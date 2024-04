Põhjamaade Hirm ja Otto Suits avaldasid albumi "Elu ja surma küsimus"

Neljapäeval ilmus Põhjamaade Hirmu ja Otto Suitsu album "Elu ja surma küsimus", kus löövad kaasa ka J.O.C. ja L-Steelost tuntud räppar Elast. Kõik instrumentaalid on loonud Otto Suits.

Albumi loomise protsessi hoidsid autorid teadlikult lihtsana. "Sellise, et tuleb see, mis tuleb, nii kuidas ta tuleb. Välistasime juba alguses igasuguse üleanalüüsimise ja liigse lihvimise. Selline rohkem puusalt valanguga materjal," ütles Otto Suits. Põhjamaade Hirm lisas, et mingil määral nad mõistagi filtreerisid ja kureerisid kogu asja. "Aga kindlasti vähem kui tavaliselt."

Albumikaane disainis samuti Otto Suits. "Kujundus toetub tugevalt Rein Muuluka fotodele, mis on tehtud plaatkaameraga positiivpaberile. Fotod on töötlemata, kasutuses sellisena nagu nad sündisid."

Album ilmus vinüülil, CD-l ja kassetil, voogedastusse jõuab "Elu ja surma küsimus" lähiajal.

Kuula albumi esiksinglit "Kui olukord on...":