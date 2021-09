Nädala parimad lood | Puuluup, Ivo Leesar, Radiohead jt

Maxo Kream "Big Persona (feat. Tyler, the Creator)"

Olen vist üks vähestest inimestest, kelle jaoks pettis Tyler, The Creatori tänavu ilmunud album ootusi. Seda toredam on, et koos Maxo Kreamiga avaldatud singel "Big Persona" on boom bap'ist inspireeritud hitt, mille ainus probleem on lühike kestus.

Yumi Zuoma "Give It Hell"

Selline pehme indie pop, mida Yumi Zuoma teeb, on minu jaoks ideaalne kevade ja sügise muusika. Virutad varbaga kollaseid lehti üles ja kõrvus tiksub selline mõnusalt pehme ja sulnis muusika. Mida veel tahta?

Puuluup "Paala Järve Vaala Baar"

Kindlasti ei kuulu "Paala Järve Vaala Baar" Puuluubi kõige paremate lugude hulka, aga siit on hästi näha nende loomingulised eksperimendid. Kui tahate, võib seda lugu pidada isegi etno-doom'iks.

Park Hye Jin "Never Give Up"

Lõuna-Korea produtsent Park Hye Jin avaldas Ninja Tune'i alt albumi "Before I Die", kus ei kuule enam kahjuks eriti K-house, vaid pigem nurgelist autoripopi. Kaheminutiline lugu "Never Give Up" oma nakkava biidi ja hiphopiliku vokaaliga on aga albumi tipphetk.

Machinedrum "U Just R (feat. Jorge Elbrecht)"

Ühe päevaga tuli Ninja Tune'i alt lausa kaks olulist väljalaset, sest ilmus ka Machinedrum'i uus EP "Psyconia". Huvitavam hetk on ilmselt "U Just R", kus ta segab oma helgesse elektroonikasse Jorge Elbrechti indie folk'i. Ilus.

Tommy Genesis "Manifesto"

Kanada modelli ja räppari Tommy Genesise loomingu muudab võluvaks erakordne lihtsus: ta ei üritagi sinna üleliigseid vilesid-kellasid juurde keevitada, vaid teeb lihtsalt tigeda ja tummist räpiandmist. "Manifesto" ilmestab seda meelsust hästi, aga ka kogu album "goldilocks x" väärib kuulamist.

Lee Gamble "Balloon Lossy"

Ärge laske end ehmatada Lee Gamble uue EP "A Million Pieces of You" avaloo esimestest sekunditest, mis kõlavad kui suur müraplahvatus. Edasi tuleb imeilus rännak kuhugi ambientse elektroonika ja RnB kokkupuutekohta.

Tirzah "Hive Mind (feat. Coby Sey)"

Ei ole veel kuulnud Tirzah lugu, mis ootuseid petaks. Ka värske singel on tugeva emotsionaalse laenguga elektrooniline ballaad, mis oma lihtsakoelisusele vaatamata mõjub üllatavalt eepiliselt.

Prospa "Want Need Love (Cameo Blush Remix)"

Briti produtsentide duo Prospa niigi võimas reivibänger "Want Need Love" on saanud Cameo Blushi käe all veel suurejoonelisema töötluse. Lugu, mis oma tundlikusega paneks inimesed samaaegselt nii tantsima kui nutma. Päriselt ka!

Bru-C "Mesmerised"

Lihtne ja tõhus Briti bassimuusika, mille koht ei ole kriitiku hindamislaual, vaid ööklubides kõlaritest paugutamas. Arvestades, kui suur staar Bru-C UK tantsumuusika skeenes praegu on, tundub isegi üllatav, kui vähe räägiti tema Eestis toimunud kontserdist.

Shygirl "BDE (Florentino Remix)"

Mõnes mõttes võib öelda, et Shygirl on Briti kõige huvitavam popartist, kuigi ta ei tee tegelikult kaugeltki popmuusikat. Värske singel "BDE", millele Florentino andis lisaks õrna reggaeton-glasuuri, võiks mõnes ilusamas maailmas samas vabalt olla edetabelite tipus.

Drinks On Me "Stop Drinking"

Lihtne ja tõhus tantsumuusika eksperiment, mis haarab üht teist UKG-st, aga keerab sinna juurde sügavamad maa-alused bassid, mida võib kuulda ennekõike peavoolu bassimuusikas.

Trentemoller "In The Gloaming"

Kohati on Trentemoller ikka ka tumedamat muusikat teinud, esimene singel "In The Gloaming" peagi ilmuvalt plaadilt on isegi ootamatult helge indie pop, mis sobib sarnaselt Yumi Zuomale hästi sügiseste meeleoludega.

Logic1000 "What You Like (feat. yune pinku)"

Produtsent Logic1000 oli juba oma esimeste singlitega tipptasemel, aga mida edasi, seda rafineeritumaks tema käekiri muutub. Värske singel "What You Like" on pehme house, mis on produtseeritud nii sillerdavaks ja heas mõttes ümaraks, et võiks kõlada igapäevaselt ka kommertsraadiojaamades.

Ari Lennox "Pressure"

Tinglikult võiks Ari Lennoxit nimetada RnB artistiks, kuid tema juured on suuresti just soul'is. Seega on ta rohkem isegi moodsa soul'i artist, kes lihtsalt rikastab oma muusikat kohati julgemate bassidega. Värske singel "Pressure" on justkui diivasoul a la 2021, mille paneb eriti särama Lennoxi dünaamiline vokaal.

Ewan McVicar "The Pressure (feat. Trinere)"

Plaadifirma Nervous Records naljalt juba lahjat kraami välja ei anna, ja produtsent Ewan McVicari singel "The Pressure" kinnitab seda suhtumist. Peo tipphetkeks mõeldud house, kus on nakkav vokaal ja sügavad bassid. Mingis mõttes lihtne lugu, aga polegi midagi keerulisemat vaja...

Sega Bodega "Only Seeing God When I Come"

Iiri produtsent Sega Bodega läheb samasse kategooriasse Sophie ja Shygirliga: teda huvitab mugavustsoonist välja kistud popmuusika, mis on rikastatud ballroom'i ja jõulise tansumuusika elementidega. "Only Seeing God When I Come" teeb kõike eelpool nimetatud erakordselt nõtkelt.

A-Trak, Wongo & Ladybug Mecca "Querida"

Kanada produtsent A-Trak on sel aastal nii palju uut muusikat tootnud, et mul on ammu järg kadunud. Aga kui mõnele tema värskele asjale peale satun, siis üldiselt pettuma ei pea. Ka singel "Querida" on mõnusalt sulnis tantsumuusika, mis aitab meenutada nüüdseks juba möödunud suve.

IPE "Lase mind tuppa"

Rõõm näha ja kuulda, et Eestis tuleb ikka ja jälle imeilusa produktsiooniga rockmuusikat, mida isegi minusugune rockiskeptik suudab rõõmuga kuulata. Ivo Leesari sooloprojekt IPE meenutab kohati nii Vaiko Epliku, Ans. Andurit kui ka Seltskonda Pargis, aga see on puhtalt kompliment!

Radiohead "If You Say The Word"

Eks ansambel Radiohead on alati osanud enda ümber luua müüti, mistõttu on neist saanud ka üks meie aja kultuslikumaid bände. Värske uudis, et albumid "Kid A" ja "Amensiac" antakse välja koos plaaditäie seniavaldamata materjaliga, võttis ilmselt paljud inimesed jalust nõrgaks. Esimene singel on samas igati viisakas...

