Paavli kultuurivabrikus algab muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape

13. kuni 15. märtsini toimub Paavli Kultuurivabrikus muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape, mis toob kolme päeva jooksul kokku rahvusvahelised klubimuusika artistid, helikunstnikud, visuaalkunstnikud ja eksperimentaalmeedia loojad.

Festivali klubiprogrammi peaesineja on μ-Ziq, kelle mitmekesine looming on aastakümnete jooksul mõjutanud kaasaegse elektroonilise muusika ja klubikultuuri arengut.

Üles astuvad ka Berliinis tegutsev Philipp Otterbach, Taani artist Hekt, Suurbritannia produtsent aya, Eesti nüüdismuusik Maarja Nuut, Itaalia helikunstnik Yraki ning Ukrainast pärit, Eestis tegutsev produtsent Nikolaienko. Lisaks esinevad Cubus Larvik, Echo Lucida, Icahera ja mitmed teised. Varem välja kuulutatud Aya pidi oma esimesi tühistama.

Kolmepäevane festival hõlmab kahte klubiööd, kontserdi- ja kunstiprogrammi, töötube ning pühapäevast järelpidu. Töötubasid juhendavad teiste seas μ-Ziq, kes räägib plaadifirma juhtimise praktilisest poolest, ning Erik Alalooga, kes jagab oma kogemust mehhaaniliste helimasinate loomisel.

Oluline osa Dreamscape'ist on kogu ala hõlmav kunstiprogramm, mille loovad Eva Ševtšenko & Anni Kangur, Daria Luchinina & Rosena Melvin, Filemon Aufort & Raluca Mănăilă, Jane Veski & Lilian Maasik, Mariliis Kundla ning Ost Euro.

Festival lõpeb pühapäevase järelpeoga, mille peaesineja on Londonis tegutsev tšellist ja helilooja Jo Quail, kelle live-esinemiste aluseks on reaalajas arenevad tšello-loop'id. Pühapäevasel kontserdil astuvad üles ka Berliinis tegutsev ambient-muusik Evia ning Cape Wrath.