida ketran ilmselt sel suvel veel kõvasti.

Dizzy Fae "Bend n Snap"

Dizzy Fae loomingut on alati iseloomustanud teatav veiderdamine-lollitamine ning ka värske EP "Antenna" jätkab samas joones.

Mereba "Aye"

Küllalt klassikaline neo-soul, aga nii hea flow ja täpse produktsiooniga, et rohkem polegi vaja.

Elvin T "Get Close"

Moodne disko, mis ka disko on. Panen panused, et sellest saab üks minu tänavuse suve hümne.

Sparks, Adam Driver, Marion Cotillard "So May We Start"

Napakas, veider ja naeruväärne, aga kuradima nakkav lugu Leos Carax' peagi ilmuvast muusikalist "Annette".

Noep "Differences"

Väsisin vahepeal Noepi produktsioonivõtetest ära, kuid värske singel on nii heade saundidega, et ootan huviga tema täispikka debüüti.

Cola Boyy, The Avalanches "Don't Forget Your Neighbourhood"

Kui The Avalanches kuskil kaasa lööb, ega siis üldiselt pettuma ei pea. Suvine ja pretensioonitu psühhedeelne funk.

Moomin "For Willow (Seb Wildblood Remix)"

Produtsendid Moomin ja Seb Wildblood on kaks suurt lemmikut house'i vallas, ka nende värske koostöö on mõnusalt kosmiline deep house.

Roisin Murphy "Shellfish Mademoiselle (Paul Woolford Remix)"

Üht Paul Woolford juba oskab: destilleerida välja suve-essents ja valada see house'i vormi.

Darkoo "She Like (feat. Blanco)"

Londoni räppari Darkoo värske singli "She Like" troopilised rütmid nakkavad mõne hetkega.

SPD "Computerised Images"

Produtsent SPD võtab aluseks UKG ja reiviklassika, aga paneb sellest kokku hulljulge autorielektroonika, mis sobib samas igati ka tantsupõrandale.

Baltra "Will You Be?"

Olen Baltra singleid siia valikusse ikka ja jälle tilgutanud, värske EP jätkab juba tuttavate popilike house-unenägudega.

A. G. Cook "Airhead (Doss Remix)"

Eksperimentaalpopi tipptegija A. G. Cook andis välja remix-albumi, plaadi tipphetk on produtsent Dossi trance-töötlus loost "Airhead".

Sammy Virji "Daga Da"

Tänase päeva, selle nädala, võib-olla ka kogu aasta parim bassimuusika. Keerake kõlarid põhja ja häirige mõnuga naabreid.

Sten-Olle "Rapla poisid"

Pole kunagi varem nii mõelnud, aga Sten-Olle kõlab nagu steroididel Dagö. Värske albumi avalugu on muusikaliselt sulnis, aga sõgeda-veiderdava vokaaliga.

Bob Sinclair "We Could Be Dancing (feat. Molly Hammar)"

Tundub, et kunagine french touch'i legend Bob Sinclair hakkab EDM'ist juurte juurde tagasi minema.

Portico Quartet "Terrain: I"

Kakskümmend minutit lummavat ilu, aga kas võikski Portico Quartetilt midagi vähemat oodata? Kuulake muidugi ka kogu albumit!

Catching Flies "GLY (Hot Chip Remix)"

Produtsendi Catching Flies lugu "GLY" oli sümpaatne indietronica, Hot Chip andis sinna juurde aga mahlakamad bassid ja tugevama atmosfääri.

Marie Davidson & LCeil Nu "Renegade Breakdown (Jessy Lanza Remix)"

Kui panna kokku kaks eksperimentaalpopi tipptegijat Marie Davidson ja Jessy Lanza, siis võibki sealt oodata vaid sellist kummituslikku kosmoseballaadi.

Roska "Pree Me (Chris Lorenzo Remix)"

UK funky ühe kõige tuntuma produtsendi Roska loost "Pree Me" on valminud eriti tõhus klubi-remix Chris Lorenzo poolt.

Moonshine, Sango & Georgia Anne Muldrow "Onward"

Siin on nihestatud troopilisi trumme, sürreaalset bassimuusikat ja sügavat funk'i. Patt oleks midagi rohkemat tahta.

Solomun "Your Love Gives Me Gravity (feat. Planningtorock)"

Tõsiasi on see, et ükski lugu Solomuni plaadilt pole nii hea kui eelmisel nädalal mainitud Moodymanni remix, kuid sulnis ja popilik "Your Love Gives Me Gravity" jõuab päris lähedale.

Koreless "Joy Squad"

Täiesti jabur lugu, kus selgepiirilist rütmi kui sellist polegi, Koreless tulistab lihtsalt automaadist pisikesi vokaalkilde. Varsti on Korelessi plaati ka oodata, rõõm!

Yarni "Shibori"

Paljuski kõnnib noor produtsent Yarni küll George Fitzgeraldi ja Bonobo jälgedes, aga see ei tähenda, et ta muusika poleks lummavalt ilus.

ByHaze "Angel Harp (UNIIQU3 Remix)"

Minu jaoks oli ByHaze enne selle loo kuulmist täiesti võõras nimi, tema loo "Angel Harp" töötlus UNIIQU3 poolt on aga ootamatult mitmekülgne elektrooniline hullus.

Todd Terry, Lee Wilson, Jay Potter, Dancing Divaz "Waiting"

House-legend Todd Terry ei tee loos "Waiting" mitte midagi uut, aga kui sa valdad ühe žanri trikke ja nippe nii hästi, siis polegi vaja.

Masters at Work "We Did It For Years (KenLou Dub)"

Teised legendid vastupidi panevad hullu, kisuvad oma muusikat maha kõik kihid ning jätavad alles ainult arhailise pulseeriva biidi.

CAYAM & Maya Jane Coles "Universal Wisdom"

Tume techno-küte, aga Maya Jane Colesi käe all ei muutu see monotoonseks, vaid seal on värve ja varieeruvust.

Mustafa & Sampha "Capo"

Teine ballaad tänases valikus. Ega siin muusikaliselt palju polegi, vaid õrn klaver ja kahe tüübi hingematvad vokaalid.

Wailing Souls "Without You"

Soul Jazz Recordsi uus kogumik plaadifirma Studio One algusaegade materjalist on ülivõimas, Wailing Soulsi "Without You" kõlab nagu reggae-kastmesse pistetud kuldaja soul.

DMX "Bath Salts (feat. NAS & JAY-Z)"

DMX'i postuumselt ilmunud albumil "Exodus" on palju tõsise gängstaräppari häälega rögistamist, "Bath Salts" koos NAS'i ja JAY-Z'ga on kõige särtsakama produktsiooniga lugu plaadilt.

Scotch Rolex "Cheza (feat. Chrisman)"

Selle nädala kõige põnevam plaat on produtsent Scotch Rolexi täiesti sõge troopiliste tantsurütmide kokteil "Tewari", võib vist julgelt öelda, et "Cheza" on sealt kõige normaalsem lugu.

Kuula kõiki lugusid: