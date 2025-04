Uue muusika reede: Miljardid, Lorde, Getter Jaani, Billy Idol

Rando Arand ja Kitty Florentine – "Just Scrolling"

Elektrooniline muusik Rando Arand avaldas albumi "Child of the Internet", mida artist ise nimetab enda kõige kuulajasõbralikumaks. Sellest annab aimub ka ülinätske RnB-pala koos Kitty Florentine'iga. Veel teevad albumil kaasa Mirtel Pohla, Hyrr IV, Jon MIkiver, Helgi Saldo ja Maiduk.

Miljardid – "Bumerang"

Pärast kolm aastat kestnud vaikust on uue singliga tagasi ansambel Miljardid ehk Marten Kuningas, Raul Ojamaa, Peedu Kass ja Kristjan Kallas. "Lugu sai alguse ühest Miljardite laagri jämmist kuus aastat tagasi. Olime just tehnika püsti pannud. Mina ja Kristjan haarasime kitarrid, Raul istus trummide taha, Peedu jõudis järgmisel päeval. Võtsime demo telefoniga üles - seda salvestust on intros kuulda. Aastad möödusid. Jõudsime vahepeal välja anda ühe albumi ja teha mõned kontserdid. Demo polnud aga kusagile kadunud, kaks aastat tagasi saime Rauli juures kokku ja panime vormi paika, laulsin spontaanselt mõned read sisse. Sel talvel naasime samasse laagrisse Ungru loomemajas ja viisime alustatu lõpule," rääkis Kuningas värske loo sünnist.

Marta Lotta – "Kuningatroonil"

Marta Lotta uus singel valmis koos Mattias Tirmaste ja Anett Kulbiniga. "Ma polnud varem kellegagi koos laulusõnu loonud ja selline formaat, kus sinu mõtted said kohe tagasisidet, oli väga värskendav," selgitas Marta Lotta. Artist lisas, et värske singel avab teda täiesti uuest küljest. "Ühest küljest on ta tavaline tänapäevane poplaul, aga Mattias Tirmaste põnev produktsioonikeel on sellele andnud mõnusat elektroonilist maiku."

Heleenyum – "Diamond In A Rough"

Natuke rohkem kui aasta eest järjepidevamalt tegutsema hakanud Eesti tantsupopi artist Heleenyum andis välja juba seitsmenda singli, mis sündis koostöös USA Atlanta osariigist pärit produtsendi Sxnctuaryga. "Breakcore muusikas ei kasutata tavaliselt vokaale, kuid ma ise väga fännan seda žanri, nii et nüüd saab see soul-vokaalidega täiendust," sõnas artist ise.

Getter Jaani – "Vajan hingata"

Getter Jaani sõlmis plaadilepingu Sony Music Entertainmentiga ning avaldas pärast viieaastast pausi singli "Vajan hingata". Nullindate popmuusikast inspireeritud lugu räägib Jaani sõnul vajadusest eemalduda tänapäevase maailma mürast ja leida hetk hingetõmbeks. Loo valmimisele aitasid kaasa soomlased Olli Palmunen ja Joanna Heikkinen ning Emili Jürgensi ja Kristel Aaslaiuga.

Umru ja Underscores – "Poplife"

New Yorgis tegutsev hüperpopi produtsent Umru avaldas koos pikaaegse sõbra Underscoresiga uue singli, mida viimane esitles ka möödunud nädalal lõppenud Coachella muusikafestivalil.

Gøk2 – "B.F.T.D."

Istanbulis sündinud ja praegu Tallinnas baseeruv elektro-pungi produtsent ja laulja-laulukirjutaja Gøk2 (ehk Göktuğ Babataş) naasis uue singliga "B.F.T.D." (Back From The Dead). Lugu sündis täieliku kokkuvarisemise hetkel – kaks nädalat pärast seda, kui artistil läks kaduma enam kui 200 avaldamata muusikaprojekti. "Kohe pärast seda, kui kaotasin kõik oma lood ja olin isiklikult täiesti läbi põlenud, olin täiesti kadunud. /.../ Aga midagi ärkas taas ellu sel ööl, kui avasin oma uue sülearvuti. Tegingi 'B.F.T.D.' ja see oli nagu nugade loopimine helisse, karje kaupa," rääkis artist.

Beatrice – "Baklažaanipidu"

Poplaulja Beatrice avaldas oma esimese techno-loo. Ühismeedias kirjutas laulja, et poleks kunagi arvanud, et midagi sellist teeb. "Aga never say never ja minu arust sai paris vinge põks, mida peol käima visata," lisas ta. Loo produtseeris Mario Järvet, sõnad kirjutas Silver Orissaar ehk räppar AG.

Duo Ruut – "Kuuse koht"

Duo Ruut tõi kuulajate ette teise singli juunis ilmuvalt albumilt. "See lugu on suurepärane näide sellest, kui märkimisväärset rolli mängib loodus Eesti pärimuses. Kui esialgu võib tunduda, et tegu on lihtsa kirjeldusega metsast, siis tegelikkuses kannab laul sügavat sõnumit, olles hoopis metafoor vanemate surmast," rääkis duo. Uut albumit kannab Duo Ruut ette ka Roskilde festivali Taanis, kus tänavu üles astutakse.

Tidi ja bande – "Tule nagu oled"

Uus nädal uus Tidi ja bande singel 2. mail ilmuvalt EP-lt. Seekord emakeelne ja üliminimalistlik, ehk isegi marijürjensilik. Laulu sõnad kirjutas ansambli juht Karoliine-Lisette kõiv Portugalis identiteedikriisi läbi elades. Lugu aitas salvestada Martin Kikas.

Tommyboy – "Aus paul"

Tommyboy juhatab uue singliga sisse 2026. aasta aprillis ilmuva täispika albumi "Issiräpi muusikal", millega räppar tähistab nii enda 50. juubelit kui ka 30. tegutsemisaastat. Loo produtseeris Jarek Kasar.

Inger – "Armastatuna"

Nädala alguses avaldas Inger oma esimese kauamängiva "Armastatuna". "Album on muusikaline peegeldus kõigest, mida armastus minu jaoks on olnud: ilus, keeruline, kirglik ja vahel ka valus," sõnas Inger. Värskelt plaat kestab kokku 33 minutit ja külalisartistidena teevad kaasa Eleryn Tiit, Heleza ning Genka. Albumi produtseerisid Steven Ilves, Markus Palo, Erki Pärnoja ja Elias Teikari.

Anna Kalk – "Whirlwind"

Reedel ilmus Anna Kalk kvartetilt debüütalbum pealkirjaga "Different times", millel kõlavad Šveitsis omandatud magistriõpingute lõputööks valminud lood. "Album on inspireeritud turbulentsetest aegadest elus ning sellest, kuidas elu on pidevas muutuses. Ei ole "häid ja halbu aegu", vaid on pidev muutus ja voolavus," selgitas Kalk.

Lorde – "What Was That"

Uus-Meremaa laulja ja laulukirjutaja viimasest soololoomingust on möödas peaaegu neli aastat, viimane album "Solar Power" ilmus 2021. aastal. Sellegipoolest ei ole pop-head'ide üks suuri lemmikuid hoogu kaotanud ja pärast olulist rolli möödunud aasta brat-summeris on ka Lorde ise tagasi uue looga.

Young Thug ja Future – "Money On Money"

Sügisel tingimisi vanglast pääsenud Atlanta räppar Young Thug avaldas pärast pikki aastaid vangla- ja kohtupingis esimese soolosingli, kaasas vana sõber Future. Lugu pärineb suvel ilmuvalt albumilt "UY Scuti". Plaat jagab nime punase hiidtähega, mis on teadaolevatest tähtedest suuruselt teine.

Pinkpantheress – "Stateside"

Meieni jõudis ka juba teine aprillikuine singel briti popartistilt Pinkpantheressilt, kes teatas, et peagi on oodata ka uut kauamängivat, mida laulja ise nimetab miksteibiks, aga peab sellegipoolest enda kõige sidusamaks teoseks. Nullindatest ja 90-ndatest inspireeritud lauljatar ei hoidu viidetest minevikule ka uuel singlil, ning vihjab 2008. aastal ilmunud Estelle'i ja Kanye Westi hitile "American boy".

Kali Uchis – "ILYSMIH"

Kali Uchis avaldas 9. mail ilmuva albumi lõpuloo, "ILYSMIH" ("I Love You So Much It Hurts"), mis näib olevat pühendatud tema ja Don Toliveri aasta alguses sündinud lapsele.

Megan Thee Stallion – "Whenever"

Megan Thee Stallion näeb, et tema ärimudel, kus ta laseb iga 4 või 5 kuu tagant välja ühe "Megan Thee Stallioni loo", töötab, seega ei ole põhjust seda ka aknast välja visata. Kuigi siin loos kasutatud (praegu veel toimetusele teadmata) sämpel loob võimaluse, et "Wheneveri" järgi võib suvel õõtsuda ka rõdul, maakodu hoovis või metsas.

Yaya Bey – "Dream girl"

Reedel ilmus topeltsingel "Dream girl / Wake up b*tch", mis koos märtsis ilmunud esiksingliga jõuavad New Yorgist pärit laulja ja räppari kuuendale albumile "Do It Afraid", mis ilmub 20. juunil. 2024. aasta maikuus avaldas Yaya Bey oma viienda albumi "Ten Fold".

Billy Idol ja Avril Lavigne – "77"

Reedel ilmus Billy Idoli värske ja üheksas stuudioalbum "Dream Into It", mis lõpetab ära üle kümne aasta kestnud vaikus. Veebruari lõpus nägi ilmavalgust esiksingel "Still Dancing" ja sel nädalal avaldas Idol koos 2000-ndate pop-pungi esileedi Avril Lavigne'iga. Loo peal kutsuvad Idol ja Lavigne kuulajad üles võitlema nii nagu seda tehti aastal 1977. Albumil teevad lisaks Lavigne'ile kaasa ka Alison Mosshart ja Joan Jett.

Haim – "Down to be wrong"

Perebänd Haim teatas, et nende uut albumit "I Quit" on oodata 20. juunil ning heitis kuulajate ette ka kolmanda singli.

Viagra Boys – "Dirty Boyz"

Selle nädala reede tõi meile ka rootsi postpunkarite neljanda albumi "Viagr aboys".

Ken Carson, Destroy Lonely ja Playboi Carti – "Off The Meter"

Ken Carsoni viimane album on selleks reedeks küll juba kaks nädalat vana, aga kuna album haaras üllatuslikult esimese koha Billboardi albumite edetabelis, siis tasub selle ka siin ära märkida. Playboi Carti protežee, kes tegutseb ka moodsa räpi suurkuju plaadifirma Opium alt, teine album "More Chaos" on hüpnootiline, järjepidev, skeletaalne ja eklektiline andmine, mis on küll piiratum kui plaadifirma bossi viimane "Music", aga samas on siiski arusaadav, miks see on juba teine hüperpop-rage-räpi album, mis suurima edetabeli esikoha haaranud. Albumi ühel lool teeb kaasa nii Carti kui teinegi Opiumi all tegutsev Destroy Lonely.

