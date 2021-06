Suve parimad lood | Lorde, Maarja Nuut, Jessie Ware jt.

Rubriik "Nädala parimad lood" läheb septembrini puhkusele, see aga ei tähenda, et uue muusika vahendamise unarusse jätaksime: seekordne playlist "Suve parimad lood" täieneb läbi kogu suve, alustuseks lisame 20 värsket lugu, kuid pilku tasub sel peal hoida pidevalt.

DJ Seinfeld "U Already Know (feat. Teira)"

Rõõm näha, et üks lemmikprodutsente DJ Seinfeld on kolinud plaadifirma Ninja Tune alla ja annab peagi välja oma teise kauamängiva. Esimene singel "U Already Know" on rikkalik suvine elektroonika.

Amber Mark "Competition"

Ega Amber Mark oma värske singliga "Competition" midagi otseselt uut ei tee, aga tema võimas jazziliku RnB mudel on nii täpselt paika timmitud, et ega seal polegi vaja midagi muuta.

Maris Pihlap "So Much More"

Kui Maris Pihalpi varasem materjal on suuresti lähtunud folkmuusikast, siis värske singli "So Much More" juured on pigem kusagil bassises house'is. Lugu ise on aga mõnusalt pretensioonitu suve-pop.

Code Number "Back Together"

Hoogne ja mahlakate vokaalidega UKG on täpselt see muusika, mis sobib praeguste imeilusate suveilmadega. Minge visake muru peale pikali, pange see lugu käima ja unustage mured, ajee!

Moodymann "Keep on Coming feat. CD"

Mõnes mõttes on see lugu nii moodymannilik, et mõjub isegi paroodiana: gruuviv ürgfunk, džunglisämplid, laisk vokaal. Teisalt on tervik ikkagi nii vastupandamatult lummav, et patt oleks midagi halba selle loo kohta öelda.

Folamour "Resonate"

Kellele Folamouri looming vähegi meeldib, siis tema värske album "Journey" ei tohiks pettumist valmistada. Lugu "Resonate" näiteks on häbitult päikseline disko, mis on naiivne ja pisut totter, aga suvel on see kõik andestatav.

WEISS "Lift Me Up (feat. Sharlene Hector)"

Piano house'i tõmmis, kus gaas on kolm minutit järjest põhjas ja kõik kanalid on muusikat otsast ääreni täis. Muusikaliselt ehk mitte eriti meeldejääv, vokaal see-eest on aga super.

Nao "Messy Love"

Värske singliga "Messy Love" jätkab Nao seda, mida ta kõige paremini oskab: aluseks on nullindate RnB, millesse ta siis süstib juurde moodsat produktsiooni ja mahlakat instrumentatsiooni. Ilus muusika par excellence.

Bobek "Paradise Slowdown"

Eesti produtsent Kevin Park ehk artistinimega Bobek andis välja uue albumi "About humanity", selle parim lugu on kahtlemata veiderdav ambient jungle "Paradise Slowdown".

Maarja Nuut "Kutse tantsule"

Huvitav on jälgida, kuidas iga järgneva plaadiga liigub Maarja Nuut uutele jahimaadele. Värske singel "Kutse tantsule" on folktroonika meistriklass, mis meenutab pisut Leikkit, kuid siin on sees mingi seletamatu-defineerimatu hullus.

Dean Blunt "The Rot"

Noh, Dean Blunti värske album "Black Metal 2" on täpselt nii imelik ja ebanormaalne kui arvata võis. 20 minutit antipopi ja abstraktset folki, parim (ja ilmselt kõige helgem!) lugu on plaati lõpetav "The Rot".

Mele "Flipped It"

Produtsent Mele oskab meisterlikult ühendada kommertsliku house'i troopiliste rütmidega nii, et sellest tekib täiesti omanäoline tervik. Värske lühialbum "Soul on Ice EP PT2" on ootamatult karmi astumisega, avalugu "Flipped It" on aga pisut pehmem ja kergem.

Demuja "In My Soul"

Troopilise house'iga ka jätkame. Demuja on üks väheseid produtsente, kes on vähemalt mõnes mõttes jäänud truuks lo-fi house'i saundile, värskel singlil "In My Soul" on see essents uputatud veel suvisesse pehmusesse.

Kareem Ali "I Feel It All (Warm Up)"

Ma ei saa aru, kuidas produtsent Kareem Ali üldse jõuab nii palju muusikat toota. Iga nädal tilgub midagi, vahel lausa mitu lugu nädalas. Värske EP "Breakaway" parim pärl on agalugu "I Feel It All (Warm Up)", rammestunult diivanil lesimise house.

Geraldine Hunt "Can't Fake The Feeling (Carl Cox Rework)"

Kui keegi teab, kuidas teha suvist house'i, siis on see kahtlemata Briti tipp-produtsent ja Ibiza tantsusaalide jumal Carl Cox. Antud juhul on ta võtnud aluseks Geraldine Hunti 1980. aasta diskohiti ja keeranud sinna juurde sajakordse doosi tantsugruuvi. Mega!

Lorde "Solar Power"

Esimesel paaril kuulamiskorral jooksis see lugu täiesti mööda külgi maha, aga mida edasi, seda rohkem see vaikselt külge kasvab. Minimalistlik popmuusika, mis on peenhäälestatud nii, et võtab külma kõhuga üle kõik suvised edetabelid.

Jessie Ware "0208 (feat. Kindness)"

Kuigi Jessie Ware on viimasel ajal liikunud rohkem disko poole, siis tema karjääri tipp on paratamatult debüütalbum "Devotion", milles seksikas RnB kohtus Briti bassimuusikaga. Värske lugu "0208" viib Ware'i tagasi nendele radadele, ja see on imekaunis.

Tuff Culture "N64"

Ma ei tea, mis seos on produtsendi Tuff Culture värskel EP'l "Roots 3: Attack of the Retro Consoles" mängukonsoolidega (võib-olla mingid sämplid?), sest muusika on ennekõike paugutav UKG, mis võiks vabalt kõlada sel suvel kõigis ööklubides.

Megan Thee Stallion "Thot Shit"

Keeruline on isegi mõista, miks täpselt Megan Thee Stallioni muusika nii hästi töötab. Naeruväärselt lihtne taust ja pealtnäha üheplaaniline vokaal, aga tema muusikas on mingit badass-meelsust, mis mõjub lihtsat kuradima ehedalt ja nakkavalt.

Laura Mvula "Got Me (Krystal Klear Remix)"

Ai need Laura Mvula lugude remix'id lähevad üha paremaks. Krystal Klear süstib siia mõnusalt suvist gruuvi, aga samas sobiks see lugu valatult ka ööklubis peo tipphetke. Mahlakas ja mitmetahuline house, mis ka house on.

Kuula kõiki lugusid: