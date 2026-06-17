Festival Dreamscape korraldab Berliinis muusikaõhtu

Juuli alguses korraldab muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreascape Berliinis kuulamisbaaris Kwia muusikaõhtu, kus astuvad üles nii kodumaised kui ka rahvusvahelised tegijad.

Muusikaõhtu koondab Eesti eksperimentaalmuusika tegijaid, kus suurt rõhku on pandud just live-esitustele. Kreuzbergis asuvas baaris Kwia üles astuvad artistid keskenduvad improvisatsioonile, mikrotonaalsusele ning sügavatele atmosfääridele.

2. juulil toimuval muusikaõhtul astuvad kontsertidega üles Animatek, Celestica, Lisette-Marie Viilup ning Music For Your Plants, DJ-dena toetavad neid Kersten Kõrge ja Philipp Otterbach.

Muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape toimus tänavu märtsis kolmandat korda, kolmpäevane festival hõlmas endas kahte klubiööd, järelpidu, kontserdi- ja kunstiprogrammi ning töötube. Festivali peaesineja oli Suurbritannia elektroonilise muusika suurkuju u-Ziq, üles astusid ka Hekt ja Upsammy.