Marko Veisson: elame juba mõnda aega puhtalt muusika tegemisest ära

Ansambel Puuluup avaldas 17. veebruaril uue albumi "Viimane suusataja". Duo liige Marko Veisson sõnas, et üha kasvav kontsertide hulk teda kuidagi ei morjenda, pigem väsitab see, et peab muude asjadega samal ajal lisaks tegelema.

Marko Veisson tõdes, et suur kontsertide hulk neid ei väista, pigem on keeruline hoopis see, et kõigi muude asjadega tuleb ka elus lisaks tegeleda. "Neid asju kontsertide kõrvale on teinekord natukene keeruline," mainis ta ja lisas, et juba mõnda aega elavad nad puhtalt muusika tegemisest ära.

"Mõni lugupeetud inimene oli juba algusest peale meie fänn ja see andis väga palju enesekindlust juurde," sõnas Veisson ja mainis, et esimesel Tallinn Music Weekil, mille ajaks nad olid aasta aega tegutsenud, tuli lava ette Erkki Sven Tüür. "Ta tutvustas ennast ja ütles, et mulle väga meeldis."

Ramo Teder selgitas, et värske albumi pealkiri "Viimane suusataja" on inspireeritud ilmastiku soojenemisest. "Kurb plaat ka natukene," sõnas ta.

Kuula albumit "Viimane suusataja":