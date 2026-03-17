X!

Tallinnas esineb Kanada muusik ja produtsent Marie Davidson

Marie Davidson
2. mail astub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus üles Montrealist pärit muusik Marie Davidson, kelle loomingus kohtuvad spoken word, performance ja eksperimentaalne klubimuusika.

Davidson sai laiemalt tuntuks albumiga "Adieux au dancefloor", mis ilmus 2016. aastal. Kriitikute poolt soojalt vastu võetud album valiti ka Pitchfork'i aasta parimate elektroonikaalbumite hulka.

2018. aastal plaadifirma Ninja Tune alt ilmunud "Working Class Woman" nomineeriti Polaris Music Prize'ile, albumi põhisinglile "Work It" tegi töötluse elektroonilise muusika kollektiiv Soulwax, millest sai üks aasta suuremaid tantsumuusika lugusid.

Marie Davidson on ka minimal wave duo Essaie Pas liige, kelle album "Demain est une autre nuit" jõudis samuti Polaris Music Prize'i nominentide nimekirja. 

2025. aastal ilmus Davidsoni kuues stuudioalbum "City of Clowns", mille andis välja plaadifirma Deewee. Album on inspireeritud Shoshana Zuboffi raamatust "The Age of Surveillance Capitalism" ning käsitleb suurte tehnoloogiaettevõtete mõju ühiskonnale, identiteedi fragmenteerumist ja klouni arhetüüpi.

Tallinnas astub Davidson üles 2. mail üritustesarja Paavli.Live raames.

Toimetaja: Kaspar Viilup

