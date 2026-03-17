Pildid: Tallinnas toimus muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape

Tallinas toimus muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape
13. kuni 15. märtsini toimus Paavli kultuurivabrikus muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape. Kolmepäevane festival hõlmas endas kahte klubiööd, kontserdi- ja kunstiprogrammi, töötube ning pühapäevast järelpidu.

Kolmandat korda aset leidva festivali peaesineja oli Suurbritannia elektroonilise muusika suurkuju μ-Ziq. Teiste seas astusid üles ka upsammy (Holland), Philipp Otterbach (Saksamaa), Hekt (Taani), Yraki (Itaalia), Nikolaienko (Ukraina / Eesti), Maarja Nuut, Cubus Larvik, Echo Lucida ning Icahera. Pühapäevase järelpeo peaesineja oli Londonis tegutsev tšellist ja helilooja Jo Quail. 

Oluline osa festivalist oli kogu ala hõlmav kunstiprogramm, mille autorid olid Eva Ševtšenko & Anni Kangur, Daria Luchinina & Rosena Melvin, Filemon Aufort & Raluca Mănăilă, Jane Veski & Lilian Maasik, Mariliis Kundla ning ost euro. 

Töötubasid juhendasid μ-Ziq, kes rääkis plaadifirma juhtimise praktilistest aspektidest, ning Erik Alalooga, kes jagas oma kogemust mehhaaniliste helimasinate loomisel.

"Kui parafraseerida klassikuid, siis sel aastal ei saa ma öelda, et pärast festivali oleks keha nõrk. Tunnen pigem rahu selle üle, kuidas kõik välja kukkus. Kolme aastaga on Dreamscape jõudnud sisulise küpsuseni, meil on välja kujunenud tugev selgroog, mis hoiab festivali koos, kuid samal ajal on veel palju piire, mida tahame edasi katsetada. Vaatame, mida järgmine aasta toob," ütles festivali peakorraldaja Kersten Kõrge.

Dreamscape 2027 toimub 12. kuni 14. märtsil Paavli kultuurivabrikus. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

