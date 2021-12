Ülevaade. Aasta parimad lood 2021

Enamik artistid on aasta parimate lugude hulgas esindatud vaid ühe palaga, kuid on ka neid, kes on korduvalt esindatud. Produtsent Fred again.. oli kahtlemata üks neid tegijaid, kes jääb elektroonilise muusika vaates möödunud aastat kirjeldama, temalt võinuks valikusse mahutada pea albumijagu singleid. Sama kehtib ka Rootsi päritolu laulja-laulukirjutaja Snoh Aalegra kohta, kes andis välja nii tugeva sooloalbumi kui ka tegi koostöid, näiteks Dave'i värskelt albumilt lugu "Law of Attraction").

Popmuusika vaates jäävad tänavust aastat meenutama kahtlemata Billy Eilish ja Adele, kes andsid välja oma seni tugevaimad albumid, samuti Doja Cat, kes lugu "Kiss Me More" koos SZA'ga on üks nakkavamaid pophitte 2021. aastast. Üllataval kombel mahub suisa kahe looga valikusse ka Tommy Cash, kes andis välja väga tugeva soolo-EP kui ka lõi kaasa Boys Noize'i loo "Nude".

Kui vaadata korra laiemalt elektroonilist muusikat, siis eriti särasid just noored naisprodutsendid: eriti head materjali andsid välja nii TSHA, Jayda G, Anz, Shygirl, Ellka, Logic1000, George Riley, Pinkpantheress, Nia Archives. Seda nimekirja võiks veel pikalt jätkata. Samuti tuli veel tugevamalt tagasi reivimuusika, varasemast veel jõulisemate rütmide poole pöördusid nii Ross From Friends, Blawan, Overmono, Shadow Child, Skream. Ka UKG jätkas oma võidukäiku ja murdis paljuski isegi popmuusikasse, heade näidetena nii Lost Girl Suurbritanniast kui ka An-Marlen Eestist.

Vaadates tagasi Eesti muusika-aastale, siis põhiliselt jääb meelde imeilus raadiopop, võimalik, et siinmail polegi kunagi varem nii lummavat ja, vabandage väljenduse pärast, välismaiselt kõlavat popi tehtud. Võtke ette kõik, mida on teinud Maian, Heleza, Villemdrillem või Yasmyn ning see võiks vabalt kõrvuti seista selle aasta suurima popsentsatsiooni Olivia Rodrigoga. Aga tuli ka tõeliselt head outsider pop'i (Ajukaja & Mart Avi), folktronica't (Maarja Nuut), hip-hop'i (Manna, Väike PD, Genka) ja palju-palju muud.

Aga need on vaid mõned märksõnad, sinna ümber ja vahele mahtus ka kõiksugu veidramat ja defineerimatut materjali alates ambient'ist ja moodsast jazz'ist kuni küllalt klassikalise rock'i ja funktsionaalse peo-house'ini välja.

Mis on aasta parim laul? Kahtlemata playlist'i avalugu, Snoh Aalegra "Lost You", mida olen kuulanud lugematu arv kordi ja ei näe praegu põhjust, miks peaksin kuulamise lõpetama. Imetäpselt välja kaalutud RnB ballaad, mis samas suudab jätta mulje, et see kõik sünnib justkui muuseas.

Kuula lugusid siit: