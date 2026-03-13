X!

Paavli kultuurivabrikus algab muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape

Muusika
Dreamscape
Dreamscape Autor/allikas: Paavli kultuurivabrik
Muusika

13. kuni 15. märtsini toimub Paavli Kultuurivabrikus muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape, mis toob kolme päeva jooksul kokku rahvusvahelised klubimuusika artistid, helikunstnikud, visuaalkunstnikud ja eksperimentaalmeedia loojad.

Festivali klubiprogrammi peaesineja on μ-Ziq, kelle mitmekesine looming on aastakümnete jooksul mõjutanud kaasaegse elektroonilise muusika ja klubikultuuri arengut.

Üles astuvad ka Berliinis tegutsev Philipp Otterbach, Taani artist Hekt, Suurbritannia produtsent aya, Eesti nüüdismuusik Maarja Nuut, Itaalia helikunstnik Yraki ning Ukrainast pärit, Eestis tegutsev produtsent Nikolaienko. Lisaks esinevad Cubus Larvik, Echo Lucida, Icahera ja mitmed teised. Varem välja kuulutatud Aya pidi oma esimesi tühistama.

Kolmepäevane festival hõlmab kahte klubiööd, kontserdi- ja kunstiprogrammi, töötube ning pühapäevast järelpidu. Töötubasid juhendavad teiste seas μ-Ziq, kes räägib plaadifirma juhtimise praktilisest poolest, ning Erik Alalooga, kes jagab oma kogemust mehhaaniliste helimasinate loomisel.

Oluline osa Dreamscape'ist on kogu ala hõlmav kunstiprogramm, mille loovad Eva Ševtšenko & Anni Kangur, Daria Luchinina & Rosena Melvin, Filemon Aufort & Raluca Mănăilă, Jane Veski & Lilian Maasik, Mariliis Kundla ning Ost Euro.

Festival lõpeb pühapäevase järelpeoga, mille peaesineja on Londonis tegutsev tšellist ja helilooja Jo Quail, kelle live-esinemiste aluseks on reaalajas arenevad tšello-loop'id. Pühapäevasel kontserdil astuvad üles ka Berliinis tegutsev ambient-muusik Evia ning Cape Wrath. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:45

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

15:14

Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

13:07

"Plekktrummi" külaline on Maria Faust

13:02

Otseülekanne tulemas: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

12:58

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

12:24

HÕFF-i avab värske Soome õuduspõnevik

11:41

Eesti kinodesse jõudis parima animafilmi Oscarile nomineeritud "Arco"

11:01

Paavli kultuurivabrikus algab muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape

10:56

Marie Kuusk: Sarneti "Hamlet" puudutab ja tuletab teatri tähtsust meelde

10:08

Müncheni ehtenädalal pälvis rahvusvahelise preemia Taavi Teevet

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

06.02

Elutööpreemia laureaat Peeter Simm: ühe filmi võiks ikka veel valmis teha

12.03

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Peeter Simmist

11.03

22 riiki tegid ühisavalduse Venemaa eemaldamiseks Veneetsia kunstibiennaalilt

09:23

Otse kell 11: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

12.03

Rein Oja: otsustamatus on hullem kui halb otsus

12:58

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

12.03

Priimägi: Peeter Simmi relvadeks olid ilumeel ja tugev sotsiaalne empaatia

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo