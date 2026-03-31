Paavli kultuurivabrikus esineb ühekeelsel kitarril mängiv Jamaica muusik Brushy One String

Brushy One Stringi loomingus kohtuvad reggae, folk ja blues, mida ta esitab iseehitatud ühekeelsel kitarril, mille korpust kasutab ta ka löökriistana. Laiema tuntuse pälvis ta 2013. aastal looga "Chicken in the Corn". Jamaical tänaval filmitud video levis kiiresti üle interneti ning on kogunud YouTube'is enam kui 71 miljonit vaatamist.

Brushy One String jäi varakult orvuks ning õppis lugema alles täiskasvanuna. Tema isa oli hinnatud Jamaica reggae- ja soul'ilaulja Freddie McKay, ema Beverly Foster laulis taustalauljana muu hulgas koos Tina Turneriga. Noorena proovis Brushy mängida tavalist kitarri, kuid murdis kõik keeled. Hiljem nägi ta unes, et peab mängima ühekeelset pilli. Sõbrad pidasid seda esialgu naljaks, kuid juba järgmisel päeval ehitas ta oma esimese ühekeelse kitarri ning läks sellega turule esinema.

Tema elu ja loomingut on jäädvustatud dokumentaalfilmides "RiseUp" ja "The King of One String". Viimastel aastatel on ta esinenud festivalidel ja lavadel üle maailma, sealhulgas New Orleans Jazz & Heritage Festivalil, Summerjamil Saksamaal, globalFESTil New Yorgis, WOMAD UK-l ja South by Southwestil.